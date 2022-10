Nová pravidla pročistila newsfeed Seznamu. A přijdou další změny

Nejnavštěvovanější český web Seznam.cz má za sebou rok potýkání se s fenoménem, který sám stvořil: pochybně pracujícími weby, kterým posílá tisíce čtenářů skrze svůj Newsfeed. Seznam.cz čelil kritice za devalvaci novinařiny, teď tvrdí, že během uplynulého roku dosah nekvalitních portálů výrazně omezil. Pro propagaci zpravodajských příspěvků na své domovské stránce začal požadovat dobré hodnocení od Media Ratingu, který poskytuje Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNŽ).

Různé zpravodajsko-bulvární portály, které vznikly hlavně pro těžení návštěvnosti, co nekonečný seznam článků na Seznamu od svého spuštění v roce 2016 nabízel, tak dostaly stopku. Některým se podařilo po naplnění požadavků NFNŽ vrátit, část na Seznamu publikuje pouze své magazínové příspěvky či publicistiku, část z nich stále vyhlíží návrat svého zpravodajství podmíněný lepším hodnocením. Čeká je nicméně nová výzva: Media Rating totiž od nového roku přijde s novou metodologií, která má víc zohlednit kvalitu novinářské práce.

„Některé weby už k nám vůbec nepřispívají nebo neposílají zpravodajství, některé se začaly zajímat o to, co dělají špatně. Skladba feedu se dost proměnila,“ prohlásil šéf obsahu domovské stránky Seznamu Ondřej Tolar. Nové podmínky pro přístup do feedu Seznam zavedl loni v listopadu. Po webech, které posílají do newsfeedu zpravodajské články, požaduje aspoň B v hodnocení Media Rating od NFNŽ. Kdo má B- nebo C, může posílat pouze magazínové příspěvky či bulvár. „Když nám pošlou zprávu na pomezí zpravodajství, naši editoři to zamítají. Pokud to web dělá opakovaně, vypneme ho a musí si znovu požádat o zpravodajský rating,“ přibližuje Tolar. Do feedu momentálně vkládá své příspěvky přes 390 webů, každý den na ně kliká okolo dvou milionů uživatelů.

Návštěvnost některých spadla na nulu

Seznam novými pravidly reagoval na kritiku, která na něj směřovala kvůli pochybné kvalitě některých spolupracujících webů. Část z nich vznikla právě kvůli návštěvnosti od české internetové jedničky a byly to kompiláty cizích prací, šlo o články prakticky opsané z jiných webů. Chytlavými titulky ale dokázaly lákat čtenáře, a tak reklamní peníze končily u nich, namísto u původních tvůrců. Bídnou úroveň některých z webů odhalila i pandemie, během níž se ještě problematičtějšími staly zavádějící zprávy. Texty o koronaviru Seznam proto přímo podmínil dobrým hodnocením od NFNŽ (viz box). Rating fondu přitom Seznamu posloužil jako bezplatný nástroj, kterým mohl argumentovat a zbavit se některých webů, s nimiž se do té doby dělil o zisky z reklamy.

Kdo musí mít rating Rating NFNŽ je povinný pro média publikující pravidelně i občasně obsah označovaný jako zpravodajský. Rating musí mít hlavně zprávy o domácí a zahraniční politice, tuzemských událostech s celostátním přesahem, vládních opatřeních a celkově o pandemii covid-19, kde hrozí možné manipulace či zavádějící sdělení.

Povinnost mít rating se týká také webů, které publikují převzaté agenturní zprávy, komentáře, analýzy i rozhovory na výše uvedená témata. Zdroj: Seznam.cz, 9. 11. 2021

Nadační fond, který v roce 2016 založil tucet podnikatelů, aby skrze něj rozdávaly vybraným redakcím peníze, vydává nový rating každého čtvrt roku. Posuzuje zvlášť zpravodajské weby, publicistické weby či tištěné deníky. Kvalitativní hodnocení se zaměřuje na dodržování tří principů: transparentnost média, poctivé nakládání se zdroji a profesionální práce s obsahem. Každý vzorek čítá 100 článků z domácí a zahraniční rubriky, při každé nové vlně přibývá 30 nových a 30 starých článků mizí, aby vzorek zachovával kontinuitu.

Nedostačující hodnocení loni na podzim získalo víc než deset webů, které do té doby na Seznam přispívaly. Šlo o portály jako Byznysdenik, Mix24, Pravda24 či Magazín Plus. Díky newsfeedu nicméně získávaly miliony kliků. O ně ze dne na den přišly, jak ukazuje i graf Seznamu.

Mohou posílat publicistiku, to skončí

Některým webům se během posledního roku podařilo získat lepší hodnocení, některé se o ně snaží, některé zpravodajství úplně opustily. Do první skupiny patří třeba Extra.cz. Zavedený portál vydavatelství Extra Online Media se nicméně zaměřuje zejména na bulvár, který mohl přidávat do feedu po celou dobu. Nebylo pro něj proto fatální, že nemohl několik měsíců ve feedu publikovat zpravodajské články.

Větší dopad mělo špatné hodnocení na zpravodajský web Přehledně24, který vznikl na začátku roku 2021. Založila ho společnost OnlyU Luboše Kloučka, která čtvrtým rokem vydává stejnojmenný bulvárně-lifestylový web. „Na Přehledně24 jsme měli i bulvár, ten jsme přesunuli na OnlyU, který má do feedu nadále přístup,“ říká Klouček. Databáze SimilarWeb odhaduje, že OnlyU.cz má až 89 % podíl návštěvnosti ze Seznamu. Bulvární web má podle databáze násobně vyšší čísla než Přehledně24. Klouček doufá, že se jeho zpravodajský portál dostane v novém kole ratingu dostačující hodnocení, aby se mohl do feedu vrátit.

Případ dobře ukazuje na spíš nenápadný vliv ratingu od NFNŽ, které se po jeho implementaci Seznamem stal pro část mediální scény zásadní. Potvrzuje to vyjádření i šéfredaktorky Přehledně24, podle níž se web postupně přizpůsobuje požadavkům hodnocení. „Zaměřili jsme se na originalitu sdělení, správné zdrojování, doplňování zprávy o komentáře kompetentních osob, rozšíření obsahu o další novinářskou práci. Naše práce se tedy od začátku roku proměnila,“ říká šéfredaktorka webu Anna-Marie Rabová.

Poslední část špatně hodnocených webů jako InstaZprávy, Mix24 nebo Čtidoma zpravodajství opustila. Magazínové příspěvky a publicistiku ale mohou na Seznam přidávat nadále. InstaZprávy tak ve feedu publikují politické komentáře či analýzy války na Ukrajině, pod titulkem ale hned hlásí, že se jedná publicistiku. „Upozorňujeme čtenáře, že následující text je publicistickým článkem, který obsahuje názor autora,“ postuluje redakce. Příští rok ale bude potřebovat dobré hodnocení i pro publicistiku. Media Rating se totiž změní, a s ním i pravidla Seznamu.

„Chceme odlišit původní tvůrce“

NFNŽ přestane zvlášť hodnotit zpravodajské a publicistické weby, vzniknout má společná široká kategorie. Dosavadní dělení podle tvůrců neodráželo skutečnou produkci některých webů. „Pokud jsme z webů, které se označují jako názorový deník, hodnotili pouze sekci zpravodajství, neodráželo to médium jako celek. Principy pro zpravodajství a publicistiku by měly platit stejně,“ říká Petr Orálek, který v čele NFNŽ letos v květnu vystřídal Kateřinu Hrubešovou. Orálek na proměně ratingu spolupracuje s Josefem Šlerkou, někdejším prvním výkonným ředitelem Nadačního fondu, který pro organizací nadále pracuje jako analytik. Orálek, celoživotní novinář, podle svých slov doplňuje akademika Šlerku o pohled praktika.

Rating by se měl víc soustředit na práci s obsahem. „Vzniká tady spousta pseudomédií, oproti minulosti proto budeme klást větší důraz na dodržování novinářských standardů. Chceme odlišit původní tvůrce a různé distributory, kterým je jedno, kde zprávu ukradnou,“ říká Orálek. Formální kritéria jako kontakt na redakci či uvedení majitele v tiráži už nebude tvořit polovinu známky, ale pouze čtvrtinu. Hlavní část budou tvořit obsahová kritéria, kam patří zdrojování, faktičnost, dodržování žánrů, relevantnost (clickbait) a odlišení reklamy.

Junk news nepochodí ani v Skliku

NFNŽ teď nová kritéria testuje, na všechna média je začne uplatňovat od Nového roku, první výsledky mají přijít na jaře 2023. Změní se také výběr hodnocených článků. Už nepůjde o náhodný výběr, ale o selekci podle dvou kritérií. Polovina hodnocených článků bude z titulních stran, aby to odráželo prezentaci médií, z poloviny půjde o nejčtenější a nejsdílenější články, což má lépe postihnout skutečný dopad.

Vznikne také nová kategorie nazvaná junk news, která rozšíří stávající seznam takzvaných dezinformačních a konspiračních webů. „Půjde o weby šířící texty, které zásadním způsobem porušují zásady novinářské práce. Je tady řada stránek, co vydávají pouze PR články, tváří se ale jako zpravodajství. Některé dokonce využívají dobrého jména zavedených portálů, název pouze upraví a web nechají ve stejných barvách,“ přibližuje výkonný ředitel fondu.

Zařazení do této kategorie může být pro weby fatální. Kdo se v ní ocitne, může o nové hodnocení požádat až za rok. Mezitím nebude smět nic publikovat v newsfeedu. Seznam.cz kategorii plánuje využívat i ve svém vyhledávači, kam bude k „junk“ odkazům dodávat zvláštní upozornění, jako to dělá u portálů označených ze dezinformační a konspirační. Hodnocení se stejně tak propíše i do jeho reklamní sítě Sklik, kde zadavatelé budou moci jedním kliknutím odmítnout inzerci na těchto stránkách. „Pro nás i zadavatele jde o brand safety,“ vysvětluje Tolar.

Přebírači propadli, bulvár dál vede

Prioritou Seznamu je snižovat vliv webů, které přebírají cizí obsah. To už se do určité míry děje, a to zase díky ratingu, který od letošního léta posuzuje i míru převzatého obsahu. Kdo má hodnocení B a vyšší míru přebírání, algoritmy ho v seznamu odkazů netlačí tolik nahoru. Seznam pracuje i na interním řešení. Chce zapojit vyhledávacího robota, který by měl posuzovat i kvalitu odkazů v jednotlivých článcích. „Když někdo ani nemá redaktory, ale spíš copywritery, co převypráví trendová témata ze sítí, to není zpravodajství. Problém se týká malého počtu webů, ale bohužel jsou velmi aktivní,“ říká Tolar.

Větší dosah by naopak měla mít niková témata či lokální zprávy, jejichž doporučování závisí na znalosti čtenářů. Seznam.cz na přihlašování obecně tlačí, i skrze diskuse a na ně navázané profily postupně buduje svou verzi sociální sítě. Do budoucna bude proto otázkou, nakolik bude chtít posílat čtenáře na cizí weby a nakolik je držet ve svém ekosystému.

Výběr článků v newsfeedu, jednom z nevlivnějších míst na českém internetu, se nicméně pomalu kultivuje. Nejpopulárnější ale zůstávají články z bulvárních webů. Jak Seznam.cz píše na svém firemním blogu, letos v květnu čtenáře nejvíc zaujal text o členu kapely Lunetic Vašku Jelínkovi, mezi desítku nejčtenějších se dostaly i dva texty o smrti syna Ivana Vyskočila a jeden o posledních dnech sexuologa Radima Uzla.