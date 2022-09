„Není to ten Péťa, je to ta Péťa.“ České dráhy v Reklamní katovně mile překvapily

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 35. týden 2022 Havas Prague: Mezinárodní cestování (66 %)

značka, klient: České dráhy Ogilvy: Samozřejmě (53 %)

značka, klient: Raiffeisenbank DDB Prague: S výběrem elektroniky nejlépe poradí CZC (53 %)

značka: CZC.cz, klient: Mall Group

Baloo & Groot: Obraz člověka (51 %)

značka, klient: Aura Medical Eallin: Držíme ti flek, všude (37 %)

značka: Evropa 2, klient: Active Radio S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 9 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Ivan Trojan jede do Maďarska, s rodinou i s Péťou

Agentura Havas Prague připravila další ze série spotů pro České dráhy. Nová kampaň národního dopravce láká na cesty do zahraničí, zejména k sousedům do Polska, Maďarska, Rakouska, Německa či na Slovensko. Ve spotu se tentokrát rodinka vydává do Maďarska. Kromě Ivana Trojana účinkují Kristýna Boková a Veronika Marková. V miniroli maďarského cestujícího se představuje dvoumetrový ostravák Filip Ježowicz. Herci se museli vypořádat s cizími obraty, konkrétně „Egészégedre!“ (to je v maďarštině „Na zdraví!“) a „Mi történik?“ („Co se děje?“).

Zde zřejmě jdu proti proudu, který tento koncept všeobecně chválí. Kromě toho, že je od ČD hezké, že fandí lásce mezi děvčaty a Trojan to hezky hraje, tuto reklamu považuji za naprosto vyhozené peníze. Benefit si nezapamatuje nikdo a o schopnosti přesvědčit byť jediného neuživatele vlaku ke změně chování a místo auta použít ČD odhaduji na nulu.

Tomáš Vacek (Contexto)

Určitě za mě vítěz tohoto kola. Sice si myslím, že ČD rozhodně nejsou takové (nemají takové produkty/služby), jak to vypadá v celé této sérii s Trojanem, ale to neva. Je to vtipný. Málokdy si jdu na YouTube reklamu najít po tom, co to nestihnu v televizi vidět celý.

Martin Hošek

Ačkoliv „fór“ spočívající v tom, že dívka místo chlapce představí rodičům dívku, mi nepřišel nijak překvapivý, komunikace Českých drah si udržuje „ksicht“. A je to ksicht celkem sympatický.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Výjimečně odpustím ČD reálnou kvalitu produktu a ocením jen svět idejí.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Když jsem vloni obdivoval vánoční spot norské pošty, tak jsem si říkal, že se toho v Česku nedočkám. A dočkal. Super. Vtipné. Insightful. Vytrollení Orbána beru jako extra bonus. Kudos do marketingu národního dopravce.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Za účasti národního umělce se ze spotů Českých drah postupně stávají Babovřesky. Podobně odvážná hra s aktuálními motivy, podobný styl humoru. Není to ten Péťa, je to ta Péťa, to si zaplácáme do kolen. Ale bude se to líbit.

Vilém Rubeš

Nopane! Další Péťa. To mám k svátku? To je hezký. Tak prosimvás, Petr je v kalendáři hnedle dvakrát. V únoru sám a v červnu s Pavlíkem, kterej má chudák jen poloviční svátek. A spoiler alert: Péťa z týhle reklamy má svátek 17. srpna.

Petr Laštovka

Trojan dobrý, jako vždycky, ale celkově je to trošku slabší díl celé série. Navíc, těch spotů jsem za léto viděl tolik, že by mě docela zajímal poměr cena/výkon.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Trojan rulez! Že se český národní dopravce pustí do vcelku odvážné stejnopohlavní pointy příběhu Péťa vs. Péťa, bych, upřímně řečeno, nečekal. Mile překvapilo. Takže České dráhy, egészségedre.

Filip Huněk (Actum Digital)

2. Raiffka pokračuje v konceptu Samozřejmě

Raiffeisenbank pokračuje v loni uvedeném komunikačním konceptu Samozřejmě a společně s kreativní agenturou Ogilvy spouští sérii nových spotů. Prvním bude nový spot k běžnému účtu, na něj v dalších měsících naváže dalších šest na produkty banky a stavební spořitelny. Celkem sedm nových spotů postupně zpropaguje osobní účet, minutovou půjčku, spořicí účet, repůjčku, podnikatelský účet, online bankovní služby a Vánoce. V nových reklamách posouvá do popředí klienty samotné, kteří služby banky hodnotí sami. Každá z nových reklam se zaměří na krátký příběh dvojice hrdinů. Produkci spotů zajistila Creative Embassy a režie se ujalo duo Mugshots. Natáčení na 10 lokalitách trvalo pět dnů a zúčastnilo se ho 12 herců a pes. Během natáčení vznikaly také fotografie pro plakáty a outdoor, které pořizovala Alžběta Jungrová. „Chceme, aby se klienti v českých bankách nemuseli ptát na věci, které jim usnadní život. Chceme Raiffeisenbank lidem ukázat jako přátelskou a otevřenou firmu pozornou ke svým klientům. Proto jsou náš účet a výběry ze všech bankomatů zdarma, proto nabízíme perfektní online služby, dobrý úrok na spoření, nebo půjčku za pár minut,“ tvrdí Filip Šanda, ředitel marketingu a strategie značky Raiffeisenbank. „Chceme ukázat, že takové služby by měly být mezi bankami samozřejmé, přestože dnes je Raiffeisenbank jednou z mála, která je nabízí.“ „Nové reklamy jsme posunuli k vyšší autentičnosti a zaměřili se na přirozenost denního života. Věříme, že v nich diváci a klienti najdou i jemný humor,“ dodává Michaela Kuželová, manažerka marketingové komunikace Raiffeisenbank. „Letos jsme při tvorbě kampaně měli výhodu, protože koncept už byl úspěšně zavedený. Proto jsme mohli jít o krok dál. Posunuli jsme se v tom, že tentokrát v každé scéně jednotlivých spotů vystupují stejní hrdinové a scény spolu souvisejí, vytvářejí minipříběh,“ říká Tomáš Belko, kreativní ředitel Ogilvy. „Další inovace je v humoru a emocích, které přináší právě ten příběh a možnost rozehrát vztah mezi aktéry, ale i to, že jsme scénáře trochu odlehčili a celkově jsme víc hraví. To všechno děláme proto, abychom zdůraznili, že jde o banku, která lidem usnadňuje život, je přátelská a srozumitelná.“ Kromě televizních reklam se Raiffeisenbank soustředí též na intenzivní online kampaně, pro které jsou natočena i šestivteřinová videa a připraveny další nové vizuály. Na pobočkách se od 1. září začnou objevovat nové plakáty, které v říjnu doplní i plakáty v pražském metru.

Milé s jasným sdělením, proč ne...

Tomáš Vacek (Contexto)

Není ten koncept už trošku okoukaný? Samozřejmě, je.

Martin Hošek

Nekomplikované sdělení, které dle mého názoru funguje. Líbí se mi civilní zpracování spotu – tvůrci netlačí na pilu a nepřinášejí humor za každou cenu. Je to takové... prostě příjemné.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Zív zív trochu. Co třeba alespoň doplnit ujištění, že tam nemáte nějaký strašný kurz, co by tuhle vychytávku narovnal? Však jsem si jako letitý klient Raiffky nezařizoval kartu Zen jen tak z plezíru.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Ok. Nenadchne, neurazí.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Uf. Zpráva jako by říkala, výběry z bankomatů máte na celém světě zdarma, ale vy stejně dojedete jen do Benátek nad Jizerou. A veselé dvojsmysle (když Paříž, tak pekařství, když Itálie, tak pfiátek s pfizzou, když Benátky, tak lodička) jsou na mentální úrovni prvňáčků. NKP, samozřejmě. Ale aspoň konzistentní.

Vilém Rubeš

A nejvíc se mi líbí ta nula. Jak je baňatá, jakou má formu. Je pěkná, když je jich víc za sebou? Je. Ale hlavně před ní musejí být nějaký další čísla. Jé a věděli jste, že neexistuje římská číslice pro nulu? Proč? Asi se jí Římani báli jako pověstný čert kříže. SamozDřejmě.

Petr Laštovka

A tohle se taky povedlo. Milá komunikace s prima napojením na dlouhodobou linku. Působí to přirozeně, nenuceně a tak nějak opravdově. Navíc to i reálně předává nějaké funkční reklamní sdělení, takže palec nahoru.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

A pak už jen Kolín, Česká Kanada a Českosaské Švýcarsko. Taky máte pocit, že je reklama cílená na běžného českého Pepíka, který dosud z Česka nevytáhnul paty, a tak v Evropě vcelku běžné služby jako výběr z bankomatu zdarma či nezpoplatněné vedení účtu dosud za standard nepovažoval? Samozřejmě.

Filip Huněk (Actum Digital)

3. Patrik Hezucký mění tváře, efektem face swap

Hlavním motivem nejnovějšího komunikačního konceptu e-shopu CZC, dvojky na internetovém trhu s elektronikou, je expertíza jeho Geeků, kteří pomáhají s výběrem a každoročně obslouží statisíce zákazníků. „Ze svých průzkumů víme, že dlouhodobě spolehlivý rádce a expert na elektroniku je přesně to, co lidé v dnešní přehlcené době hledají,“ doplňuje k novému komunikačnímu konceptu marketingový ředitel CZC Milan Duda. Na konceptu opět spolupracovala agentura DDB. Estetiku herních doupat i tentokrát v televizním spotu doplňuje hologram moderátora Patrika Hezuckého, dlouhodobý symbol dvojky, nově se navíc objevuje efekt face swapu, který ve spotech vytváří moment překvapení. Kampaň, která odstartovala 15. srpna, je k vidění na kanálech televize Nova, na YouTube, v outdoorových formátech, na vlnách rádia Evropa 2 a rádiových stanicích Media Clubu a napříč všemi kanály CZC včetně e-shopu a poboček.

Tady ve srovnání s Evropou 2 koncept pěkně rozvíjejí. Dobrá práce!

Tomáš Vacek (Contexto)

Hezucký jako školák! To by mělo být na billboardech.

Martin Hošek

Slušná haluz! Baví mě to. Face swap s holčičkou je, jak by řekl můj syn, creepy af.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

A tohle zas jo. Hezucký zpátky ve hře, CZC si dál umetá dlaždici „specialisty na PC“, pro správnou cílovku správná kreativa.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Já ještě nevyhnal z hlavy kampaně o dvojce, co se snaží víc, a teď tohle. Zase to nechápu. Asi špatný týden. Kdy se přihodilo, že se z konzistence stalo sprosté slovo?

Míla Knepr (Contagious CZ)

Vidím světlo na konci tunelu. Komunikace CZC je tak soustavně a konzistentně pomatená, že se z toho za pár dalších let stane pattern. Řekni všechno najednou, řekni to tak, abys zmátl spotřebitele, řekni to navíc nevtipně Hezuckým, který má tentokráte i problémy s artikulací. Věta „vyprat si je beztak puška“ (nebo to bylo nějak jinak?) mě bude ještě chvíli strašit. NKP.

Vilém Rubeš

Jéé, ten pán, co mi drží fleky všude, mi tady říká pořád Péťo. To je roztomilý. A jinak? Jinak to muselo dát dost práce, žejo. Ale tak hezký to máte.

Petr Laštovka

Ty měnící se obličeje jsou super divné, ale zároveň i dost vtipné. Benefit z toho taky hned pochopím, takže za mě dobré pokračování série. Ne skvělé, ale dobré.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

„Lidé dlouhodobě postrádají spolehlivého rádce a experta na elektroniku,“ zní od zadavatele reklamy. Kdo mi tedy poradí lépe? Školačka, maminka nebo Patrik Hezucký v barvách CZC? Navzdory mnoha kreativním výtkám, které mě u ní napadají, ale vlastně vůbec nepochybuji, že tahle reklamní kampaň na svoji cílovou skupinu dlouhodobě docela slušně funguje.

Filip Huněk (Actum Digital)

4. Lidé ze světoznámých obrazů pod rentgenem

Karlínské studio Baloo & Groot propojilo umění a zobrazovací techniku v marketingovou komunikaci českého distributora zdravotní techniky Aura Medical. V rámci projektu propojila světoznámá výtvarná díla se zobrazením nitra člověka využitím moderních diagnostických metod počítačové tomografie, magnetické rezonance, rentgenu a ultrazvuku. Vznikla série devíti pláten, které na příkladě konkrétního díla ukazují možnosti současné prvotřídní diagnostiky. Jednotlivá díla a motivy obrazů byly důkladně vybrány, aby vhodně metodu prezentovaly.

Podívejte se na všechny vizuály kampaně

„Často se setkáváme s tím, že komunikace v oblasti medicíny má tendence být technická, striktní a sterilní jako prostředí, ve kterém je využívána. V propagaci přístrojů Canon jsme se chtěli vůči tomuto trendu vymezit a naopak jsme chtěli diagnostiku spojit s pozitivními emocemi,“ uvedl Jakub Steiner, kreativní ředitel studia Baloo & Groot. „Zadáním Aura Medical bylo, aby vytvořené vizuály prezentující jednotlivé diagnostické přístroje byly takové, aby potěšily a rozptýlily pacienty v čekárnách, tedy obrat k emocím byl rozhodně na místě.“ K projektu současně vznikl také katalog obrazů se souhrnem vytvořených děl. Ten bude distribuován na jednotlivá zdravotnická zařízení vybavená přístroji Canon, která si budou moci obrazy do svých prostor objednat. Postupně se tak mohou české nemocnice plnit uměleckými díly.

Hezký nápad, ale špatná exekuce. Obávám se, že velká část lidi si toho ani nevšimne...

Tomáš Vacek (Contexto)

Protože jsou ty obrazy krásné, tak to samozřejmě vypadá hezky. Jinak je to ale nevkusná myšlenka. Coby chlápek, který bojuje proti levným reprodukcím a fotkám z Hornbachu / Ikey (které si lidi kupují do obýváku), nemůžu napsat nic jiného. Navíc mě dost vyděsil ten nápad, že si to budou moci firmy objednat do čekáren. Uf. Já být jedním z těch mistrů, to byste viděli tóčo...

Martin Hošek

„Zadáním Aura Medical bylo, aby vytvořené vizuály prezentující jednotlivé diagnostické přístroje byly takové, aby potěšily a rozptýlily pacienty v čekárnách, tedy obrat k emocím byl rozhodně na místě.“ No, abych byla zcela upřímná, milí přátelé, nejsem si jista, zdali by tyto vizuály v čekárně mé obavy rozptýlily, nebo by je to naopak posílily... připadají mi trochu strašidelné. Ale věřím, že se najdou i lidé, které to spíš pobaví.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Vlastně nevím, nejdřív se mi nápad líbil, ale teď mám pocit, že se mi na ta původně hezká plátna vlastně nekouká dobře. Ale zprávu jsem tedy obdržel, mise splněna.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Moje první reakce byla: to už jsem někde viděl. Vzpomínal, hledal, nenašel. Jasně, využití klasických obrazů je standard, ale v kombinaci s tomografem? Mě to baví. I mediálně.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tématicky se to asi hodí, jen jsem to už párkrát viděl. Akademicky nudné, podle hesla „usnuly mi u toho nohy“.

Vilém Rubeš

Nedávno jsem zahlídl ty strašně realistický obrázky novýho cétéčka z Ikemu. To mi přišlo už jako dost dobrá kampaň, že bych si rád zašel na pár obrázků, jen ták. A tohle je taky tak dobrý, když je to takovej kanón? Ale řezati si kvůli tomu ucho jako ten Holanďan nemusím, žene?

Petr Laštovka

Kreativní myšlenka je skvělá. Bude ale opravdu velmi záležet, kam si tahle umělecká díla nemocnice pověsí, protože myslím, že je tenká hranice mezi tím, kdy to bude mega cool a kdy to bude pacienty spíš děsit.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Krásná ukázka, jak reklamní sdělení reflektuje místo, ve kterém je umístěno. Kdybyste obrazy umístili kamkoliv do veřejného prostoru, nikomu by nic neřekly. V prostředí zdravotnických zařízení bude ale reklama dobře fungovat, a ještě splní estetickou funkci v jinak fádních prostředích nemocnic či ordinací.

Filip Huněk (Actum Digital)

5. Moderátoři Evropy 2 dál drží posluchačům flek

Hudební rádio Evropa 2 představuje novou kampaň se svými moderátory. Původní slogan Držíme ti flek v ní doplňuje o slovo všude, což podtrhuje i v jednotlivých vizuálech. Jeden se odehrává v kosmu (Leoš Mareš, Patrik Hezucký), druhý na surfu (Tomáš Zástěra, Zorka Hejdová) a třetí na střeše mrakodrapu (Pavel Cejnar, Petr Říbal). „Slogan Držíme ti flek se stal v průběhu několika let součástí DNA Evropy 2. Neznamená už jen to, že posluchačům vždycky držíme flek v naší partě, ale držíme jim flek na těch nejlepších koncertech, na top filmech, na všech úžasných místech, na které je s Evropou 2 posíláme. V širším smyslu jim držíme flek všude, kde vysíláme a kde si nás naladí,“ vysvětluje marketingový ředitel Active Radio Pavel Renčín. Vizuály pro tisk nafotil uznávaný módní a reklamní fotograf Benedikt Renč. Video natočila produkční společnost Eallin, režie se ujal Martin Linhart. Spoty poběží v televizi, v kinech a online. Kampaň startuje v září.

Pokračování konceptu nepřináší žádné překvapení. Mě to tedy už moc nebaví, ale posluchače to snad bude bavit víc.

Tomáš Vacek (Contexto)

Je to vlastně docela dobrý. Si jen říkám, že tam mohlo být těch komparzistů víc, aby bylo jasný, že ten flek je třeba držet.

Martin Hošek

Nejsem z toho odvařená, ale líbí se mi na tom jednoduchost a fakt, že to není ukecané. Oceňuji také, že Evropa 2 si tak nějak kontinuálně drží svůj styl.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

No tvl, tohle ne. Jednak fakt nechápu, jednak produkce je tedy hodně prostřední.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Jsem tupej. Držíme flek všude a pak jakože vtipný až zábavný reveal skutečné lokace? Fakt nechápu. A exekuce nepřináší nic nového do tisíckrát viděného klišé.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Selfpromo médií obvykle nedává moc smyslu těm, co to médium nesledují. Tady to platí taky, div ne dvojmo. Kdo nezná dlouhodobější komunikaci rádia, je zmaten jak roj lesních včel. NKP.

Vilém Rubeš

Simvás, tak kde jsem? To jsou dotazy. Tady! Porád. A fleky mám po celým těle. Neměl bych si s tím někam zajít?

Petr Laštovka

Dokud by to bylo jen náborové video, po přidání pár informací bych řekl, že super. Ale pokud to má znamenat, že mi drží flek na všech koncertech, filmech a úžasných místech, tak sorry, ale fakt to z toho nepoznám (i když Evropu 2 poslouchám každý den). Základní idea mi přijde moc fajn, jen by ty studiovky chtělo trošku víc rozpracovat.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Co udělal kreativec? Klek, štěk, sek flek. Na druhou stranu je to jednoduchý, vlezlý, barevný a nedostanete to z hlavy.

Filip Huněk (Actum Digital)

