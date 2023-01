Nejsledovanější prezidentskou debatu měla Nova, nejsledovanější duel pak ČT

Poslední televizní debatu s dvěma finálovými kandidáty na prezidenta, kterou ve čtvrtek večer odvysílala televize Nova, vidělo v průměru 1,472 milionu lidí v obecné cílové skupině starších 15 let, uvádí Mediaguru. Nova oznámila, že v nejširší cílové skupině od čtyř let výš to bylo 1,503 milionu diváků a celkový zásah (počet těch, kteří pořad sledovali aspoň tři minuty) činil v této skupině 2,505 milionu. Podle dat, která následně na Twitteru zveřejnil Michal Kratochvíl, šéfredaktor zpravodajství Novy, byla sledovanost stabilní po celou dobu vysílání pořadu. Na internetovém kanálu TN Live zaznamenala debata přibližně 40.000 zhlédnutí.

Čtvrteční duel na Nově přilákal o necelých 400.000 diváků víc než středeční na Primě, respektive o 250.000 míň než nedělní na České televizi, kam Babiš v rozporu s tím, co avizoval, nakonec přišel, a to těsně před začátkem. Nedělní duel Babiše s Pavlem Česká televize zreprízovala na ČT24 právě ve čtvrtek večer, kdy svůj duel v premiéře vysílala Nova.

Sledovanost duelů Pavel-Babiš před 2. kolem prezidentské volby

datum stanice diváků v milionech neděle 22. ledna ČT1 + ČT24 1,72 středa 25. ledna TV Prima + CNN Prima News 1,19 čtvrtek 26. ledna TV Nova 1,47

Cílová skupina diváků 15+. Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere via jednotlivé stanice a Mediaguru

Sledovanost superdebat před 1. kolem prezidentské volby

datum (obsazení) stanice diváků v milionech neděle 8. ledna (všech osm kandidátů) ČT1 + ČT24 1,54 středa 11. ledna (Nerudová, Pavel) TV Prima + CNN Prima News 0,99 čtvrtek 12. ledna (Bašta, Diviš, Fischer, Hilšer, Zima) TV Nova 0,55 čtvrtek 12. ledna (Babiš, Nerudová, Pavel) TV Nova 1,91

Cílová skupina diváků 15+. Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere via jednotlivé stanice a Mediaguru