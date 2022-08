Novinky a trendy ze zahraničí, které hýbou světem retailu

Doba covidová přiměla i ty největší skeptiky, kteří do té doby internetovým nákupům odolávali, změnit zažitý způsob nakupování v kamenných prodejnách a vyzkoušet nové cesty. Objevili přitom celou řadu výhod online nakupování – třeba to, že si mohou porovnat ceny a zvolit si pro sebe ten nejvýhodnější obchod z pohodlí gauče. Kamenné obchody během pandemie utrpěly, naopak ty internetové zažívaly nevídaný nárůst tržeb.

Zákazníci v době postcovidové sice budou i nadále některé produkty nakupovat na internetu, uvědomují si ale, že virtuální prostor jim některé zážitky prostě nenahradí. Přesně tady vzniká pro značky nová příležitost, jak přistupovat k in-store marketingu a vydat se cestou experiential retailu. Kamenný obchod se tak promění z klasického místa prodeje v místo, kde může značka vytvářet pro spotřebitele opravdové, zapamatovatelné zážitky.

Retailové značky v západním světě už před lety pochopily, že instore komunikace má právě tuto novou roli v marketingovém mixu. Nám pak nabízejí inspiraci a my můžeme akcelerovaným tempem srovnat krok s retailovými inovacemi.

Francie je jeden z nejrozvinutějších a nejaktivnějších retailových trhů v Evropě a pravidelně tam rostou nové a nové flagship story velkých značek. Navštívila jsem sportovní vlajkové obchody značek Nike, Adidas a Lacoste; z těch kosmetických například Guerlain, Lancôme či Sephoru. Vydala jsem se i do unikátních obchodních domů, jako je proslulý a nově otevřený La Samaritaine či Le Bon Marché s vyhlášenou prodejnou prémiových potravin La Grande Épicerie. Právě v těchto obchodech hledám inspiraci a zároveň pozoruji, jak s inovativními formáty zákazníci interagují. Tour jsem pak završila návštěvou pařížského veletrhu Popai Awards 2022, který je spojený s vyhlašováním výsledků mezinárodní soutěží v retail marketingu.

A co jsem si z této cesty přivezla? Jsou to tyto tři klíčové poznatky:

Kamenný obchod je perfektní místo pro navázání kontaktu se spotřebitelem a pro to, aby si produkt opravdu vyzkoušel nebo prožil zážitek, který mu online svět neumožňuje.

Takzvaný phygital přístup je klíčový pro úspěch značky. Pokud ho ale nemůžeme (z časových či rozpočtových důvodů) dělat dobře, raději ho nedělejme vůbec.

Společenská odpovědnost a udržitelnost je téma číslo jedna. Buďme připraveni na příchod principů ESG – ty budou v určitých případech také plnohodnotným kritériem nákupu.

Kamenný obchod má být zážitek

Kdo sleduje aktuality ve světě retailu, ví, že v Paříži mimo jiné najdete Nike House of Innovation 002. Jde o jeden ze tří vlajkových obchodů House of Innovation značky Nike na světě – zbývající dva jsou v New Yorku (000) a v Šanghaji (001).

Recenze celého takového obchodu by vydala na článek sám o sobě, budu se tedy věnovat hlavně části celého konceptu, která se týká zákaznického zážitku. Sportovní značky – ať už Nike, Adidas nebo jiné – dávno pochopily, že jejich produkty spotřebitelé adoptují, jen pokud je řádně vyzkouší. Výběhy z obchodů a testování nových bot na běhání už značky organizují zcela běžně. Nike tento přístup povýšil na další úroveň – během naší návštěvy probíhala například Yoga Masterclass. Všichni zúčastnění byli oděni od hlavy k patě do jógových outfitů od značky Nike a oblečení si tak zkoušeli přímo v praxi.

Nejvíce lidí bylo ale v části Nike By You, kde si každý mohl navrhnout své personalizované oblečení nebo tenisky, vše si osahat, vyzkoušet a nakonec si i schválit design, který mu přímo na místě personál zhmotnil.

Phygital ano, ale…

Dalším trendem, který se bude postupně stávat nutností, je digitalizace instore marketingu. Existují čím dál inovativnější formáty, s demokratizací AR přišla i spousta způsobů, jak shopping experience posunout o několik kroků dál. Má to ale své ale. Značky dnes mají tendenci digitalizovat za každou cenu. Proto je důležité mít na paměti, že obchod je tady hlavně pro zákazníky, a pokud pro ně vaše digitální řešení nemá přidanou hodnotu, raději zvolte klasické POS materiály. K čemu by tedy takové digitální řešení mělo sloužit z pohledu zákazníků?

Zjednodušit zkoušení produktů . Příkladem jsou kosmetické značky, které přímo v obchodě umožňují vyzkoušet si dekorativní kosmetiku přímo na obličeji, aniž by si zákaznice nebo zákazník musel/a odstranit make-up.

. Příkladem jsou kosmetické značky, které přímo v obchodě umožňují vyzkoušet si dekorativní kosmetiku přímo na obličeji, aniž by si zákaznice nebo zákazník musel/a odstranit make-up. Vytvořit zábavnou interakci se zákazníkem nebo s jeho doprovodem. V Nike House of Innovation vám značka dokonce umožní vytvořit si svého avatara pro Roblox. Nepřímo tak promují jejich svou přítomnost v metaverzu nazývanou Nikeland. Nicméně i když se o metaverzum nezajímáte, interakce prostřednictvím rozšířené reality (AR) je prostě zábava a zůstane vám uložená v paměti. Nebo na vašich sociálních sítích.

V Nike House of Innovation vám značka dokonce umožní vytvořit si svého avatara pro Roblox. Nepřímo tak promují jejich svou přítomnost v metaverzu nazývanou Nikeland. Nicméně i když se o metaverzum nezajímáte, interakce prostřednictvím rozšířené reality (AR) je prostě zábava a zůstane vám uložená v paměti. Nebo na vašich sociálních sítích. Zpřístupnit produkty, které v obchodě nejsou k dispozici. Například nikové produkty, které spotřebitel chce vidět nebo si je osahat, ale které obchod z důvodu omezeného prostoru nemůže mít k dispozici na skladě.

V neposlední řadě, pokud půjdete do digitálu instore, platí stejná pravidla jako u jakéhokoli ryze online řešení.

Vyzkoušejte, že to funguje! I během své pařížské tour jsem se setkala s QR kódem, který odkazoval na nefunkční webovou stránku.

I během své pařížské tour jsem se setkala s QR kódem, který odkazoval na nefunkční webovou stránku. Ujistěte se, že máte správné řešení umístěné ve správný čas na správném místě. I na slavném Champs-Elysée, ve vlajkovém obchodě jedné sportovní značky, jsme se setkali s nadrozměrnou AR fasádou, u které ale nikdo s AR neinteragoval.

Udržitelnost a společenská odpovědnost v instoru

Čím dál více značek má agendu v oblasti ESG, kterou více či méně komunikují jako součást své vize. Ať už to dělají z přesvědčení, nebo protože „je to in“, ESG se propisuje i do jejich instore prostředí.

První z politik ESG, která je dnes nedílnou součástí marketingu obecně a se kterou značky pracují, je diverzita a inkluze. Zde použiji opět příklad Nike House of Innovation, kde najdete figuríny všech různých morfologií, ale i vozíčkáře a figuríny s jednou či dvěma protézami. Obchod je tak vitrínou a zhmotněním inkluzivního přístupu, který značka nekomunikuje jen na papíře nebo v rámci PR.

Bod, kterému se chci věnovat déle, je udržitelnost. Udržitelnost produktů i značky samotné pomalu ale jistě nabývá na důležitosti v kritériích spotřebitelů během nakupování. I když se tato tendence se zvyšující se inflací výrazně zpomalí, udržitelnost značky bude i nadále důležitou součástí komunikace prémiových brandů a bude jednou z konkurenčních výhod u spotřebitelů, kteří se rozhodují mezi dvěma značkami.

Měla jsem možnost vidět stojany, které jednoduchým a přímým způsobem komunikovaly recyklované materiály, jež značky používají pro výrobu některých svých produktů – ať už to byly menší instalace u Nike, nebo velké edukační zdi u Adidasu.

Zaznamenala jsem ale i případy, kdy značka přímo na své POS materiály integrovala informace o udržitelnosti stojanu. Tedy nejen že daný stojan je vyroben z recyklovatelných materiálů – to už velká část zákazníků považuje za samozřejmost –, ale také že se použily v rámci jeho výroby už dříve recyklované materiály.

Retail je o lidech

Poznatek, nebo spíš připomínka na závěr – retail je hlavně o lidech. Když pochopíte svého spotřebitele a jeho potřeby i motivace, přizpůsobíte mu instore komunikaci a budete se soustředit na něj, a ne jen na svůj brand a marketingová sdělení, jste v polovině cesty k úspěchu. Kvalitní instore komunikace pak může spočívat jak v ryze offlinových řešeních, tak v intenzivním využití rozšířené či virtuální reality nebo dokonce metaverza.

Text je součástí placené propagace agentury VMLY&R