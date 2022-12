Novou vánoční pohádku Krakonošovo tajemství viděly tři miliony lidí

Premiérová pohádka České televize Krakonošovo tajemství na ČT1 byla nejsledovanějším pořadem celého dne 25. prosince. Vidělo ji 3,22 milionu diváků v cílové skupině 4+ (diváků starších čtyř let), tedy bezmála 64 % všech, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. Nový snímek režiséra Petera Bebjaka se stal nejsledovanější pohádkou vysílanou 25. prosince od počátku měření televizní sledovanosti v Česku, tedy od roku 1997.

I na Štědrý den byla nejsledovanější nová pohádka. Štědrovečerní televizní premiéru Tajemství staré bambitky 2 vidělo na ČT1 víc než 2,49 milionu diváků starších 15 let, tedy 60 % všech, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi (a k tomu 281.000 dětí od 4 do 12 let). Následoval reprízovaný Anděl Páně 2 (1,7 milionu diváků při podílu na publiku 40 %) a tradiční Pelíšky (1,3 milionu lidí, tedy polovina všech, kteří měli zapnutou televizi).

Pořady vysílané na ČT1 opanovaly na Štědrý den i 25. prosince devět z deseti prvních příček sledovanosti daného dne.