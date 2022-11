Nova odmítla návrh ČT na společnou prezidentskou debatu, rýpla si do Matyldy

Společná závěrečná televizní debata kandidátů před nadcházejícími prezidentskými volbami nebude. Svědčí o tom reakce komerčních stanic Novy a Primy na návrh veřejnoprávní České televize uspořádat vůbec poprvé takovou debatu, kterou by společně připravily a odvysílaly právě všechny tři největší tuzemské televize a podělily se o její moderaci.

ČT v pondělí navrhla Nově i Primě uspořádání takzvané Národní prezidentské debaty, a to před prvním i druhým kolem voleb (ta proběhnou 13. a 14., respektive 27. a 28. ledna). Oběma televizím nabídla společné vysílání, společnou dramaturgii i zastoupení moderátorů všech tří televizí, a to s cílem „veřejnosti zajistit co nejrovnější přístup k informacím o kandidátech, kteří se v daném kole budou o hlasy voličů ucházet“.

Společný postup velkých vysílatelů ČT vidí jako „funkční řešení především pro diváky, ke kterým se budou v období před volbami dostávat informace roztříštěně z desítek různých debat a platforem“ a zároveň „řešení vstřícné i vůči kandidátkám a kandidátům, kteří budou před volbami vedeni k plnění řady povinností a mohli by se takto intenzivně soustředit na vrcholnou televizní debatu“. Odvolávala se na to, že takto pojaté debaty před významnými volbami jsou osvědčeným formátem v Německu či USA.

„Televize Nova se rozhodla návrh generálního ředitele [České televize - pozn. red.] Petra Dvořáka na uspořádání společné ‚Národní prezidentské debaty‘ s díky odmítnout, což jsme panu řediteli sdělili v odpovědi na jeho dopis,“ informovala ve středu odpoledne mluvčí Novy Tereza Žižková.

„Je zřejmé, že z logiky fungování TV Nova a České televize se odlišují naše dramaturgické přístupy k předvolebním diskusím. Naposledy to bylo dobře vidět na předvolební diskusi kandidátů na předsedu vlády, která se konala v předvečer parlamentních voleb 2021. Zatímco Česká televize pozvala zástupce sedmi politických stran a diskusi ‚oživila‘ zapojením ‚umělé inteligence‘, na TV Nova diskutovali v tradičním formátu s moderátorem pouze tři nejvážnější kandidáti na předsedu vlády,“ připomněla Nova loňský pokus ČT zahrnout do kladení otázek kandidátům v Superdebatě „virtuální moderátorku Matyldu“.

„Podobně tradiční přístup TV Nova zvolila i pro diskuse kandidátů na prezidenta České republiky. Jak jsme už před několika týdny veřejně informovali nejen kandidáty, ale především naše diváky, tak 12. ledna 2023 proběhne diskuse tří nejvážnějších kandidátů - podle výsledků relevantních předvolebních průzkumů - a pořad bude moderovat jeden moderátor. Dramaturgii tohoto typu máme v plánu zachovat. Náš program s takovouto předvolební diskusí stále počítá. Další informace k debatám zveřejníme později,“ doplnila mluvčí Novy. (ČT uvedla, že do Superdebaty ve dnech 12. a 26. ledna má potvrzenou účast „od favorizovaných kandidátek a kandidátů“ s výjimkou Andreje Babiše, který účast ještě nepotvrdil.)

Televize Prima už v úterý předeslala, že vlastních debat prezidentských kandidátů na svých kanálech se nevzdá. „Zaslaný návrh v následujících dnech redakce zpravodajství porovná se svými dramaturgickými plány a České televizi na něj samozřejmě odpovíme. Nicméně, jak jsme už avizovali, v současnosti plánujeme vlastní prezidentské debaty na kanálech skupiny Prima. Chceme pokračovat v úspěšných formátech předvolebních pořadů a debat, které přinesly našim divákům moderní, atraktivně zpracovaný a vyvážený pohled na názory aktérů předcházejících volebních klání,“ uvedla mluvčí Primy Gabriela Semová. Prima podle ní chápe nabídku kolegů z České televize na spolupráci jako snahu zatraktivnit prezidentskou debatu pro širokou diváckou obec a vnímá ji i jako ocenění své snahy o maximální možnou názorovou pestrost předvolebních debat.

Česká televize svůj pondělní návrh podpořila připomínkou, že v minulosti už spolu s komerčními televizemi realizovala vysílání projevů nejvyšších ústavních činitelů, prezidenta republiky či předsedy vlády. U Národní prezidentské debaty slíbila případně zajistit výrobu pořadu a poskytnout pro ni připravené reprezentativní prostory Národního muzea.

ČT rovněž připomněla, že Prezidentský duel mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem, který vysílala před druhým kolem volby v lednu 2018, sledovalo 2,7 milionu diváků, tedy víc než 55 % všech lidí, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. Debata se před čtyřmi lety stala nejsledovanějším pořadem roku na celém televizním trhu a zároveň nejsledovanější televizní politickou debatou v historii peoplemetrů, které v Česku měří televizní publikum od června 1997.