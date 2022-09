Nedělní politická talk show Novy startuje 16. října, půjde vždy od 10.45 do 11.15

Od soboty 15. října se ranní show televize Nova rozšíří i na víkendy. Vedle všedních dní tak odstartuje o sobotách a nedělích avizovaná Víkendová Snídaně. Snídaně jde od pondělí do pátku od 5.55 do 8.30, o víkendech to bude od 8 do 12 hodin. „Koncept jsme převzali ze Spojených států, kde všechny ranní show mají víkendová vydání, a ta mají více celebritní moderátory,“ řekl ředitel zpravodajství Novy Kamil Houska v novém televizním studiu na Barrandově na představení moderátorských dvojic.

Ty budou tři. Jednu budou tvořit herci Dana Morávková a Jan Čenský, druhou herečka Miluše Bittnerová a moderátor Pavel Svoboda, třetí Rebecca Diatilová, dosavadní reportérka pořadu Život ve hvězdách, a Roman Staša, vítěz televizní kuchařské soutěže MasterChef. Právě z ní se budou rekrutovat hosté Víkendové Snídaně, kteří budou vařit v reálném čase. O prvním víkendu to bude Veronika Beskydiarová alias Besky. Morávková už Snídani s Novou uváděla v letech 1994 až 2000, Svoboda je moderátorem ranní show Novy od jejího začátku právě v roce 1994.

O všedních dnech bude naopak Snídani na Nově moderovat už jen jediná dvojice, a to Ondřej Havel a Johan Mádr.

Nedělní politická talk show na půl hodiny

Týž víkend v neděli 16. října bude mít premiéru také oznámená politická talk show Napřímo. Jejím prvním hostem bude premiér Petr Fiala (ODS), na další neděli je pozván šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. V moderaci se mají nepravidelně střídat moderátorka publicistického týdeníku Střepiny Bára Divišová a Rey Koranteng, jinak moderátor večerních Televizních novin. Právě Koranteng bude uvádět první dvě vydání - s Fialou i s Babišem.

Nedělní talk show s politiky v rámci Víkendové Snídaně bude mít stopáž 30 minut, nebudou ji přerušovat zprávy ani reklamní bloky a startovat bude vždy v 10.45. To je o čtvrt hodiny dřív než debatní Partie konkurenční televize Prima (ta začíná v 11.00 a trvá necelou hodinu) a zároveň před tradičními Otázkami Václava Moravce na ČT1 a ČT24 (jdou od 12 do 14 hodin), nicméně Nova už avizovala, že Napřímo nebude klasickou politickou diskusí, ale neformálním rozhovorem s politiky, který nebude pouze o politice. Show se bude odehrávat v takzvané zimní zahradě nově zprovozněného studia Snídaně.

Nové studio Snídaně na Nově