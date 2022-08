Nová videotéka Primy odstartuje v listopadu, nabídne řadu nových seriálů

Při představování svého programového schématu pro letošní podzim jste vůbec nezmínili čtyři další seriály, které jste v minulých měsících začali natáčet. Sedm schodů k moci, Pod hladinou, Půlnoční zpověď, druhá řada Černých vdov – ty všechny se objeví v nabídce vaší chystané internetové videotéky?

No jasně.

Už letos na podzim?

To uvidíme. Nevyhýbám se odpovědi, ale bude záležet na ekonomické situaci, na strategii, kterou nakonec zvolíme. Zda to bude plný útok na Bastillu, nebo pozvolný rozjezd. Nemá cenu vše pustit najednou, pokud se budou diváci nabalovat postupně. To budeme muset rozhodnout na podzim. Tak či tak, postupně se tam všechny zmíněné seriály stoprocentně objeví. A točíme další.

Kdy se svou novou online videotékou vyjedete?

Zatím pořád máme interní termín v listopadu.

Proč listopad? Kvůli tomu, že to bude před Vánocemi?

Ano.

Stále platí, že zvolíte hybridní model, tedy kombinaci předplatného a reklamy?

Ano, nabídneme tři úrovně – přístup zdarma výměnou za sledování reklamy, předplatné za nižší částku a zároveň menší množství reklamy, plné předplatné zcela bez reklam. Můžete si vybrat, jestli nám budete chtít dát víc peněz, nebo nakoukat víc reklamy.

Za kolik bude plné předplatné?

Budeme se orientovat podle konkurence.

Tedy někde kolem 150 až 200 Kč?

Něco takového. A druhá úroveň samozřejmě bude levnější.

Jak bude vypadat umístění reklamy v prostřední úrovni, tedy v té, za níž se bude částečně platit? Budou tam pre-rolly, post-rolly či mid-rolly? Tedy spoty na začátku, na konci či uvnitř nahrávek?

Nejspíš to bude jenom mid-roll, ale to teď nedokážu říct definitivně, na stávajícím webu iPrima.cz testujeme různé modely. Vše má pro a proti, někteří diváci by měli nejradši reklamu na začátku a už ne uprostřed, zároveň spousta uživatelů v rámci testování odchází, když narazí na reklamu na začátku, aniž by to zkusili. Není to černobílé. Navíc objem reklamy fluktuuje a jako zadavatel chcete mít flexibilitu, abyste mohli pracovat s délkou reklamního breaku.

Mluvíte o vašem stávajícím webu iPrima.cz. Nová videotéka bude de facto novou verzí tohoto webu?

Ano, místo iPrima.cz bude nový obsah. iPrima.cz je dnes jenom catch-up. Není tam žádný akviziční obsah ani žádné originals. Nová nabídka bude daleko bohatší. Strukturou to bude spíš Voyo než současná iPrima.cz.

A bude se to dál jmenovat iPrima.cz?

Ne.

Prima Play?

To vám ještě nemůžu říct.

Jaká bude strategie vaší internetové videotéky? Vidíme čím dál jasnější dělení mezi zahraničními videotékami, z nichž některé opouštějí lokální obsah jako čerstvě HBO v Evropě, a tuzemskými, které naopak na lokálním obsahu staví. Jak k tomu přistoupí Prima, když už existuje Voyo konkurenční televize Nova? Možná už nebude stačit pouze to, že tvorba bude lokální.

Děláme kolem toho spoustu testů a ukazuje se, že diváci se orientují hlavně podle toho, co mají rádi. Jsou flexibilní v přeskakování mezi různými nabídkami, předplácejí si zrovna ty, kde je obsah, na který se zrovna chtějí dívat. Předpokládám proto, že tento segment diváků se v tomto smyslu podělí. Souboj tří hlavních tuzemských producentů bude pokračovat – iVysílání, my a Voyo.

Na jakou pozici na českém trhu aspirujete?

Záleží na tom, jaký obsah nabídnete a kolik do něj investujete. Ale myslím, že by to mohlo do určité míry kopírovat pozici, jakou máme v lineárním vysílání primárně u vlastní tvorby, protože ta je dominantním důvodem, proč si diváci takovou nabídku předplácejí. Takže když to dobře půjde, mohli bychom být do pár let docela srovnaní. Záleží také na tom, jakou roli v tom budou hrát operátoři a jejich snahy zahrnout naše služby do svých nabídek, jako je O2 TV či Vodafone TV. Ale to už je záležitost spíše distribuční strategie.

Kdybyste měl říct číslo, na kolik předplatitelů cílíte?

U těchto služeb samozřejmě existuje překryv, ze svých výzkumu například víme, že 35 % diváků iPrima.cz má předplaceno Netflix, ale potenciál takové služby pro nás, i pro Novu a řekněme i Českou televizi, je primárně v lidech, kteří ještě žádnou videotéku předplacenu nemají. Nebudu říkat žádnou predikci, jsme mnohem skromnější, žádnými miliony neházíme. Neříkám, že k milionové hranici nedojdeme, ale nemáme to jako cíl svého snažení. Zkrátka diváci budou náš obsah konzumovat čím dál víc nelineárně a my musíme být připravení. A jestli to za tři roky bude deset procent našeho zhlédnutého času, dvacet procent nebo se budeme blížit třiceti procentům, jako je tomu v západní Evropě, je mi vlastně jedno. Hlavně když budu mít obchodní model, v jehož rámci se to zaplatí.

Kolik vás bude rozjezd videotéky bude stát? Kolik do ní letos investujete?

Každý broadcaster alokuje náklady na výrobu pořadů pro lineární vysílání a pořadů pro VOD v jiném poměru. My na VOD alokujeme míň, protože VOD vidíme jako doplněk, byť už důležitý, primární pro náš druh diváka je pořád lineární vysílání. Ale bude se to postupně měnit a my budeme podíl VOD na celkových nákladech na výrobu pořadů navyšovat.

Letos to mohou být řádově desítky milionů korun?

Něco takového.

Jak hodláte nové seriály do videotéky nasazovat?

Nedá se to říct generálně. Všichni začali tím, že nasazovali celé série najednou. Pak zjistili, že to není úplně chytrý způsob, jak si podržet předplatitele, proto přistoupili k uvádění jednotlivých dílů postupně, začali série kouskovat a chovat se v podstatě jako televize.

A touto cestou půjdete i vy?

Určitě. Ale může se stát, že něco pustíme najednou, pokud to bude dávat smysl, mohou být výjimky, například reality show v týdenních cyklech nebo minisérie.