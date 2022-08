Nova na podzim nasadí dva nové seriály O mě se neboj a Případ mimořádné Marty

Televize Nova v srpnu představila svou programovou nabídku pro letošní podzim. Hlavní kanál Novy přinese v nadcházející sezóně v hlavním vysílacím čase po 20. hodině dva nové hrané seriály: romanticko-komediální příběh O mě se neboj (čtvrtek) a kriminální cyklus Případ mimořádné Marty (neděle). Novými díly budou pokračovat osvědčené seriály Specialisté (pondělí, osmá řada), Pan profesor (čtvrtek, druhá řada) a Policie Modrava (neděle, čtvrtá řada). Hned dva večery (úterý, středa) obsadí šestá řada kuchařské soutěže MasterChef, na níž v úterý naváže také už známý Souboj na talíři s trojicí porotců z MasterChefa a ve středu druhá řada reality show Love Island. Páteční prime time bude patřit filmům, sobotní novým vydáním vědomostní soutěže se známými tvářemi Na lovu. A ve všední podvečery před Televizními novinami bude už osmnáctým rokem pokračovat „nekonečný“ seriál Ulice.

„V podstatě až do konce roku budeme denně uvádět premiéry nových dílů oblíbených seriálů, reality show nebo zábavních formátů,“ shrnula letošní podzimní nabídku programová ředitelka Novy Silvia Majeská.

Nový romanticko-komediální příběh O mě se neboj z tvůrčí dílny režisérů Bisera A. Arichteva, Tomáše Pavlíčka a Marka Najbrta pro Novu vyrábí Dramedy Productions a v hlavních rolích se představí Veronika Arichteva, Václav Matějovský a Lukáš Příkazský. Děj sleduje životní a vztahové kotrmelce rozvádějící se matky dvou dětí.

Komediální krimi Případy mimořádné Marty vznikla podle francouzského seriálu HPI - Haut Potentiel Intellectuel, na jaře ho Nova představovala pod pracovním názvem Mimořádné intelektové nadání. V titulní roli se představí Tatiana Dyková, spolu s ní v seriálu hrají Roman Zach a Anita Krausová. Cyklus režíroval rovněž Marek Najbrt a s ním Tomáš Pavlíček. Novinku produkuje Evolution Films.

Oba zmíněné nové seriály budou osmidílné. O mě se neboj se bude vysílat ve čtvrtek, v tomto čase naváže na deset premiérových dílů seriálu Pan profesor. Druhá řada navazuje na premiérovou z loňského podzimu a v rodinném příběhu ze školního prostředí se opět představí Vojtěch Dyk v roli nekonvenčního pedagoga a Beáta Kaňoková coby jeho partnerka.

Případ mimořádné Marty bude mít v programu místo v neděli, předcházet mu bude nová, osmidílná řada Policie Modrava. Půjde o čtvrtou a zároveň poslední řadu kriminálních příběhů ze Šumavy. „Seriál se uzavře čtyřicátým dílem,“ podotýká režisér Jaroslav Soukup. Kariéru i soukromí tohoto filmového hitmakera (natočil filmy Láska z pasáže, Kamarád do deště či Discopříběh) následně představí dokument Policie Modrava Jaroslava Soukupa od režiséra Adama Hobzika.

Příslovečné plnoletosti se letos na podzim dočká další fenomén tuzemské audiovize, seriál Ulice, která vstupuje do osmnácté sezóny. „Hrdinové Ulice se stali nedílnou součástí nespočtu domácností. Mnohé z nich znají diváci spoustu let, viděli je vyrůstat, prožili s nimi jejich životní peripetie a jsou jim hodně blízko. My jako tvůrci se snažíme, aby si každý divák v pestrém uličním světě našel tu svou postavu a příběh, který ho vtáhne,“ říká Silvia Klasová, kreativní producentka nejdéle uváděného českého seriálu.

Co na podzim nabídnou tematické stanice Novy