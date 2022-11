Novelu autorského zákona nejspíš Senát nezmění a schválí sněmovní znění

Senát nakonec nejspíš posvětí novelu autorského zákona, která upravuje vztahy platforem a médií či odpovědnost úložišť za pirátský obsah. Naznačuje to dnešní hlasování výboru pro vzdělávání, vědu, lidská práva a petice, jehož pět členů ze sedmi podpořilo sněmovní verzi. Výbor byl garantem tisku. Zpravodaj novely a předseda výboru Jiří Růžička sice přinesl ohlášené pozměňovací návrhy, nakonec se o nich kvůli podpoře původního znění ani nehlasovalo. Ústavně-právní výbor, který minulý týden přerušil projednávání novely, naopak doporučil i hlasy senátorů z vládních stran novelu zamítnout, kvůli obavám z dopadů sporných ustanovení. Senátní hospodářský výbor ani mediální komise se na žádném postoji k novele neshodly. Na plénu by měli senátoři o ostře sledované novele hlasovat zítra, tedy ve čtvrtek. I kdyby ji ale Senát vrátil sněmovně, poslanci stávající znění nejspíš schválí. Pro návrh totiž v dolní parlamentní komoře hlasovalo 128 poslanců z 155 přítomných, proti byla pouze SPD.

Garanční senátní výbor se zabýval hlavně třemi pozměňovacími návrhy, které přijali poslanci, někteří je ovšem nemají za podařené. Kritizovali je i senátoři, nakonec se ale nejspíš spokojí s příslibem budoucích úprav. Členy výboru jimi uklidňoval ministr kultury Martin Baxa (ODS), který se postavil za sněmovní znění, i když uznal jeho slabiny, a vyzýval senátory, aby toto znění přijali. Vládu totiž tlačí čas. Novela vychází z evropské směrnice, na jejíž transpozici měly členské státy čas do června 2021. Česku kvůli zpoždění hrozí pokuta.

Hrozba zákazu YouTube i „lex železářství“ zůstávají

První sporný bod se týká platforem a úložišť, které se mají vyvarovat nadměrnému blokování uživatelů. Pokud by třeba YouTube blokoval obsah, který neporušuje autorské právo, může mu na soud na základě žaloby zakázat provoz v Česku. Návrh od poslankyně Kláry Kocmanové (Piráti) kritizuje Asociace producentů v audiovizi, podle jejíž zástupců budou platformy ze strachu z postihu pasivní i vůči obsahu, který autorská práva skutečně porušuje. Když by naopak došlo k zákazu služby, poškodí to i uživatele, kteří platformu chtějí dál používat. Na to poukazoval i senátor Růžička, jeho návrh na vypuštění této části ale neprošel. Ministr kultury Baxa opakovaně prohlašuje, že otázku blokování ještě upraví zákon o audiovizi, jehož návrh má jeho resort dokončit během prvního čtvrtletí příštího roku.

Růžička chtěl vypustit také část přezdívanou „lex železářství“, se kterou přišli poslanci Jakub Michálek (Piráti) a Šimon Heller (KDU-ČSL). Podle ní by životnostníci nemuseli platit autorské poplatky, pokud by si ve své provozovně pouštěli hudbu, které by byla „nahodilá“ a „nevýdělené povahy“. Ochranný svaz autorský nebo Mezinárodní federace hudebního průmyslu výjimku kritizují s tím, že definice je příliš vágní a zneužitelná. Baxa úpravu hájil s tím, že se bude týkat opravdu pouze výjimek. Zástupci držitelů práv ale namítají, že některé provozovny pod jejím vlivem přestanou platit a budou vznikat spory. Ministr přislíbil, že pokud by docházelo ke zneužívání výjimek, navrhne legislativní úpravu.

Zrušíme licenční program a proškrtáme náhledy zpráv, tvrdí Google

Patrně nejsledovanější část novely upravuje vztah vydavatelství a platforem, které by měly začít médiím platit licenční poplatky. Nová povinnost se týká vyhledávačů (Google, Seznam.cz), agregátorů zpráv (Google Zprávy) i sociálních sítí, jako jsou Facebook či Twitter. Poslanci schválili úpravu Jana Laciny (STAN), která posiluje vyjednávací pozici mediálních domů či vznikajícího kolektivního správce. Lacinova úprava dodává parametry licenčního poplatku a pověřuje ministerstvo kultury pravomocí arbitra, který rozhodne o výši odměny, pokud se obě strany nedohodnou. Zavádí také pokutu, která by hrozila za nedodržování zákona. Může jít až o jedno procento celosvětového ročního obratu.

Úpravu kritizuje Google, nejpoužívanější světový vyhledávač, od něhož se očekávají největší platby. „Návrh ministerstva kultury byl původně velmi vyvážený a my ho plně podporovali. To bohužel nemůžeme říct o verzi, kterou máme před sebou,“ prohlásila dnes zástupkyně americké technologické společnosti Júlie Schvarcová. Googlu se nelíbí povinnost sdílet data s ministerstvem (dle zákona „veškeré údaje nezbytné pro určení výše odměny“) nebo zákaz diskriminace konkrétního vydavatele, což podle společnosti znemožní boj s dezinformacemi. Vše podtrhuje hrozba pokuty. „Jde o nesnesitelné provozní a finanční riziko, kterému se mu jako firma nemůžeme vystavit. Musíme upravit, jak zobrazujeme obsah v našich službách,“ sdělila Schvarcová senátorům.

Google tak plánuje využít výjimku pro „velmi krátké úryvky“, aby se ho povinnost platit vůbec netýkala. Dnes zobrazuje titulek, náhledový obrázek a část perexu, do budoucna by šlo pouze o titulek opatřený hypertextovým odkazem. To americký hegemon už udělal ve Francii, tamní regulátoři mu ale přikázali platit, k čemuž nakonec došlo. „Ve Francii či Itálii jsme viděli, jak složitě vymahatelný může zákon být. Proto jsme ho přitvrdili,“ vysvětloval dnes poslanec Lacina. Podobnou situaci má ošetřovat část jeho návrhu věnovaná zneužití dominantního postavení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ovšem vyzval senátory k jejímu odstranění, neboť stávající zákony už problém pokrývají.

Patrně ke změnám ale nedojde. Ani zpravodaj Růžička nenavrhoval změnu, i když tuto část kritizoval. „Bojím se, že důležité platformy budou kvůli obavám z dikce zákona dělat rozhodnutí, která budou mít dopady na kvalitu poskytované služby. V důsledku to bude mít dopad i na jednotlivá vydavatelství a autory,“ vysvětloval Růžička. To tvrdí i Google, podle něhož vydavatelé přijdou o návštěvnost, kterou jim doposud zdarma přiváděl. Unie vydavatelů, která sdružuje největší české mediální domy, to označuje za výhružky. Konsensuálněji vystupuje Asociace online vydavatelů (AOV), jejíž předseda Libor Matoušek vyzývá ke snížení pokuty, což by podle jeho slov mohlo pomoci situaci zprůchodnit. „Disrupce trhu situaci vydavatelů pouze zhorší,“ řekl na dnešním zasedání.

Spíš to ale vypadá, že síť regionálních webů Drbna, kterou Matoušek prostřednictvím firmy Trima News provozuje, přijde spolu s další šesticí vydavatelů o stávající platby od Googlu. Americký internetový gigant aktuálně platí sedmi českým vydavatelům (Echo Media, Economia, Forum 24, Internet Info, N Media, Trima News, Česká tisková kancelář) za publikování jejich zpráv ve službě Výběr Zpráv Google. „Budeme muset zrušit licenční program. Nevidíme jiné východisko,“ prohlásila zástupkyně vyhledávače Schvarcová. Senátoři budou o novele hlasovat zítra.