„Nový normál.“ Trendy ve strategii na rok 2022

Tržní chování

Pokud se ohlédneme zpět, minulý rok s sebou přinesl řadu změn v tržním chování. Vznikly nové zákaznické cesty, nová produktová očekávání, tržní substituty, vytvořily se nové úrovně priorit. Trh musel pružně reagovat a přicházet s řešeními ušitými na míru současného vývoje.

Po prvotním šoku nyní vidíme, že se trend globálního spotřebitelského chování mírně zlepšuje. To by mělo pokračovat i v roce 2022. Ukazuje to například 11% meziroční růst spotřebitelských výdajů ve Spojených státech, jak ukazuje report poradenské společnosti McKinsey. Je to známka snahy o nastavení „nového normálu“, globální trh dostává nové impulsy.

Tento pozitivní trend pak budou pohánět hlavně ti optimističtí spotřebitelé, kteří své chování budou nejvíce přizpůsobovat stávající situaci. Až 50 % všech spotřebitelů se nyní vrací k aktivitám mimo domov a současně nesnižují investice do domácnosti, které stouply vlivem pandemie. Právě tito optimističtí spotřebitelé jsou klíčoví a na jejich chování by se měly značky nejvíce soustředit.

Značky

Pro značky bude více než důležité správně odpovídat na směr, kterým se nyní trh ubírá. Mezi hlavní tři pilíře brandové komunikace budou patřit konzistentnost – autentičnost – užitek. Pandemie podrobila zákaznickou loajalitu tvrdé zkoušce a zákazníci jsou teď náročnější. Bude to právě jasná komunikace hodnot značky v ucelené formě s jasným užitkem pro zákazníka, co ho přiměje u značek zůstat, nebo je naopak změnit. Podobně uvažujeme při práci na strategii pro Českou spořitelnu, která svou dlouhodobou platformou #silnější spojuje všechny tyto pilíře.

V nadcházejícím roce bude pro značky „must“ i udržitelnost. Lidé ji budou vnímat od značek už jako standard, jednorázové pozitivní CSR aktivity už stačit nebudou. Každá značka by se měla v této oblasti angažovat co nejlépe a nejrelevantněji z povahy svého podnikání a prosazovat udržitelnost jako klíčovou součást všech oddělení uvnitř firmy.

Digital

Jako hlavní směr pro rok 2022 vnímám propojování jednotlivých digitálních oblastí. Data, komunikační kanály, obsah, kryptoměny a další často samostatně fungující celky se začnou více propojovat v ještě lépe fungující ekosystém. Největším boosterem pro to jsou nově se zhmotňující metaverse světy. Právě tady si zajdete na koncert svojí oblíbené kapely, zaplatíte kryptem a ještě se u toho pobavíte s kamarády.

Ať se nám to líbí nebo ne, stojíme na prahu budoucnosti, kdy slovo „nereálné“ ztrácí význam. Mnoho takových světů vznikne, mnoho zanikne, ale některé zůstanou a poskytnou značkám nekonečné možnosti pro kontakt se zákazníkem. Už nyní je nejvyšší čas přemýšlet, jak jako značka budete v tomto komplexním paralelním digitálním vesmíru fungovat.

Text je součástí placené spolupráce s agenturou VMLY&R