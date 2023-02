Návštěvnost webů čeká pohroma. Na chytrém Googlu nové generace ubyde důvodů klikat

Umělá inteligence (artifical intelligence, zkráceně AI) vstupuje do vyhledávačů. Microsoft v týdnu ukázal, jak do svého Bingu a prohlížeče Edge zapojí populární GPT od OpenAI. Google kontroval přestavením svojí AI nazvané Bard, kterou též plánuje integrovat do svého světově nejpopulárnějšího vyhledávače. Už nebude nabízet pouze seznam odkazů, vlastní foch získá chytrý asistent, který napíše vlastní odpověď. Prozatím často ulhané našeptávače typu ChatGPT tak už nebudou tahat moudra pouze ze svých trénovacích megakorpusů, ale přímo brouzdat na internetu. Pro vydavatelství, mediální domy to může znamenat velký problém. Umělá inteligence sice bude i ve své vlastní kolonce odkazovat, část lidí ale zkrátka klikat na odkaz nebude, protože jim bude stačit stručné strhnutí.

Úsvit éry automatizované kreativity – textový ChatGPT či obrazové Midjourney – vzbuzuje už pár měsíců velké obavy o osudy některých profesí. Mediální pohled shrnul v týdnu šéfredaktor Info.cz Michal Půr. Loučí se s takzvanými „plniči“, co dodávají magazín i část zpravodajského obsahu, aniž by někoho zajímala kvalita. Minimálně část jich nebude třeba, nahradí je roboti. Automatizace redaktorské práce už skutečně začala. Buzzfeed plánuje zapojit ChatGPT do tvorby svých populárních kvízů, technologický portál CNet nechal stejnou aplikaci psát články. Výsledky druhého jmenovaného se ukázaly jako docela tragické: často plagiáty, a navíc plné chyb. Umělá inteligence se ale bude velmi rychle zlepšovat. Někteří proto soudí, že na konci dekády už převezme drtivou většinu současné novinářské práce. Nebuďme přitom naivní, že by s tím měl někdo etické problémy: pokud jde práce automatizovat, stane se tak. Je to levnější, a to je celé.

V novinařině ale nepůjde pouze o osudy jednotlivých plničů. Celému odvětví vyroste nová konkurence, kterou zosobňují právě vyhledávače, co rovnou sepíšou i odpověď. Pod nimi budou stále odkazy na články, původní obsah neskončí. Lidi pořád budou chtít vidět fotky z galavečera, sledovat videonávod na formátování ve Wordu, číst politické komentáře. Potřeba klikání ale bude podstatně menší. Málokdo bude při běžných dotazech šmejdit po čtyřech různých stránkách, když mu neskonale rychleji nabídne budoucí GPT-10 jejich srozumitelný výcuc.

Většina z nás je pohodlných. Dosavadní podoba Googlu – odkazy – proto bude už brzy působit jako něco zastaralého, co vyžaduje příliš práce. Už se to pomalu děje. Nedávno jsem musel prokázat povrchní znalosti řady oblastí. Měl jsem předem otázky, mohl jsem hledat v knihách, na Googlu i v zápiscích. Záhy jsem ale zjistil, že mně u každé odpovědi stačí tři odstavce od ChatGPT. Často kecal, i tak ale nebylo cesty zpět. Všechno ostatní bylo pracné. Nejsem sám. Asistenta využívá dva měsíce po spuštění na sto milionů lidí. Stejně si na něj navykneme při hledání nejlepšího přípravku na mytí oken, tipů na výlet v okolí České Sibiře nebo rozpočtu Rakovníka. Pokud jde činnost – tady vyhledávání – automatizovat, stane se tak, a člověk na to rád přistoupí.

Už dnes rozhodující vliv Googlu a dalších vyhledávačů naroste. Proč by člověk na webu zkoušel štěstěnu, když se může zeptat svého chytrého kamaráda Barda. Některá média se budou snažit přizpůsobit. Stejně jako ladila obsah pro Facebook a roboty Googlu, budou hledat možnosti, jak získat pozice v AI odpovědích. Nastane nová doba chrlení hybridního obsah a vznik povolání „promtař/ka“, co bude akorát zadávat správné instrukce. Přijde nové SEO. Velké redakce budou dělat svoje vlastní konverzační aplikace. Mediální lobbisté budou bojovat proti „kradení obsahu“ umělou inteligencí, současně oznamovat dohody o exkluzivní spolupráci s jejím provozovatelem. Závod ke dnu zrychlí.

Média, pokud nebudou patřit mezi opravdu největší, ho nemohou vyhrát. Pořád ale budou moci přijít s novou hrou. Její obrysy se už dlouho konturují a popisuje je i Půr. Malé týmy a malé náklady. Unikátní témata a skutečná novinařina. Přímé platby čtenářstvem. Minimální závislost na reklamě a návštěvnosti. Její první zásadní zdroj – sociální sítě – rychle vysychá. Facebook už o média a jejich odkazy nestojí, TikTok odchod z aplikace nikdy ani pořádně nedovoloval. Sociální sítě však nebyly nikdy pro návštěvnost tak důležité jako vyhledávání. Jeho proměna – nástup Googlu či Bingu 2.0 – proto přinese neskonale větší změny.