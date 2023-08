Nárůst předplatitelů Voya kopíruje televizní sezónu, říká šéf TV Nova

Čerstvě jste oznámili, že Voyo má v Česku a na Slovensku přes 570.000 předplatitelů. Kolik z toho připadá na Česko a kolik na Slovensko?

V Česku je to přes 420.000, zbytek na Slovensku.

Půlmilionovou hranici jste překročili v únoru, jaká je letošní dynamika růstu? Sledujete stále plynulý nárůst? Nebo už pozorujete nasycení trhu?

To bych neřekl. Z velké míry to kopíruje televizní sezónu. Na jejím startu jsou nárůsty vždy nejvyšší. Potom samozřejmě pomáhá spouštění výrazných Voyo Originálů. V uplynulém půlroce tak odstartovala sezóna, pak něco přidal seriál Sex O’Clock, něco Iveta 2. V červnu jsme nasadili Vědmu a v červenci Matematiku zločinu. Nasadili jsme je záměrně v létě, abychom si otestovali, jak budou novinky VOD služby fungovat v rámci low season. Televize se nízké sezóně, typicky létu, s novinkami v klasickém vysílání vyhýbají, není to totiž ekonomické, ale zahraniční streamovací služby i kina často blockbustery směřují právě do léta. A vzhledem k tomu, že jsme dostupní všude v rámci Evropské unie, existuje datový roaming, řekli jsme si, že to zkusíme. A řekl bych, že to zafungovalo.

Jaká je zkušenost konkrétně s fantasy seriálem Vědma? Ten startoval právě do nízké sezóny, na Voyu začínal 16. června, a určitě vzhledem k žánru nebyl levný.

Nebyl levný, to je pravda. Velká výhoda Voya je, že pořád dáváme tvůrčímu týmu velkou míru volnosti. Vlastně se to pořád učíme, pořád jsme na začátku, máme už sice statisíce předplatitelů, ale sbíráme zkušenosti v čase. Vezměte si, že první Voyo Originál jsme uvedli teprve na konci roku 2021, tedy zhruba před rokem a půl. Zatím se tedy snažíme být co nejpestřejší, jít hodně do šířky a zkoušet, co funguje a taky kdy. Ani jsme ještě nenašli optimální metriku, jak to vyhodnocovat. I to se učíme. Díváme se na jednotlivá díla optikou cílových skupin, množství získaných předplatitelů či kolik lidí ze stávající báze je vidělo.

Dosavadní původní tvorba videoplatformy Voyo červenec 2021: Mužketýři

září 2021: Ordinace v růžové zahradě

listopad 2021: Případ Roubal

prosinec 2021: Vegani a jelita

leden 2022: Guru

březen 2022: Národní házená

květen 2022: Iveta

červen 2022: Jitřní záře

říjen 2022: Gumy

prosinec 2022: Král Šumavy

březen 2023: Sex O’Clock

květen 2023: Iveta 2

červen 2023: Vědma

červenec 2023: Matematika zločinu

A Vědma tedy uspěla?

Start byl ve srovnání s ostatními původními sériemi průměrný. A vzhledem k tomu, že to šlo do léta, nebylo to vůbec špatné.

Jak důležitý bude pro Voyo projekt Big Brother? Na tiskové konferenci mi programová ředitelka Novy Silvia Majeská říkala, že primární platformou pro tuto reality show letos na podzim bude právě Voyo, doplněné vysíláním na tematickém kanálu Nova Fun, a to v druhém primetimovém slotu, tedy zhruba od půl desáté večer.

Tak. A zase: musíme to vyzkoušet. Vzhledem k tomu, jak je už dnes publikum Voya široké, oslovíme spoustu lidí, kteří Big Brother znají a rádi si ho připomenou, a řadu dalších, kteří nic takového nikdy neviděli. Je to zase pokus, projekt, na kterém se budeme učit.

Kdy bude Big Brother startovat?

Koncem roku.

V listopadu?

Tak nějak.

Co Voyo uvede do té doby?

V srpnu, v září a říjnu budeme hodně vytěžovat start sezóny. Vidíme, že velmi dobře fungují předpremiéry televizních novinek. Možnost vidět je sedm dní v předstihu bez reklam, to je silný akviziční nástroj. Čím je silnější televizní sezóna, tím vyšší je nábor předplatitelů Voya.

Pomohlo Voyu, že jste se během prvního letošního pololetí dostali do nabídky tří největších operátorů v Česku?

Samozřejmě to pomohlo, ale pořád naprostá většina předplatitelů přibývá napřímo. Operátoři pomáhají, je důležité si s nimi nastavit spolupráci, všichni mají velkou bázi svých zákazníků, kterým mohou naši službu dodat, ale jsem přesvědčen, že dlouhodobě musí jádro naší akviziční strategie stát na přímém vztahu se zákazníkem. Tím se buduje vnímaná hodnota služby. Když něco dostanete v rámci balíku služeb, hodnotu tolik nevnímáte. Daleko lepší je budovat v lidech potřebu službu mít. Aby si ji vyžádali spíš než že ji dostanou. Jedna z metrik, kterou na Voyu sledujeme, je celkový čas sledování za týden. Ta dokládá, zda jsou předplatitelé se službou spokojení, nebo nejsou. Je ještě brzo soudit z dat od operátorů, ale myslím, že u zákazníků, uživatelů, které jsme získali napřímo, bude zapojení větší.

Jak se vyvíjí plánovaný deal s Českou televizí ohledně toho, že by se Voyo mohlo podílet i na chystaných dílech ČT a investovat do nich už ve fázi jejich vzniku? Tato zamýšlená smlouva byla velkým tématem nedávné volby generálního ředitele veřejnoprávní televize, přičemž přitížila stávajícímu šéfovi ČT Petru Dvořákovi, kterého nakonec porazil Jan Souček.

To je obrovský otazník. Pořád si myslím, že to bylo téma vytažené proto, aby posloužilo nějakému účelu. Taková spolupráce je úplně normální. Spočívá v tom, že nabízíme prolevnit výrobu děl České televize.

Málo platné, deal má jít o krok dál než současná spolupráce. Teď jen kupujete na Voyo hotová díla, nově byste ale měli přehled o tom, co ČT chystá, a mohli si to přednostně zajistit pro sebe.

Ale dávalo by to smysl v situaci, kdy Česká televize má problémy s financováním. Toto by mohla být jedna z cest, která by jim částečně pomohla. Byla by to vzájemně výhodná spolupráce, vznikla kolem toho ale zbytečná hysterie. Nedokážu si tipnout, jak to skončí. Podle mě to bude čekat až na nového ředitele. My počkáme, jak se k tomu postaví.

Kde impuls uzavřít takový vztah s Českou televizí u vás vznikl?

Vzniklo to v rámci našeho programového oddělení. Bylo velmi správně, že to udělali. Pokud Voyo pozicujeme jako lokálního šampiona, prémiovou službu, která dává nejvíc za nejlepší lokální obsah, je naprosto logické, že se snažíme nastavit spolupráci s Českou televizí.

Co se týče existující dohody na přebírání hotových děl na Voyo či do televizního vysílání, to bude pokračovat? Avizovali jste, že se má jednat o dlouhodobou spolupráci.

To jsou standardní akviziční dealy, nakupujeme od tuzemských i zahraničních partnerů a vždycky se díváme, co konkrétního se nám hodí, a záleží přitom na podmínkách. Pokračovat takto s Českou televizí máme zájem, dává nám to smysl, uživatelé to na platformě Voyo oceňují, rozhodně bychom v tom rádi pokračovali.

Ve vašem schématu pro letošní podzim vidím pokus o programování proti České televizi, kdy nasadíte jako hlavní novinku podzimu seriál Táta v nesnázích na páteční večer, tedy do „rodinného“ okna, kdy na ČT1 běžely třeba Kukačky či na podzim půjde druhá řada Osady.

Správně. Televize stojí na návyku, přehledu, kdy co v který den jako divák dostáváte, to je základní princip. Předvídatelnost, řád. Náš jednoznačný cíl je nastavit pochopitelnou skladbu každý den v týdnu. Zafungovaly nám Policie Modrava v neděli i kriminálky o pondělcích, úterý a čtvrtky (v úterý Jedna rodina, ve čtvrtek Zlatá labuť – pozn. red.) kvalitní start, čekali jsme víc, ale není to vůbec špatné, konkurence šla o několik procentních bodů dolů.

Teď ovšem mluvíte o cílové skupině diváků 15-54 let.

Mezi námi, proč bych se bavil o jiné cílové skupině, když na ni neprodávám reklamu. Píárově může být fajn citovat čísla ze skupin 4+ nebo 15+, ale nám to k ničemu jinému není. Celá Nova směřuje k 15-54, na tuto skupinu prodáváme reklamu, na jiná čísla se prakticky nedíváme.

Abych to dokončil: o středách jsou zajeté reality show typu Výměna manželek či MasterChef, o sobotách zábavní soutěž Na lovu. Zůstal tedy pátek, řekli jsme si, že tam zkusíme zainvestovat, nedávat tam jen filmy, a uvidíme, co se stane.

Ambice je porazit Osadu?

Tak vždycky chceme vyhrát.

Ještě k číslům: ano, výběr cílové skupiny, ve které vy i další televize prezentují svou sledovanost, je píárová věc, nicméně v obecné cílové skupině 15+, na níž se dlouhodobě sledovanost ilustruje, vás loni i v letošním prvním pololetí porazila konkurenční Prima. Budete chtít – i řekněme z pohledu image – být stále nejsledovanější komerční televizí? Anebo na tento souboj rezignujete a sledujete už jen skupinu 15-54 let, kde stále vedete, čili se můžete prezentovat jako nejmladší ze tří největších televizních skupin v Česku?

Jsme komerční televize a to, co dodáváme majiteli, je roční zisk. Vždycky budeme programovat na cílovou skupinu, na kterou prodáváme reklamu. Jestli se záběr rozšíří, bude to hezký benefit, ale z hlediska příjmů to nevytěžíme. Pro nás je klíčové být nejmladší televizní skupinou, to inzerenti pořád chtějí.