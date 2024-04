Nielsen: inzertní trh v Česku loni vzrostl o 7%, nejvíc do reklamy dávají Lidl, Kaufland a Albert

Hrubé reklamní investice do médií na tuzemském trhu se v roce 2023 meziročně zvýšily o 7 %. Médiáři to řekl Marek Zámečník, obchodní ředitel agentury Nielsen, která výdaje do reklamy dlouhodobě monitoruje. „Nárůst tam je a je to celkem dobré číslo, pokud si vezmeme období, které předcházelo, ať už jde o covid či konflikt v okolních zemích,“ podotkl Zámečník v novém týdeníku o marketingu Brandy, briefy, budgety.

Nielsen už rok a půl – od podzimu 2022 – údaje z monitoringu hrubých mediálních investic nezveřejňuje. Takzvanou ceníkovou hodnotu mediálního prostoru, kterou zadavatelé v tuzemských médiích obsadili, předtím uváděl za televizi, rádio, tisk a venkovní reklamu. „Vidíme rostoucí trend mezi všemi mediatypy,“ říká nyní obchodní ředitel Nielsenu. „U rádií je to dvojciferný růst, u ostatních mediatypů jednociferný,“ upřesnil. Hodnotu obsazeného inzertního prostoru na internetu jednou za rok zveřejňuje Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

Nielsen pro Médiář zpracoval také přehled největších zadavatelů inzerce do médií za loňský rok. Pořadí na prvních třech místech se meziročně nezměnilo – nejvíc reklamního prostoru podle ceníkové hodnoty v roce 2023 obsadily maloobchodního řetězce Lidl, Kaufland a Albert. V top 10 následují Simply You Pharmaceuticals, Sazka, Procter & Gamble, Česká lékárna holding, Mountfield, Alza.cz a Henkel.

Skokany se staly Procter & Gamble a Česká lékárna holding (se svou značkou Dr. Max). Rok předtím ještě v první desítce nebyly.

