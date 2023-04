Novou šéfredaktorkou časopisu Finmag je Irena Jirků

Vedení tištěného magazínu Finmag vydavatelství Next Page Media převzala Irena Jirků. Vystřídala Adélu Vopěnkovou, která časopis vedla od loňského jara a zavedla nový koncept a design. Jirků v minulosti publikovala v řadě českých médií. Byla šéfredaktorkou časopisů Marianne a Sanquis, osm let řídila páteční přílohu Hospodářských novin.

„Do týmu přináší zkušenosti z velkých mediálních domů, energii, chuť věci měnit a profesionalitu, na které chceme do budoucna stavět,“ víta novou šéfredaktorku ředitelka redakcí Next Page Media Zuzana Kleknerová, jež loni přišla taktéž z Economie. „Obměna redakce dvouměsíčníku Finmag je první z řady změn, které v Next Page Media aktuálně chystáme. Cílem je nabízet ještě kvalitnější obsah, který osloví jak čtenáře, tak inzerenty.“

Dvouměsíčník Finmag poprvé vyšel v roce 2015. V obsahu se soustředí na mapování inspirativních podnikatelských příběhů, výjimečných osobností, filantropických počinů a vše, co patří k modernímu životnímu stylu. Vychází v tištěném nákladu 14.000 kusů. Next Page Media, která Finmag vydává, je součástí finanční skupiny Partners. Kvůli dalšímu rozvoji a růstu momentálně vybírá investora.

