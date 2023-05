Novinářskou křepelku dostal Cibulka z rozhlasu, cenu Borovského má Černohorský z ČT

Cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2022 obdržel Václav Černohorský, zahraniční zpravodaj České televize. Výroční cenu uděluje Nadace Český literární fond společně s Nadací Open Society Fund. Je určena autorovi nebo autorce za významný počin, respektive celoroční práci v české žurnalistice v předchozím roce. „Václav Černohorský získává Cenu K. H. Borovského za zasvěcené zahraniční zpravodajství v časech mírových i válečných. Na několika různých působištích, včetně Ukrajiny, prokázal setrvale vysokou úroveň novinářské práce, která mimo jiné dokládá význam médií veřejné služby při svědomitém mapování dění za českými hranicemi,“ vysvětluje literární fond výběr.

Novinářskou křepelkou pro žurnalisty do 33 let byl oceněn Jan Cibulka, datový novinář z webu iRozhlas.cz veřejnoprávního Českého rozhlasu. Ocenění vyzdvihuje mladé a perspektivní novináře do 33 let věku včetně za jejich významnou žurnalistickou práci v předchozím roce. O udělení této ceny rozhoduje porota složená z Rady Novinářské ceny spolu se zástupci Nadace Český literární fond, což jsou především aktivní i bývalí novináři.

Letošní zdůvodnění zní: „Odborná porota oceňuje zralou třiatřicetiletou novinářskou osobnost, která svou vytrvalostí a nápady otvírá a pomáhá zpřístupňovat data všem. Na cestě za snáze přístupnými daty neváhá Jan Cibulka využít i soudní cestu a jeho vytrvalost už slavila úspěchy u soudů, včetně Ústavního soudu. Jeho práce přiměla úřady zveřejňovat údaje o kriminalitě, o počasí nebo o hromadné dopravě. Porota oceňuje kombinaci novinářských schopností, znalosti informačních technologií i práva, stejně jako umění srozumitelně vysvětlovat složitá data.“

„Ocenění si velmi vážím, a třeba dodat, že datová novinařina, které se věnuji, je týmový obor. Mé díky tak směřují jak kolegyním a kolegům z datového týmu a redakce webu iRozhlas.cz, tak i celému rozhlasovému zpravodajství, kam mám tu čest patřit. A lví podíl mají samozřejmě všichni posluchači a posluchačky Českého rozhlasu, kteří platí rozhlasový poplatek, protože jen díky nim můžu dělat práci, která mě opravdu naplňuje,“ uvedl Cibulka. Ten si za své příspěvky ve výroční Novinářské ceně vysloužil už sedm nominací. Je odborníkem na téma otevřených dat a kybernetické bezpečnosti a spoluautorem podcastové série Cookies o bezpečnosti na internetu. Cibulka se snaží prosadit svobodný přístup k datům a informacím. Sleduje zdravotní, justiční a environmentální data a interpretuje je ve veřejném prostoru. Informuje také o ochraně osobních údajů i jejich zneužitelnosti institucemi.

Soutěž Novinářská cena pořádá Nadace Open Society Fund od roku 2010 a oceňuje v ní novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Přihlášené příspěvky hodnotí poroty složené z osobností mediálního, kulturního, neziskového i akademického sektoru. Do 13. ročníku soutěže bylo přihlášeno 628 příspěvků, přičemž cena byla udělena ve 14 kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Tematickou dominantou se letos stala válka na Ukrajině.

