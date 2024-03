Nová příležitost pro marketéry. Manažer roku otevírá soutěžní kategorii nejlepší CMO

Celostátní soutěž Manažer roku otevírá novou soutěžní kategorii pro marketingové ředitele a manažery. Jedná se tak o první příležitost pro marketéry top úrovní, kde hlavním měřítkem nejsou zkušenosti, nápady či zpracování kampaně, ale manažerské dovednosti.

Manažer roku nyní nejen ocení schopnost CMO (Chief Marketing Officer) navrhovat marketingové strategie, ale také schopnost budovat a úspěšně vést tým. Nová kategorie přináší možnost soutěžit s nejlepšími marketingovými manažery napříč trhem, přičemž slouží k propojení a inspiraci celé marketingové komunity.

„S rebrandingem a novým konceptem přinášíme novou soutěžní kategorii pro marketingové manažery a manažerky. Naše soutěž ale není postavená na vysloveném soupeření, ale na budování komunity. Chceme propojit ty nejlepší marketingové mozky, umožnit jim sdílet své zkušenosti a navzájem se inspirovat,” uvádí Kateřina Božková, projektová manažerka soutěže Manažer roku a PR manažerka České manažerské asociace.

Celostátní soutěž Manažer roku, pořádaná Českou manažerskou asociací, pomáhá rozvíjet kvality jednotlivých manažerů už třicátým rokem. Letošní ročník je ale výjimečný, a to i díky kompletní změně konceptu a zavedení nových kategorií. Zavedením nových oborových kategorií soutěž posouvá hranice a otevírá dveře široké škále manažerských talentů, včetně těch specializujících se na oblast marketingu. „S touto novinkou se nejen snažíme přilákat různorodé profily manažerů, ale také jim nabídnout objektivní a komplexní benchmarking, a to napříč různými obory. Manažer je totiž profese sama o sobě, na té nejvyšší úrovni už nejde tolik o expertízu v daném oboru, ale o schopnost strategicky myslet a o umění vést,“ říká Kateřina Božková.

Kromě oborových kategorií bude soutěž vyhlašovat také speciální sekce, a to kategorii Vizionář, Mladý manažerský talent do 35 let a Cenu za udržitelný rozvoj. Soutěž se kromě hledání a oceňování nejlepších manažerů a lídrů v České republice, snaží motivovat a povzbuzovat mladou generaci. V rámci soutěže se hodnotí, jak se manažerům daří dosáhnout firemních plánů, jak přistupují k inovacím, k zaměstnancům a jejich rozvoji, ale i třeba to, zda mají pozitivní vliv na rozvoj jejich regionu.

Vyhlašování vítězů letošního 31. ročníku, který má otevřené veřejné nominace, se z podzimního období posouvá na jaro, konkrétně na 14. květen 2024. Přihlášky je možné podávat do 25. března 2024, a to prostřednictvím online formuláře na webu soutěže.

