Novou šéfredaktorkou časopisu Dolce Vita je Lenka Šubrtová

Podnikatelka a bloggerka Lenka Šubrtová nastoupila na pozici šéfredaktorky časopisu Dolce Vita, zaměřeného na architekturu, design, módu, kosmetiku i jídlo. Řekla, že jejím cílem je „dostat tento skvělý titul do širšího povědomí, ukázat čtenářům i inzerentům, že tištěné médium má své nezastupitelné místo i v dnešní hektické a elektronické době“.

Dolce Vita vychází přes 20 let, začínala ve Stratosféře Antonína Herbecka, později vycházela v Bauer Media, pak v Mafře a v roce 2020 měsíčník převzalo vydavatelství New Look Media Miloše Štěpaře (vydává i časopisy Euro, Muži v Česku a fotbalový speciál Panenka). Právě před třemi lety se na post šéfredaktorky vracela po mateřské Danica Kovářová, která předtím magazín Dolce Vita řídila devět let, od ledna 2010 do února 2019.

Šubrtová pracovala 25 let v public relations a marketingu, a to pro značky British Airways, Coca-Cola, skupinu Moët & Hennesy, Puma, Longines, Guerlain Institute, také české firmy z oblasti designu Brokis či MMcité, zastupovala i řadu designérů. Zkušenosti z mediálního světa má ze Stratosféry či z Českého rozhlasu. Po studiích začínala v rodném Ústí nad Labem jako elévka v Severočeském deníku.