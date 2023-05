Nové filmy a seriály Sony Pictures zůstanou v Evropě na HBO a HBO Max

Americké zábavní giganty Sony Pictures Television a Warner Bros. Discovery prodlužují dohodu o prodeji obsahu ve střední a východní Evropě. Díky ní budou tituly z připravované nabídky celovečerních filmů a vybraných televizních seriálů Sony Pictures exkluzivně uváděny na obou kanálech HBO a streamovací platformě HBO Max v celém regionu v takzvaném prvním placeném okně. Smlouva pokrývá území celé středovýchodní Evropy, konkrétně se týká Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Moldavska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie a Kosova.

Dohoda zahrne například životopisný film Whitney: Chci s někým tančit o zpěvačce Whitney Houston, film Muž jménem Otto s Tomem Hanksem, dál Spider-Man: Across the Spider-Verse, Gran Turismo, Equalizer 3, další díl série Krotitelé duchů a další celovečerní filmy ze sérií Spider-Man (včetně Kraven the Hunter, El Muerto a Madame Web), Jumanji, Muži v černém a Hotel Transylvánie. Půjde i o televizní seriál Accused, který v lednu na americké televizi Fox zaznamenal rekordní sledovanost a přinesl této stanici nejvyšší sledovanost za poslední tři roky, britské drama Without Sin nominované na cenu BAFTA či chystané tituly Twisted Metal a Lucky Hank z roku 2023.

HBO také ohlásilo novinky ve své nabídce. V pátek 9. června bude mít premiéru třídílný dokumentární seriál o vládě bývalé premiérky Sanny Marin První pětka, první finský dokument z dílny HBO Max Original. Kromě Finska a dalších evropských teritorií HBO Max bude mít série premiéru i na americkém trhu. Sérii produkuje společnost FremantleMedia Finland Oy a režíruje Mia Halme. Producenty za HBO Max jsou Hanka Kastelicová a Christian Wikander.

V pátek 22. června pak na HBO Max přijde druhá řada And just like that..., pokračování proslulého seriálu HBO Sex ve městě, jenž vytvořil Darren Star podle stejnojmenné knihy Candace Bushnell. Druhá série návazných příběhů má celkem 11 epizod, v den premiéry nasadí HBO Max první dvě, následujících devět dílů postupně přibude každý týden v pátek. Producentem je opět Michael Patrick King, který také režíroval. V hlavních rolích se vrací tři z původní čtveřice Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon a Kristin Davis, které se podílely i na vývoji a produkci.