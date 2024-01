Nikita Jankovičová a Vítězslav Zach opouštějí Refresher, zaměří se na vlastní podcasty

Po pěti letech skončila na pozici country manažerky české odnože online magazínu Refresher Nikita Jankovičová, odešla ke konci minulého roku. Z týmu Refresheru odchází také Vítězslav Zach, který ještě do března povede jeho videoprodukci. „Budu se věnovat projektům, které jsem kvůli nedostatku času v poslední době musela upozadit. V první řadě budeme s kolegou Vítězslavem Zachem pokračovat v rozvoji podcastu Love Is on the Air. Chceme dát podcastu a novým nápadům prostor a čas, který si po čtyřech letech společné tvorby zaslouží,“ sdělila Jankovičová Médiáři. „Podcast budeme rozšiřovat prostřednictvím různých videoformátů s ambicí pro vznik platformy, kde si každý, koho zajímá problematika vztahů, najde nejen informace, ale i zábavu,“ přibližuje.

Zůstat nechtějí jen u jedné aktivity, v plánu mají další projekty. Jedním z nich má být videopodcast zaměřený na takzvaný business lifestyle –⁠ na lidi, kteří mají za sebou zajímavý projekt, cestu nebo zkušenost. Chystají se též produkovat a vyvíjet digitální produkty, které „mají za cíl pomoct automatizaci nákupu určitých formátů a jsou zatím ve stealth mode“.

„V Refresheru jsem prožila zásadní a formativní část své manažerské cesty,“ rekapituluje Nikita Jankovičová. „Zkušenost z vedení Refresheru v době, kdy média čelí klesající důvěře čtenářů a čtenářek, ale hlavně zkušenost s tvorbou pro mladou generaci, je speciální,“ míní.

„Refresher přizpůsobujeme i těm, kdo obsah přijímají jenom skrz Instagram.“ Připomeňte si rozhovor s Nikitou Jankovičovou

„Po náročných, ale nesmírně zábavných čtyřech letech a několika měsících opouštím lifestylový magazín Refresher, který jsem dostal do rukou takřka ve fázi nula, tehdy jako marketing manager, ve volném překladu člověk pro všechno,“ podotkl Zach. „Především v prvních třech letech jsem stál za kompletním obsahem na všech sociálních sítích, navrhoval a realizoval klientské spolupráce, ale i zajišťoval produkci pro stovky videí na YouTube, které jsem v určitém momentu začal i moderovat a stal se tváří několika úspěšných konceptů,“ shrnuje. „Ze značky s minimálním dosahem a ještě menším povědomím veřejnosti jsme vybudovali symbol moderního lifestylového media, které pravidelně baví a informuje stovky tisíc lidí.“

Český web Refresher je odnoží stejnojmenného slovenského projektu, navštěvuje ho přes 1,6 milionu uživatelů měsíčně. Nedávno se změnilo také jeho obsahové vedení: Adama Smetáka, který předloni stál u vzniku zpravodajské sekce Refresher News a loni na podzim přešel do Czech News Center řídit obsah podobně zaměřeného webu FOMO, vystřídal Marek Pros z Aktuálně.cz. Do čela obchodníků se čerstvě postavila Lucie Kavalírová, se zkušeností z řady tradičních mediálních domů.

Sdílejte