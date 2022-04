Národní muzeum má novou mobilní aplikaci, od studií Futured a More.is.More

Po rekonstrukci historické budovy přichází Národní muzeum s novou mobilní aplikací. Vyvinula ji česká technologická firma Futured. Herní studio More.is.More navíc přidalo plugin, který pomocí rozšířené reality zvládne oživit plejtváka myšoka, který před 200 lety žil v oceánu. Stačí mobil namířit na víc než 22 metrů dlouhou kostru plejtváka, která je zavěšená na stropě muzea, a aplikace ji obalí masem a kůží.

Cílem aplikace, která je zdarma pro Android a iOS, je návštěvníkům umožnit koupi i načtení vstupenky, ale také poskytnout průvodce expozicemi, která se přizpůsobí jejich tempu. Navigace v prostoru je řešena beacony, kterých je v Národním muzeu rozmístěna víc než tisícovka.

O každém exponátu si lze přečíst nebo poslechnout zajímavosti, které do aplikace přidávají přímo odborníci Národního muzea. Pro každou ze čtyř nově otevřených expozic bude navíc dostupná komentovaná prohlídka. Dohromady je ke spuštění připraveno více než osm hodin mluveného slova v českém i anglickém jazyce, počítá se i s dalšími jazykovými mutacemi.

Aplikace je připravena na rozšiřování do dalších budov, které pod Národní muzeum spadají. Těmi jsou České muzeum hudby či Náprstkovo muzeum.

Inspirací pro aplikaci bylo Rijskmuseum v Nizozemsku, Art Institute of Chicago nebo American Museum of Natural History a MoMa v New Yorku.