Nejdřív přeladíme vysílač v Praze, plánuje Joe Media stavbu sítí pro digitální rádia

Ze čtyř regionálních sítí po terestrické digitální rozhlasové vysílání, které v nedávné aukci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) vydražila firma Joe Media, tento operátor nejdříve spustí vysílání Regionální sítě 14 v Praze. Médiáři to řekl majitel a jednatel společnosti Miroslav Pýcha. Joe Media už v Praze síť pro digitální rádia provozuje na kanálu 7C ze Strahova, ovšem pouze na základě dočasného povolení od ČTÚ, které vyprší na konci letošního roku. Nedávno firma přestěhovala svůj pražský vysílač z Rošického stadionu, který čeká demolice, na vedlejší stadion a v blízké době ho hodlá přeladit na kanál 6A, který je určený pro vydraženou Regionální síť 14.

Strahovský vysílač změní vysílací kanál ještě letos

„Určitě chceme brzy spustit vysílání v Praze a přejít tam na finální kanál 6A, a to i z důvodu, že byť máme do konce roku platné oprávnění na kanál 7C, došlo by zřejmě ke kolizi se sítí Teleko z Ještědu a Černé hory, což jsou v Praze a okolí silné vysílače. V Praze máme už postaven nový výkonný anténní systém, který je připraven pro vyšší ERP [vyzářený výkon],“ řekl Médiáři Pýcha s tím, že na kanál 6A by chtěla společnost Joe Media přeladit i jí postavený a zainvestovaný vysílač Špulka na Benešovsku. „Vnímáme ho jako dokrývač Prahy pro oblast navazující na Prahu směrem na jih a východ (satelitní zástavba na Mníšecku, Říčansku a Benešovsku) a také pro rekreační zázemí Prahy (Posázaví, okolí Slap),“ vysvětluje Pýcha.

Telekomunikační úřad se ale na rozšíření pokrytí pražské Regionální sítě 14 i na Benešovsko příliš netváří, protože střední Čechy nebyly součástí draženého území pro zmiňovaný pražský multiplex. „Z našeho pohledu neexistuje technická překážka, která by neumožňovala provoz tohoto vysílače v jednofrekvenční síti s Prahou, není tam kolize s jinou českou nebo zahraniční DAB+ sítí – a opět je zde argument s rušením s blokem 7C, který vysoutěžilo Teleko, na vzájemném rušení by nevydělal nikdo,“ konstatuje majitel společnosti Joe Media, která kromě pražské frekvence vydražila i kmitočty pro Regionální sítě 12 v Jihočeském kraji a na Sušicku, 24 na Plzeňsku a 27 na Karlovarsku. Původně přitom usilovala především o Prahu a střední Čechy.

„Určitě jsme měli zájem o Prahu a její okolí, kde už nyní vysíláme a chtěli jsme se rozšířit i do dalších regionů, ale v hledáčku jsme měli jiné z nabízených sítí. Měřítkem pro nás byla pochopitelně i cena a v tomto případě jsme v podstatě s výsledkem aukce spokojeni. Naše společnost už 9. února 2024 uhradila správní poplatek a čekáme na příslušné rozhodnutí,“ uvedl Miroslav Pýcha, podle něhož ČTÚ v aukci nijak nezohlednil „zásluhy“ společností, které v Česku na vlastní náklady několik let udržovaly digitální rozhlasové vysílání formou dočasných sítí. „Tato aukce jednoduše udělala startovní čáru pro všechny stejnou, bez jakékoliv garance či ochrany investic už existujících provozovatelů. Na to, že se tato aukce připravovala vlastně téměř 10 let, si myslím, že měl být zvolen jiný přístup,“ míní Pýcha.

„Úřad neměl soutěžit všechno najednou“

Šéfovi Joe Media se také nelíbí, že se telekomunikační úřad rozhodl přidělit všechny kmitočty pro digitální rádia najednou, takže zde vznikne 29 sítí, které musí začít vysílat nejpozději do dvou let. „Najednou zde musí do dvou let vniknout tolik programových pozic, že si ani v nejbujnější fantazii nedovedu představit, jak se je podaří naplnit. Možná by nějaký typ aukce, rozdělený například do dvou fází, kdy druhá fáze by byla až s určitým časovým odstupem a až na základě vyhodnocení úspěšnosti fáze první, byla vhodnější. O tom však dnes lze už těžko spekulovat,“ konstatuje Miroslav Pýcha. Formát aukce byl podle něj nastaven zbytečně složitě, což společnosti Joe Media neumožnilo naplnit její primární cíl. „Ve třetím kole jsme pak museli s ohledem na výsledky druhého kola trochu improvizovat,“ připustil.

Ze současných vysílačů v Praze a ze Špulky ve středních Čechách chce Joe Media vysílat co nejdéle. „Klienty máme nasmlouvané do konce tohoto roku a my jim musíme garantovat minimálně to pokrytí, které máme na stávají síti. Věříme, že se nám podaří domluvit s ČTÚ takové technické řešení, které by zamezilo vzniku nežádoucích vzájemných rušení a bylo optimální pro všechny strany a zejména pro posluchače, kvůli kterým vlastně nový systém vysílání v DAB+ vzniká. Naše snaha tedy bude přeladit co nejdříve a bez souběhu,“ uvedl Pýcha k plánovanému přechodu z pražského kanálu 7C na nový a definitivní kanál 6A. U ostatních regionů operátor zatím jedná a hledá vhodná stanoviště pro vysílače. „Některá už řešíme,“ připustil Miroslav Pýcha.

Firma je v kontaktu s dalším operátorem sítí pro digitální rádia Teleko Digital kvůli pravděpodobnému vzájemnému rušení, které by mohlo nastat na kanálu 7C. Ten totiž Teleko získalo pro finální síť na východočeské Černé hoře a z této lokality může signál na příznivých podmínek doletět až do Prahy. „Se zástupci společnosti Teleko jsme ve spojení, obě strany o problému vzniku vzájemného rušení vědí, existuje však vcelku elegantní technické řešení, které by mohlo rušení zabránit. Věříme proto, že se podaří toto řešení realizovat ke spokojenosti všech stran, zejména však posluchačů, o které by mělo jít především,“ ujišťuje Miroslav Pýcha. Protože Joe Media nezískala frekvence pro vysílání ve středních Čechách, vyjednává s dalšími operátory o možnosti spolupráce a případného využití kapacity jejich sítí.

Počítá se stávajícími klienty a čeká na další z regionů

S naplněností rozhlasových multiplexů získaných v aukci si Miroslav Pýcha moc velkou hlavu nedělá. „Aktuálně máme náš multiplex už vcelku zaplněn, nicméně určitě jsme otevřeni jednání i s menšími hráči v regionech, pro které by naše síť mohla být zajímavá,“ říká. Nově totiž bude Joe Media šířit digitální rozhlasový signál i na jihu a západu Čech. Tam však dlouhodobě digitální rozhlas provozuje plzeňská společnost RTI cz, která v aukci získala jednu z celoplošných sítí DAB+. Miroslav Pýcha ještě nemá jasno, zda bude chtít na jihu a západu Čech stavět vlastní digitální vysílače, nebo využije spolupráce s tamními operátory: „Vyhodnocujeme možnosti, které v regionech máme, v tomto jsme teprve na začátku a zatím tedy nemáme bližší informace.“

Na spuštění všech čtyř vysoutěžených sítí má Joe Media lhůtu dvou let, do kterých musí pokrýt signálem alespoň 40 % populace daného regionu. Do dalších dvou let pak má toto pokrytí zvýšit na 70 % obyvatel. Miroslav Pýcha se ale upozorňuje, že rozvoji sítí pro digitální rádia uškodí fakt, že telekomunikační úřad bude i za vysoutěžené sítě a jejich vysílače vybírat každoroční poplatky za využívání kmitočtů. „Jedná se opravdu o nemalé částky a všichni operátoři budou samozřejmě muset tyto statisíce až miliony ročně promítnout do cen pro rádia, které v sítích nastaví. Takže stát si vedle ceny za vysoutěžené kmitočty, která se u některých menších sítí může zdát nízká nebo zanedbatelná, bude každý rok bude brát ještě další, celkem vysoké poplatky, a to i ve chvíli, kdy je DAB+ teprve v plenkách a sítě se rozjíždějí,“ upozorňuje Miroslav Pýcha.

A to vše podle šéfa společnosti Joe Media ve chvíli, kdy se celou dobu hovoří o státní podpoře rozvoje DAB+. „Tedy nejen že nebyla v aukci stanovena žádná garance pro už zainvestované existující sítě, ale navíc je a zjevně bude vše velmi hojně zpoplatněno, včetně každoročních poplatků za individuální oprávnění pro využívání kmitočtů. K tomu tu máme stále vysoké ceny energií bez vyhlídky na jejich pokles a zároveň vysoké investiční náklady do stavby vysílačů. Vysílače pro DAB+ jsou mnohem dražší než ty pro FM vysílání, jejich energetická účinnost je také nižší a k tomu se přidávají náklady na dopravu multiplexu na vysílače, kdy je taktéž třeba mnohem stabilnějšího a dražšího řešení, než jaké lze využít například pro menší FM vysílače,“ vypočítává Miroslav Pýcha.

Dokáží rádia ufinancovat souběh FM a DAB+?

Stát je podle Pýchy ohledně rozvoje sítí pro digitální rozhlas přehnaně optimistický, zřejmě díky tomu, že se telekomunikačnímu úřadu podařilo výhodně vydražit všech 29 sítí určených pro DAB+. „Je ale otázka, zda to pro rádia za těchto podmínek bude zajímavé a reálné k financování. Když si spočítáte náklady, představa, že tady za pár tisíc nebo desítek tisíc měsíčně rozdáme kapacitu v sítích a objeví se tu spousta nových rádií, je naprosto nereálná. Také představa, že budou stávající rádia platit pokrytí na FM, které bude ještě dlouhou dobu dominantním způsobem příjmu, a k tomu budou vydávat navíc statisíce měsíčně za provoz za umístění svého programu ve finálních sítích DAB+, je asi iluzorní,“ upozorňuje.

„K tomu jsou tu stanovené rozvojové podmínky, které také nejsou nastaveny nijak mírně a vlastně provozovatele nutí, aby i bez dostatku platících klientů svoje sítě zainvestoval, postavil a ‚rozvysílal‘. A měřítkem úspěchu je pokrytí dané úřadem, nikoli zájem klientů a jejich potřeby. V místech, kde je už technologie postavena, může vše jít rychle, a tak budeme postupovat i my,“ dodává optimističtěji. Joe Media hodlá do výstavby svých čtyř regionálních sítí pro digitální rádia investovat řádově jednotky milionů korun, ale na odpověď na to, jak konkrétně bude při budování těchto sítí postupovat, je podle Miroslava Pýchy ještě brzy.

