Nejposlouchanější zůstává Radiožurnál, Evropa 2 dotahuje Impuls

Nejposlouchanějším celoplošným rádiem v Česku zůstává Český rozhlas Radiožurnál s 842.000 posluchačů denně, meziročně to je zhruba o třicet tisíc míň. Zhruba stejně posluchačů ubylo také Impulsu, který je druhý s 688.000 posluchačů. Dotahuje ho tak třetí Evropa 2 (677.000), a to přes mírný úbytek. Rovněž třicet tisíc posluchačů meziročně ubylo čtvrtému Blaníku (608.000), pátá Frekvence 1 naopak mírně rostla, na 442.000. Následují Dvojka (348.000) a Plus (143.000) Českého rozhlasu. Nejposlouchanějšími nadregionálními stanicemi jsou sítě Kiss (458.000) a Hitrádio (451.000), mezi regionálními rádii vede Český rozhlas Brno (100.000). Ukázala to nová data průzkumu poslechovosti Radioprojekt za uplynulý klouzavý půlrok, tedy 1. a 2. čtvrtletí 2023.

Denní poslechovost rádií, v tisících lidí

provozovatel stanice 1Q a 2Q 2023 minulý kvartál před rokem Celoplošné stanice Český rozhlas Radiožurnál 842 882 871 Londa Impuls 688 699 720 Active Evropa 2 677 685 689 Media Bohemia Blaník 608 630 638 Active Frekvence 1 442 458 429 Český rozhlas Dvojka 348 377 353 Český rozhlas Plus 143 144 145 Český rozhlas Vltava 46 52 70 Český rozhlas Radiožurnál Sport 16 19 16 SPM Media Rádio Z 8 10 14 Český rozhlas Wave 8 7 12 Český rozhlas Junior 4 4 6 Český rozhlas Pohoda 4 5 3 Český rozhlas Jazz 3 7 6 Český rozhlas D-dur 3 7 6 Nadregionální stanice Radio United Kiss 458 444 443 Media Bohemia Hitrádio 451 445 436 Radio United Beat 255 290 278 Radio United Country 248 265 276 Media Bohemia Rock Rádio 224 229 178 Media Bohemia Fajn Radio 149 135 137 Rádio Čas Čas 92 100 130

Datum sběru: 1 a 2.. kvartál 2023. Cílová skupina: 12-84 let. Počet respondentů: 15.108. Náhodný výběr (95 % náhodné generování mobilních telefonních čísel, 5 % z databáze pevných linek). Zdroj: SKMO, STEM/Mark, Median, Nielsen Admosphere

„Trendy se výrazně nehýbou, rádio se po covidu stabilizovalo,“ podotkli výzkumníci. Denní reach rádia v Česku je 55 %, týdenní 84 %. Průměrný Čech poslouchá rádio 258 minut denně. Roste podíl těch, kteří rádio přijímají prostřednictvím digitálních sítí DAB, tvoří už 17 % celkového publika. Rovněž 17 % respondentů používají i mobil, 16 % počítač nebo tablet, 9 % televizor. Planých 90 % respondentů volí příjem klasickým analogovým způsobem.

