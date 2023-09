Nový šéf ČT Jan Souček: Dědím televizi stabilizovanou, ale není to zlaté rouno

Začátkem října se vlády na Kavčích horách na dalších šest let ujme Jan Souček. Posledních devět let řídí brněnské studio ČT, v červnu byl zvolen generálním ředitelem České televize. Ve funkci vystřídá Petra Dvořáka, který ČT vedl posledních 12 let. „Dědím televizi víceméně stabilizovanou, nicméně není to tak, že by to bylo zlaté rouno a že bychom se nemuseli dlouho o nic starat. Dědím i obligatorní výdaje na mnoho let dopředu,“ konstatuje Souček v době, kdy vláda přišla s návrhem po 15 letech navýšit poplatky pro Českou televizi a zajistit jí tak od roku 2025 minimálně o miliardu korun ročně navíc, k současnému sedmimiliardovému rozpočtu.

Navíc už ve chvíli, kdy se Souček ujme funkce generálního ředitele, bude mít Česká televize na účtech téměř dvě miliardy –⁠ jednak díky tomu, že ČT za Dvořáka loni začala výrazně šetřit, jednak díky úspěchům v soudních sporech s finanční správou ohledně DPH vyměřené v letech 2011 až 2017.

Podle dlouhodobých plánů rozvoje České televize, které loni schválila Rada ČT, by měl ke konci letoška činit stav finančních prostředků 1,14 miliardy, ke konci příštího roku pak 700 milionů. „Pokud bych chtěl dokrývat další výdaje příštího roku, museli bychom se dohodnout na tom, že rezerva nebude 700 milionů,“ říká Jan Souček v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem. „Můj předpoklad, který vyplývá z debaty o výrobním úkolu České televize v příštím roce a o nezbytných investičních výdajích příštího roku, je, že bych se rád dohodl s Radou ČT na ukrojení ještě 350 milionů z rezervy. Držet si v době, kdy kolem nás zuří taková inflace, sedmisetmilionovou rezervu na účtech znamená, že z ní každým dnem ukrajujeme další procenta. Peníze, které bychom drželi, rapidně ztrácí na hodnotě,“ argumentuje. Zmíněných 350 milionů podle nového šéfa ČT nemá jít na navýšení na projekty nad rámec současného stavu, ale na udržení současného stavu, tedy objemu výroby a nezbytných investic.

O zmíněnou velkou mediální novelu se očekává ostrý boj v parlamentu, naznačují to reakce opozice, průmyslového svazu i komerčních televizí. Nicméně pokud projde v podobě, jakou teď vláda navrhuje, od přespříštího roku by se za ČT platilo ne 135 Kč jako dosud, ale 160 Kč měsíčně. To by podle ministerstva kultury znamenalo pro Českou televizi 1,4 miliardy Kč ročně navíc. Souček podotýká, že nárůst nebude skokový: „Střízlivým odhadem náběhové křivky můžeme v roce 2025 počítat zhruba s miliardovým navýšením rozpočtu oproti současnému stavu. Nominálním. Velmi tak bude záležet, jak se v Česku bude vyvíjet inflace. Věřím, že se podaří cíl, který si stanovila Česká národní banka a který podporuje i vláda, zkrotit inflaci na nižší jednotky procent. V opačném případě to nejen České televizi, ale nám všem ukrajuje z rozpočtů podstatné peníze.“

Přespříští rok by měl ČT zároveň přinést vyšší výdaje. „Ve stejném okamžiku, kdy by novela měla nabýt účinnosti, tedy k 1. lednu 2025, skončí zákonná výjimka pro Českou televizi, která se týká odpočtu DPH. To znamená, že z výnosu rovnou odečítáme 400 až 500 milionů korun ročně, které nově budeme zase vracet do státního rozpočtu,“ upozorňuje Souček.

A jak nový šéf ČT hodlá nabádat k placení za veřejnoprávní televizi ty, kteří dosud poplatky nehradí? „Spolu s kolegy z managementu se je budu snažit přesvědčit další vyšší úrovní služeb, které poskytujeme, a současně rozšířením kvality servisu co do způsobu, jakým jej k poplatníkům dopravujeme. Samozřejmě to také nejde úplně skokově, ale byl bych rád, abychom s náběhem reformovaných poplatků byli schopni divákům nabídnout zase ještě něco navíc. Je to jeden z mých cílů, aby v roce 2025 diváci poznali, že Česká televize jim dává něco navíc a jde s dobou.“

Kdo zaplatí navýšení televizního poplatku – domácnosti, nebo firmy?

Jak bude ČT v praxi naplňovat požadavek Pirátů „nově informovat občany ohledně dezinformací a hybridních hrozeb“?

Proč ČT zřídí post stálého zahraničního zpravodaje na Ukrajině?

Jak Jan Souček konstruoval novou strukturu managementu ČT?

Proč program dál povede Milan Fridrich?

Proč se ředitelem zpravodajství stane Petr Mrzena a proč plánuje poloviční zastoupení žen ve vedení zpravodajství i na obrazovce?

Bude mít zpravodajství ČT šéfredaktora, nebo šéfredaktorku?

Proč bude mít nově každý kanál ČT svého manažera?

Bude ČT pod Součkovým vedením propouštět?

A jak si Jan Souček představuje soudobou variaci Volejte řediteli?

To vše v plné verzi rozhovoru pro předplatitele.

Připomínáme: vítězný projekt a obměněný tým

S čím Jan Souček získal pozici ředitele ČT

Polachová, Maxa, Fridrich, Mrzena, Fila. Nový šéf ČT Souček představil obměněný management

