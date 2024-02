Některé vysílače pro digitální rádia spustíme ještě letos, slibuje Fiera Touch

Do léta chce mít společnost Fiera Touch, jeden z vítězů aukce kmitočtů pro digitální rádia, jasno o harmonogramu spouštění vysílačů v jednotlivých regionech i to, z jakých lokalit by měly vysílat. Firma, která zároveň provozuje televizní Regionální síť 11 s programy iVodárenství.cz, i-Vysočina.cz a KladNo.1 TV, hodlá využít synergií s tímto multiplexem a rozhlasové vysílače umístit vedle televizních. Médiáři to řekl jednatel a jediný majitel firmy Pavel Hájek. „Harmonogram výstavby sítě bude jasný do léta, ale některé lokality spustíme určitě v tomto roce,“ dodal.

Sdílet stožáry s dalšími vítězi aukce

Fiera Touch v aukci Českého telekomunikačního úřadu získala čtyři regionální sítě pro terestrické digitální rozhlasové vysílání DAB+, které pokrývají Prahu, Vysočinu, východní, severní a jižní Čechy a Karlovarský kraj. „S výsledkem aukce jsme spokojení, měli jsme zájem o lokality, kde už máme anebo plánujeme nějaké vysílače Regionální sítě 11 a můžeme tak využít synergii obou sítí,“ uvedl Pavel Hájek. „Pokud půjde o vhodné lokality, dává to smysl, ale jedná se i o dalších lokalitách a případném sdílení lokalit s dalšími účastníky aukce.“

Sdílení lokalit pro vysílače je podle Hájka dobrou cestou, rozhodovat ale budou podmínky nájmu a jeho finanční výše v porovnání s jednorázovou investicí do výstavby stanoviště. „U DAB to platí dvojnásob s ohledem na to, kolik sítí se vydražilo a jaká je situace na rozhlasovém trhu,“ konstatuje.

Operátor už vyjednává s několika potenciálními klienty z řad komerčních rádií a nelze vyloučit, že stejně jako v televizním vysílání spustí i vlastní rozhlasovou stanici: „Budoucnost ukáže, zda DAB přispěje k rozvoji nových hráčů na trhu, máme předběžně několik zájemců, kteří by mohli v naší síti vysílat, ale jednání jsou teprve na začátku a vše je odvislé nejen od rychlosti výstavby sítí, ale i míře penetrace přijímačů DAB v populaci.“

České Radiokomunikace na lednovém setkání s novináři upozornily, že digitální rozhlasový přijímač má v Česku zatím jen 15 % domácností. „První dva tři roky to nebude z obchodního hlediska žádná hitparáda,“ uvedl k rozvoji vydražených sítí pro digitální rozhlas Marcel Procházka, ředitel sekce regulace a právního oddělení Českých Radiokomunikací.

„Pronájmu kapacity jiným se nebráníme“

Pavel Hájek se v budoucnu nebrání pronajímat kapacitu ve svých digitálních rozhlasových sítích dalším operátorům, kteří nevysoutěžili pokrytí všech regionů, kde by chtěli vysílat. „Sdílení lokalit je správná cesta a vzájemné spolupráci se nebráníme,“ potvrdil pro Médiář. Sítě Fiera Touch by mohly být zajímavé například pro společnost Play.cz, která vysoutěžila pokrytí všech krajů kromě Pardubického a Vysočiny. Právě tam ale budou vysílat sítě Fiera Touch. Úspěšní účastníci aukce kmitočtů pro sítě DAB+ mají v případě regionálních multiplexů dva roky na to, aby signálem pokryli nejméně 40 % populace daného regionu a do dalších dvou let mají dosáhnout pokrytí 70 % populace vysoutěženého území.

V aukci pořádané Českým telekomunikačním úřadem uspělo osm společností. Firmy Czech Digital Group (dceřiná společnost Českých Radiokomunikací) a RTI cz získaly sítě pro celoplošné vysílání (CDG také několik dalších regionálních sítí), regionální multiplexy si pak rozdělily společnosti Broadcast Services, Fiera Touch, GG Omikron, Joe Media, Play.cz a Teleko Digital. Celkem bylo vydraženo 29 sítí, z toho 27 regionálních, za téměř 80 milionů Kč při vyvolávací ceně 5,5 milionu.

