Někdejší Pařízkova mediální skupina Pohoda osekává náklady

Tři roky po úmrtí Radima Pařízka, zakladatele mediální skupiny Pohoda, dokončuje ostravský mediální dům racionalizaci nákladů a rušení projektů, které nenaplnily její očekávání. Souvisí to i s očekávanými investicemi do rozvoje regionálních sítí pro terestrické digitální rozhlasové vysílání, které skupina vydražila v nedávné aukci kmitočtů pořádané Českým telekomunikačním úřadem. Z portfolia skupiny už zmizelo několik Pařízkových srdečních záležitostí, které by jinak zřejmě pokračovaly i přes diskutabilní ekonomické výsledky. Naposledy šlo o stažení televizního kanálu Relax ze satelitního vysílání.

Satelit byl pro skupinu nejnákladnější

Televize Relax vznikla v roce 2012 pod původním názvem TV Pohoda a staví na původních magazínech a starších akvizičních seriálech, které si svá nejlepší léta zažila na obrazovkách Novy nebo Primy. Diváci je tedy znají a z nostalgie se k nim chtějí vracet. Jde třeba o seriály Doktor z hor, Wolffův revír, Námořní hlídka, telenovely Yago, Syn džungle, Kassandra či zábavní pořad Zvěřinec, přičemž akvizice jsou s původním dabingem z přelomu devadesátých a nultých let. Hlavní distribuční platformou pro TV Relax je terestrické vysílání v celoplošném multiplexu 24, který provozuje tatáž mediální skupina. Tudíž vysílá jen za náklady.

Bez dalších distribučních nákladů se Relax objevuje také v nabídkách vybraných kabelových společností a poskytovatelů IPTV, kteří jí naopak platí za možnost zařadit ji do svých nabídek. Satelit tak byl jedinou distribuční cestou, za níž Relax platil plnou cenu: musel si prostřednictvím satelitní služby Skylink pronajímat kapacitu na družici Astra. Už loni proto satelitní vysílání opustila sesterská rocková TV Rebel, kterou rovněž založil Radim Pařízek. Stalo se tak ke konci března, kdy provozovatelům končí každoročně obnovované smlouvy na satelitní distribuci. TV Relax odešla ze satelitu přesně rok po TV Rebel, ke konci letošního března. Samotná skupina Pohoda to vysvětlovala poklesem zájmu diváků satelitní vysílání.

V minulosti už skončil Rebel 2 Slušnej kanál

„Od počátku jsme chtěli televizi Relax poskytnout co největšímu počtu diváků, proto součástí její distribuce bylo také satelitní vysílání. V posledních letech však sledujeme, že stále větší část diváků dává před satelitem přednost bezplatnému pozemnímu DVB-T2 vysílání a IPTV distribuci. Navíc pozemní vysílání, které je zdarma v multiplexu 24, pokrývá téměř 98 procent populace České republiky,“ vysvětlil odchod televizních stanic mediální skupiny Pohoda z družice její generální ředitel Roman Jeřábek, který společně s Radimem Pařízkem zakládal ostravské Rádio Čas a nyní vede veškeré obsahové aktivity firem z někdejšího Pařízkova portfolia. Čísla dávají Jeřábkovi za pravdu: jestliže před druhou televizní digitalizací (tedy přechodem na DVB-T2) satelitní televizi využívalo přes 20 % českých domácností, nyní to je jen okolo 17 % a jejich podíl nadále klesá.

Určitou racionalizací procházela skupina Pohoda ještě za Radima Pařízka. V roce 2020 – tři roky poté, co ji převzala – ukončila skupina vysílání televize Rebel 2 Slušnej kanál. Oficiálním důvodem byly personální problémy v době drastických vládních opatření proti šíření koronaviru. Skutečným pak především vysoké poplatky ochranným svazům autorským, protože skupina Pohoda už provozovala rockovou TV Rebel a zábavní TV Relax. Distribuční poplatky v rozhodnutí nehrály podstatnou roli, protože televize vysílala především v Pařízkově televizní Regionální síti 7, na několika neobsazených regionálních pozicích celoplošného multiplexu 24 a také v partnerských Regionálních sítích 2 na Ostravsku (od jejího provozovatele Pařízek později převzal televizní stanici LTV Plus) a 4 v Praze (koncem loňského roku tento multiplex odkoupily České Radiokomunikace).

Rok zavírání prodělečných podniků

Rebel 2 Slušnej kanál skončil pouhých několik měsíců předtím, než skupina Pohoda musela vypnout Regionální síť 7, protože její kmitočty byly v pásmu 700 MHz, které se v rámci přechodu na DVB-T2 uvolňovaly pro potřeby mobilních operátorů a jejich budoucích sítí 5G. Obnovení se Regionální síť 7 dočkala až v roce 2022. Ovšem skupina Pohoda pro multiplex s dvacítkou vysílačů nezískala klienty a šířila v něm pouze svůj vlastní promo kanál TV přes anténu se starými návody, jak přejít na DVB-T2. A tak loni v listopadu vrátila většinu kmitočtů a ponechala si pouze pokrytí Prahy a Brna (ovšem stále jen s jedinou televizní stanicí TV přes anténu, kterou navíc šíří i v celoplošném multiplexu 24).

Loňský rok se ve skupině Pohoda nesl v ukončování dalších mediálních projektů. V březnu po šesti letech skončilo Rádio Dálnice, unikátní projekt na analogových frekvencích FM, které pokryly celou dálnici D1, D5 a další rychlostní komunikace. V tentýž měsíc se ze satelitu stáhla rocková TV Rebel. V červenci skončila regionální televizní stanice Info TV Brno a Jižní Morava, která byla obsahově propojená právě s Rádiem Dálnice a vysílala v regionální části celoplošného multiplexu 24. V listopadu došlo k redukci počtu vysílačů televizní Regionální sítě 7 a mezitím už probíhala aukce kmitočtů na sítě pro digitální rádia, v níž další společnost ze skupiny Pohoda, Broadcast Services, získala hned několik multiplexů s pokrytím celé Moravy, Vysočiny, Pardubického kraje, středních Čech a Prahy.

„Průběžně vyhodnocujeme efektivitu jednotlivých druhů distribuce a v neposlední řadě trendy, které vyplývají z chování diváků. Odchod ze satelitu jsme si vyzkoušeli nejprve u TV Rebel, vyhodnotili situaci po tomto kroku a následně se rozhodli pro odchod i v případě TV Relax. Jde o standardní optimalizaci a snahu být maximálně efektivní,“ uvedl na dotaz Médiáře k rušení některých médií Pohody šéf skupiny Jeřábek.

