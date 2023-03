Nikita Poljakov: „V print věřím. Denní tisk ale jednou skončí, je to zbytná věc“

Dva roky od svého nástupu do pozice šéfredaktora E15 představil Nikita Poljakov inovovaný měsíční magazín tohoto ekonomického deníku a společně s tím nové logo titulu, první velkou vizuální proměnu mediální značky vzniklé v roce 2007. Magazín E15 má lesklou obálku a i všemi dalšími prvky chce působit luxusněji. Logo E15 se zbavilo ohraničení, je zaoblenější, uzpůsobené pro digitální užití, typická červená je světlejší.

„Nová grafika pro mě byla priorita číslo možná osmnáct toho, s čím jsem do E15 přicházel a s čím mě management Czech News Center do titulu nabíral,“ glosuje v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem Poljakov, který do čela E15 přišel v únoru 2021, po dekádě v konkurenčních Hospodářských novinách. „Za dva roky jsem měnil celou strukturu, jak značka funguje - už bych to nenazval jen deníkem,“ odkazuje k veškerým dalším výstupům redakce, k nimž patří hlavně web s 1,3 milionu uživatelů měsíčně, eventy a také podcast E15 cast, který moderuje právě Poljakov.

Předobrazem nové podoby E15 magazínu mu byl Quarterly od německých novin Frankfurter Allgemeine Zeitung, respektive Good Life. „Korporátní řečí: děláme časopis pro aspirativního moderního člověka, je tam byznys, jídlo i moderní témata jako udržitelnost,“ shrnuje.

Nešlo přitom jen o obsahovou změnu, cílem E15 je též zůstat atraktivní pro zadavatele tiskové inzerce: „Czech News Center v poslední době přišlo o řadu lifestylových titulů - zavřelo Maminku, zavřelo Moji psychologii… A dnes inzerenti často mají od svých centrál nařízeno nedávat reklamu na novinový papír, technologické firmy to mají přímo zakázáno z podstaty. Drze jsme si tedy řekli, že tu vznikl prostor, magazín, kde může inzerovat Pařížská, kde může inzerovat kvalitní alkohol. Dostáváme se do sféry Forbesu, do sféry Proč ne?!,“ zmiňuje Poljakov podobné tituly - úspěšnou českou verzi amerického časopisu o úspěchu, respektive měsíční magazínovou přílohu Hospodářských novin (dodejme, že u zrodu obou těchto titulů stál Petr Šimůnek, šéfredaktor českého Forbesu).

„Věřím v print, věřím, že klienti a čtenáři jej mají rádi,“ říká k magazínu šéfredaktor E15. Přinejmenším letos zůstane podle něj na trhu deník téže značky: „Inzertně to pořád vychází, proto to děláme,“ říká Nikita Poljakov. Zda se dnes deník vyplatí tisknout, ovšem zvažuje neustále: „To je moje otázka posledních pět let. Ti, kdo se mnou pracovali, vědí, že já jsem první, kdo by zavřel noviny, kdyby se nevyplácelo je dělat,“ podotýká. „Na rovinu: pořád přemýšlíme, jak deník předělat, možná by měl mít jiný formát, jinou periodicitu… Uvidíme během příštího roku, dvou, kde tisk bude,“ připomíná hlavní současný aspekt: strmě rostoucí náklady na papír. „Kde za tři roky bude finanční racionalita vydávat denní tisk, to je otázka pro víc hráčů, než jenom pro nás v E15.“

Míní přitom, že konec deníků na papíře je pouze věcí času: „Denní tisk je věc, která dřív nebo později skončí. Ne tisk, ale denní tisk. Je to zbytná věc, je to rituální věc, je to věc lidí, kteří stárnou, mají potřebu na noviny sahat a držet je v ruce. Takových lidí je čím dál míň a mají na to čím dál míň času.“ Zánik denního tisku by podle Nikity Poljakova mohly ještě oddálit kombinace s modernějšími technologiemi. Uvažuje třeba o možnostech digitálního tisku téhož deníku ve více různých variantách, obsahem či inzercí uzpůsobených pro konkrétní segment či odběratele.

Co Nikita Poljakov také dál v rozhovoru říká E15 si čtenáři asociují nejvíc s tématy práce, byznysu, investic. Proto už nevydáváme recenze na Kukačky ani obecné domácí zpravodajství.

Distribuce obsahu, ale také práce s publikem během dne, to obojí je dnes pro vydavatele stejně důležitá jako samotná novinařina.

Novinařina nemůže přežít bez datové analýzy a naopak. Klíčem je používat „napůl srdce, napůl mozek“. Novinařina je věc, kterou robot nemůže úplně vycítit, nepozná, co může být téma.

Velká generační změna: že novináři byli zvyklí rozhodovat, co publikum ten den uvidí, to do jisté míry skončilo.

Sociální sítě jsou mediální kanály důležité pro návštěvnost a pro engagement, ale čtenáři zaplatí jen za původní témata od seniorních žurnalistů. Pomalá žurnalistika musí zůstat.

