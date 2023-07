Novinář musí vědět, že od nás odpověď vždy dostane, říká tiskový mluvčí Jiří Fröhlich

Série těchto rozhovorů vznikla jako součást bakalářské práce autorky v rámci studia žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, s cílem následné publikace právě na Médiáři. Respondenti byli vymezeni jako tiskoví mluvčí, kteří mají předchozí zkušenost s prací na pozici novinářů.

Můžete přiblížit své předchozí působení v médiích?

Pracoval jsem v rádiu Frekvence 1 a poté sedm let působil v televizi Prima. Prvních pět let jsem působil v roli reportéra a natáčel klasické reportáže v terénu. Poté jsem byl editorem Partie a Hlavních zpráv, a určitou chvíli také Diváckých zpráv a VIP zpráv. V roce 2014 jsem měl spor s šéfredaktorkou Jitkou Obzinovou a dostal výpověď ze dne na den. Stalo se to, že jsem jako editor moderoval část zpravodajského bloku za chybějícího moderátora. Předem jsem to s Obzinovou konzultoval, ona s tím souhlasila, ale přesto mě další den vyhodila. Tvrdila, že jsem se o moderátora nezajímal včas, což ale nebylo mým úkolem, protože editor má kontrolovat obsah, ne přítomnost moderátorů. Brala to jako hrubé porušení pracovních povinností a dostal jsem výpověď. S Primou jsem se kvůli tomu soudil a stále se soudím. Soud už rozhodl, že ta výpověď z roku 2014 byla neplatná, teď se řeší ještě finanční kompenzace.

A proč jste přešel z novinařiny do public relations a začal pracovat jako mluvčí České obchodní inspekce?

Můj soud s Primou, kterou jsem zažaloval, tehdy značně oslabil mou pozici a možnost přejít na Novu nebo Českou televizi. Přišla ke mně nabídka od České obchodní inspekce a já se rozhodl, že to zkusím. Spor s Primou mě od novinařiny odradil.

Takže jste nikdy nepřemýšlel o případném návratu zpět k profesi novináře?

Ne. Vedle profese tiskového mluvčího dělám moderátora v Rádiu Blaník a jsem tam šťastný.

Souvisela nabídka České obchodní inspekce s tím, že jste se už jako novinář zabýval tématy spojenými s obchodem, respektive s nekalými obchodními praktikami?

Dokonce jsem se zasadil o podání žaloby na tehdejší Českou obchodní inspekci pod vedením ředitelky Jany Příhodové, protože Česká obchodní inspekce neodpovídala na novinářské dotazy, koho z čerpacích stanic pokutuje a za co, přestože měli novináři a veřejnost na tyto údaje právo. Nové vedení České obchodní inspekce mě oslovilo cíleně, protože jsem o nich často natáčel reportáže a kritizoval, že nekomunikují s novináři. Věděli, že jsem schopný mluvit, mám o danou problematiku zájem a znám ji z druhé strany. Teď jsem já v roli toho, kdo komunikuje. Samozřejmě jsem tu nabídku ale dostal až poté, co se tam změnil přístup vedení a nastoupil nový ředitel.

Jste dnes jako tiskový mluvčí v každodenním kontaktu s novináři?

Jistě, průměrně dostávám tři až deset novinářských dotazů denně. Pracuji pro úřad, který je hodně vidět a obecně patří mezi nejcitovanější české úřady. Novináři vědí, že se odpovědi dočkají. Když se jedná o něco složitějšího a odpověď teprve musím zjistit, samozřejmě to není hned.

Takže dbáte na to, abyste jim vycházel vstříc?

Pokud je to možné a neodporuje to zákonu, novinářům na jejich otázky vždy odpovím.

Je to stejné jako u policie a zatčených lidí, že dokud není člověk pravomocně odsouzen, pohlíží se na něj jako na nevinného. Dokud není pravomocně rozhodnuto o pokutě, můžu říct jen to, že správní řízení běží a nelze sdělovat podrobnosti. Až v okamžiku, kdy je pravomocně rozhodnuto a novinář se mě aktivně zeptá na konkrétní případ, můžu sdělit to, na co se mě ptá. Pokud se neptá, není mým úmyslem tu či onu firmu poškozovat. Často se taky stává, že se novináři ptají na věci, které nespadají do naší kompetence. V takovém případě se jim aspoň snažím poradit, na jaký úřad se mají obrátit.

Měl by tiskový mluvčí udržovat s novináři kontakt a dobrý vztah?

Ano, novinář musí vědět, že od nás odpověď vždy dostane. A odpovědí může být i to, že daný případ nespadá do naší kompetence nebo že mu nemůžu sdělit podrobnosti. Pro novináře nepořádáme žádné večeře nebo večírky a nesetkáváme se s nimi jinak než pracovně. Novinářům, kteří si o to sami napíšou, posíláme do emailu naše tiskové zprávy. Za těch devět let, co mluvčího inspekce dělám, se jich přihlásilo zhruba sto.

Je podle vás důležité, aby měli tiskoví mluvčí předchozí zkušenost s prací na pozici novinářů v médiích?

To záleží. Někteří mluvčí ji nemají, a stejně dělají svou práci skvěle. Ale myslím si, že aby byl člověk klidný a přirozený při rozhovorech na kameru, měl by už mít alespoň nějaké zkušenosti. Když jsem přišel do role mluvčího, po sedmi letech v televizi jsem věděl, jak mám mluvit a nebyl jsem kvůli tomu nervózní. Pro mluvčího je důležité, aby dobře zvládal komunikaci a věděl, co má říkat. Hodně mluvčích ví, co říkat, ale neumí se správně vyjádřit.

Kdybyste před sebou měl kandidáty na pozici tiskového mluvčího, zajímala by vás spíše jejich předchozí zkušenost z médií, nebo znalost organizace, do které se hlásí?

Když se podíváte na nabídky práce a volná místa tiskových mluvčích, většinou se to bere tak, že je pro ně předchozí praxe v médiích minimálně výhodou. Obsah a text, co má člověk říct, se zpravidla naučí. Ale mluvit do televize se někteří lidé nenaučí za celý život. Proto si myslím, že každý, kdo hledá tiskového mluvčího, bere předchozí praxi v médiích u kandidátů jako jednu z výhod.

Takže je snazší doučit se obsah sdělení než způsob, jak danou věc komunikovat?

Ano, a navíc na to nejste sama. Máte za sebou celý úřad a víte, kteří kolegové řeší jaké situace. Když mi přijde novinářský dotaz a já neznám odpověď, mám spoustu lidí, kterých se můžu zeptat. Oni mi tu odpověď připraví a mým úkolem je se ji pak naučit a předat dál jménem úřadu. Často to vypadá, že mám obrovské znalosti, ale já jen vím, na jaké téma se mám připravit, a dokážu o něm pak mluvit. Proto si myslím, že praxe z médií je pro tiskového mluvčího slušný základ, pokud je zároveň schopný naučit se informace, které má říkat.

Když člověk přejde z novinařiny do public relations, kromě zkušeností zpravidla si s sebou nese také kontakty. Byl to i váš případ, že se na vás najednou obraceli novináři, kteří byli dříve vaši kolegové?

Ne. Byl jsem specifický případ, protože jsem se s Primou soudil. V době, kdy tam Jitka Obzinová ještě působila, dala Prima na Českou obchodní inspekci informační embargo, což bylo zcela nestandardní. Za celé čtyři roky 2014 až 2018 se moje osoba na Primě objevila pouze jednou v roli mluvčího, a to v pořadu Josefa Klímy, zatímco ostatní zpravodajské relace běžně několikrát měsíčně vysílaly k nějakému svému tématu mé vyjádření. Je to evidentní z monitoringu médií. Čili kontakty, které jsem na Primě měl, mi vlastně byly k ničemu, ale velmi rychle jsem si vytvořil nové. Dnes už se na Primě objevuji zcela běžně, tak jako v dalších médiích.

Měl jste o profesi tiskových mluvčích jinou představu, než jste ji začal sám vykonávat?

Měl jsem pocit, že mají více času. Když jsem nastupoval, přemýšlel jsem, co tady vůbec budu dělat. Myslel jsem si, že mluvčí odpoví na danou věc a tím to končí. Až teď vím, kolik různých dotazů mluvčí vyřizuje a co všechno musí zjišťovat. Je to celodenní práce, která opravdu není jen na osm a půl hodiny. Kdykoli vám někdo může zavolat. Pokud v sobotu v noci spadne kolotoč a zraní se lidé, už v neděli ráno mi novináři volají a ptají se, jestli jsme ten kolotoč kontrolovali. Já musím všechna fakta samozřejmě ověřit, pročítat, telefonovat a zjišťovat, jak to bylo, abych jim informace mohl poskytnout. Myslel jsem, že práce bude jednodušší a budu mít více volna. Ale je pravda, že jsme exponovaný úřad a máme obrovský záběr činností.

Jak jste říkal, pracujete taky jako moderátor Rádia Blaník, kde pravidelně vysíláte vždy v neděli dopoledne. Dá se tedy říct, že je vám ústní projev celkově blízký?

Ano, ale můj projev jako mluvčího a moderátora v rádiu je úplně jiný. Když mluvím v Rádiu Blaník, usmívám se, vítám posluchače a přeju jim hezké ráno. Mým úkolem je lidi bavit a být milý. Jako mluvčí České obchodní inspekce musím naopak mluvit vážně, bez emocí a říkat fakta. Jsou to dvě rozdílné role. Ale rozhodně jsem na ústní projev zvyklý a nemám problém jít do živého vysílání v rádiu nebo v televizi a poskytnout tam rozhovor.

A která z těchto dvou rozdílných rolí, které jste zmínil, je vám bližší?

Je mi bližší moderátor v rádiu. Rádio je o pocitech a moderátor, který lidem hraje písničky na přání a baví se s nimi o tom, jaké je počasí nebo co dělají na Velikonoce, je pro ně společník. Oproti tomu ten, kdo komentuje pokuty a sankce, je pro ně mluvící hlava reprezentující úřad. Rozhodně jsem šťastnější v roli moderátora na Blaníku. Někdo chodí do hospody, já chodím na tenis a do rádia. Tak jsem to měl zatím celý život. Rádio je pro mě zábava a koníček, kterým se neživím na plný úvazek.

Při práci tiskového mluvčího se vyjadřujete raději písemně nebo ústně?

Mám rád rozhovory naživo, které se rovnou vysílají, nebo se nahrají a novinář si z nich pak vystřihne do rádia nebo televize to, co potřebuje. Naopak moc nemám rád, když mi píšící novináři zavolají, na něco se zeptají a ten hovor si nahrávají. Nevadí mi, že mě nahrávají bez mého vědomí, protože na to mají podle zákona právo a já to respektuji. Bohužel ale často při přepisu těch informací chybují a já je potom musím opravovat. Mnohdy nejsou důslední a já to poznám, protože si pamatuji, co jsem jim řekl. Jakmile to jednou zkazí, zapamatuji si, kdo to byl a ze kterého je média, a poté už mu na dotazy odpovídám pouze písemně.

Napadá vás nějaká nevýhoda, která může být spojena s tím, že má tiskový mluvčí předchozí zkušenost s prací novináře v médiích?

Když to vezmu podle sebe, tak pokud je předchozí zkušenost negativní, může to být pro mluvčího nevýhoda. Když jsem měl v roce 2014 nastoupit do České obchodní inspekce, Prima přes ministerstvo průmyslu varovala, že pokud nastoupím, o České obchodní inspekci úplně přestanou informovat, což by ji mohlo poškodit. Naštěstí jsem měl dobrého ředitele, který byl ochotný mě přijmout i navzdory tomu, co Prima plánovala a pak i v letech 2014 až 2018 udělala. Naprosto mě jako mluvčího ignorovala a nevysílala, což úřadu ve finále nijak neublížilo.

Umístil jste se na druhém místě v profesní soutěži Mluvčí roku 2022. Jak se dá měřit úspěšnost tiskového mluvčího?

Kvalitou jeho znalostí, schopností odpovědět tak, aby tomu lidé rozuměli, a ochotou poskytovat odpovědi i přes velké pracovní vytížení. Dobrý tiskový mluvčí se pozná také podle toho, že dokáže udržet klidnou hlavu a odkomunikovat krizi, která zrovna přijde.