Nova na jaře uvede komediální krimi Policie Hvar. Seriál Jedna rodina půjde dvakrát týdně

Jarní programové schéma TV Nova začne hned po Novém roce. Jeho pilířem se stává pokračování letošní novinky, rodinného komediálního seriálu Jedna rodina. Ten se nově bude vysílat dvakrát týdně, a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 20.20. Letos se v úterý 12. prosince vysílá jeho 40. epizoda, po dvou týdnech vánočního schématu pak od úterý 2. ledna pokračuje 41. dílem. Nové postavy v seriálu ztvární Petr Čtvrtníček, Vašek Matějovský, Vincent Navrátil, Patricie Pagáčová nebo Chantal Poullain.

Novinkou sezóny bude Policie Hvar, avizovaný seriál, který nesl pracovní název Dobro došli, z žánru light crime, „kriminálka s nádechem prázdninové pohody“ s Alžbětou Ferencovou a Jakubem Štáfkem v hlavních rolích. „Chceme vzít diváky v době, kdy je tu ještě zima, do míst, kam všichni rádi cestujeme,“ podotkl Michal Reitler, ředitel vývoje obsahu TV Nova. Ten novinku připodobnil novinku k letos uvedené sérii Případy mimořádné Marty a také k seriálu Moonlighting (česky Měsíční svit) se Cybill Sheperdovou a Brucem Willisem, v němž kromě kriminálních případů má své místo i samotný vztah hlavních postav a také nadsázka.

Finále v podobě třetí série čeká napřesrok čtvrteční dobový seriál Zlatá labuť. O pondělcích se 10. řadou vrátí kriminální seriál Specialisté (mezi protagonisty přibudou Pavel Zedníček, Veronika Čermák Macková či Marian Roden), na středy jsou připraveny premiérové díly docu reality Výměna manželek a Utajený šéf. Přijde i nová, už třetí série krimiseriálu Odznak Vysočina. Pokračovat bude rovněž zábavní vědomostní soutěž Superlov s moderátorem Ondřejem Sokolem a o všedních podvečerech už 19. rokem „nekonečný“ seriál Ulice (nově se v ní objeví Marek Vašut).

Sobotní spotřebitelský magazín

Po nedávno uvedené nedělní politické diskusi přibude na Nově další publicistická novinka. To bude spotřebitelský magazín Na vaší straně. Moderovat ho bude reportérka Linda Nguyenová. Vysílat se bude vždy v sobotu od 18.50, a vyplní čas do Televizních novin, které začínají v 19.30.

„Název ‚Na vaší straně‘ už lidé znají z Televizních novin, kde jsme tak pojmenovali rubriku, v níž se věnujeme problémům našich diváků,“ říká ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova Kamil Houska. „Sledujeme například kvalitu potravin, spory jednotlivců s úřady či společenská témata. Příval podnětů byl ovšem tak velký, že jsme se rozhodli, že tuto rubriku vyčleníme a uděláme z ní samostatný pořad, protože chceme pomoci co největšímu množství lidí.“

Kromě aktuálních spotřebitelských reportáží bude pořad obsahovat i pravidelné rubriky, rozhovory s odborníky na dané téma či rady a tipy, jak konkrétní problém vyřešit či jak dále postupovat. U dlouhodobých kauz chce redakce informovat průběžně.

Voyo přinese dvě původní série a reality show

S novinkami přijde v první půli roku 2024 také internetové videotéka Voyo, která momentálně v Česku a na Slovensku registruje 650.000 předplatitelů. Hned v lednu má přinést původní šestidílnou krimisérii z Československa 80. let Metoda Markovič: Hojer. Ta se představila na zářijovém festivalu Serial Killer v Brně, kde vyhrála hlavní cenu pro nejlepší seriál střední a východní Evropy. Vypráví příběh dopadení a usvědčení sériového vraha Ladislava Hojera legendárním kriminalistou Jiřím Markovičem. V dubnu či květnu přijde na Voyo třetí, finální řada minisérie Iveta, životopisné trilogie o zpěvačce Bartošové. Přichystána je rovněž třetí řada reality show Survivor Česko & Slovensko, moderovat ji opět bude Ondřej Novotný. Výhradně na Voyu pokračuje Ordinace v růžové zahradě 2.

Formule, Dakar, fotbal, hokej, ragby i šipky

Nova Action a Voyo budou od 5. do 21. ledna denně sledovat další ročník Rally Dakar. Novinkou příštího roku v programu Nova Sport budou závody motoristické série Formule 1, na níž Nova čerstvě získala vysílací práva. Detaily plánuje televize představit 15. února. O víkendu 8. až 10. března startuje seriál závodů silničních motocyklů MotoGP.

V únoru tradičně odstartuje vyřazovací fáze Ligy mistrů UEFA, začíná 13. února. Finále se pak odehraje 1. června, bude ho vysílat Nova Sport 3. Přední evropské fotbalové soutěže LaLiga, Bundesliga, Serie A a Ligue 1 nezastavují ani v lednu, nabídku doplní i prestižní poháry jako FA Cup, Carabao Cup a DfB Pokal. Závěrečné souboje o tituly i záchranářská klání ve všech soutěžích vyvrcholí v květnu.

Hokejová NHL a basketbalová NBA přejdou v polovině dubna do play-off, finálové série přijdou v červnu. Sportovní nabídku doplní ragby Six Nations (od 2. února do 16. března), finále mistrovství světa v šipkách (3. ledna) a následné pravidelné šipkové turnaje PDC (od 2. února do 23. května), galavečery smíšených bojových umění (MMA) organizace KSW, švédská florbalová Superliga mužů (březen, duben), německá házenkářská Bundesliga, tenis či snooker.

Tematické stanice Novy

