Návrat Trumpa zatím ne. Nový majitel Elon Musk nejprve Twitter zpoplatní

Sociální síť Twitter už týden patří nejbohatšímu člověku světa. Elon Musk teď oznámil první změnu: kdo bude chtít nadále ověřený účet, musí platit. Modrá fajfka u jména a s ní spojené výhody vyjdou na osm dolarů měsíčně. Majitel automobilky Tesla či kosmické společnosti SpaceX a náruživý přispěvatel Twitteru sliboval zejména rozvolnění moderačních pravidel a obnovení některých zablokovaných účtů, včetně bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. To se zatím nekoná, nové regule má připravit vznikající výbor. Finálně rozhodnout ale bude nakonec samotný Musk, který za málo výdělečnou platformu zaplatil 44 miliard dolarů, nejvíc v historii technologických obchodů. Nepůjde zdaleka o jediné složité rozhodnutí, které ho čeká. Řada z nich bude bytostně politická a může mít dalekosáhlé dopady. Ve světě sice nejde o nejpoužívanější sociální síť, přesto má vliv, neboť k ní chovají přízeň politici a také novináři. Twitter mezi nimi má exkluzivní pozici i v Česku, kde ho podle odhadů užívá něco přes milion lidí.

„Pták je volný,“ tweetoval minulý čtvrtek Musk s narážkou na logo společnosti. Dokončil tak obchod, který původně oznámil už dubnu. Nákup si následně rozmyslel, protože ale už podepsal smlouvu, společnost se s ním soudila. Než padl rozsudek, excentrický miliardář se překvapivě rozhodl zaplatit 54,20 dolaru za akcii, jak zněla původní dohoda. Část dá z vlastních peněz, část má od bank a investorů, mezi něž patří i Saudové. Korporace už nadále nebude veřejně obchodovatelná na burze, což Muskovi dává větší manévrovací prostor. Nebude muset zveřejňovat čtvrtletní výsledky a tolik se zpovídat investorům. Dluh nicméně splácet musí, přičemž Twitter od svého vzniku v roce 2006 nedokázal najít uspokojivý obchodní model. Musk avizoval, že by z Twitteru rád udělal „super-aplikaci“ podobnou čínskému WeChatu, zatím sází na předplatné.

Abonmá aplikace nabízela na některých trzích už nyní. Program Twitter Blue vycházel na 4,99 dolarů, předplatitelé za to dostali mimo jiné možnost editovat už zveřejněné tweety. Musk plánuje zpoplatnit verifikaci účtu. Ověřených účtů osobností či firem eviduje Twitter na statisíce, společnost dosud nabízela modrou fajfku zdarma. Teď by měla stát osm dolarů měsíčně. Předplatitelé by za to měli vídat pouze polovinu reklam a mít prioritu ve vyhledávání a v řazení odpovědí pod tweety. Musk také zmínil možnost volného přístupu ke zpoplatněným článkům médií, s nimiž by Twitter navázal spolupráci. Nic takového zatím neexistuje.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022