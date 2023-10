Nový šéf Souček chce zadat finanční audit ČT, vadí mu tvrzení o volných dvou miliardách

Ještě do konce roku hodlá nový generální ředitel Jan Souček zadat v České televizi forenzní šetření a finanční analýzu. Řekl to na dnešním zasedání Rady ČT. „Jednou z mých motivací jsou i nepřesnosti, které kolují o finanční situaci České televize v mediálním prostoru,“ uvedl. Českou televizi podle něj poškozuje, že jeho předchůdce Petr Dvořák veřejně říkal, že po jeho odchodu z funkce na účtech ČT koncem letošního roku zůstanou dvě miliardy korun, přičemž ale podle Součka „tento objem financí není celý likvidní“. Souček má tudíž za to, že se –⁠ zvlášť při současných debatách o navýšení televizních poplatků –⁠ vytváří dojem, že ČT zvládá vytvářet značné volné rezervy, ačkoli jde o peníze vázané na budoucí výdaje.

Dvěma miliardami rezerv argumentovali zástupci komerčních médií ve svých výhradách k vládnímu návrhu navýšení televizního poplatku ze stávajících 135 na 160 Kč měsíčně. Návrh má ČT od roku 2025 přinést ročně až 1,4 miliardy ke stávajícímu víc než sedmimiliardovému rozpočtu.

Forenzní audit finanční situace České televize by se měl podle Součka dotknout posledních dvou až tří let. Na zadání auditu se chce ředitel ČT teprve dohodnout s managementem televize, žádná smlouva s auditorem podle něj zatím podepsána nebyla. Výsledky analýzy chce použít i pro diskusi o reformě financování ČT, kterou Souček považuje za nutnou.

Nový šéf ČT potvrdil Dvořákova slova, že na konci letošního roku má Česká televize mít na účtech nad rámec rozpočtu 2 miliardy Kč. Zároveň na základě Radou ČT schválených dlouhodobých plánů musí na účtech ČT ke konci příštího roku zůstat aspoň 700 milionů jako dlouhodobá rezerva. Dalších 430 milionů je předmětem sporu s finanční správou ohledně DPH a může se stát, že je ČT bude muset vracet státu. „Další stovky milionů korun“ –⁠ konkrétně 220 milionů –⁠ jsou podle Součka vázány na plánované akce (obnova technologií či instalace fotovoltaických panelů na střechy budov ČT v Praze a Brně); v rozpočtu byly letos, ale nestačily se provést.

„Reálně likvidních z těch dvou miliard je zhruba dvě stě milionů korun,“ prohlásil dnes před radními Souček. Uznal, že při předávacích schůzkách ho Dvořák o struktuře rezervy informoval. Už to ale dostatečně nezdůrazňoval při svých veřejných výstupech, tvrdí nový ředitel ČT.

Jaká je teď finanční situace České televize

Hospodaření veřejnoprávní televize se může zdát nepřehledné, ale není nejasné. Vyjít lze především z toho, co České televizi předepisují takzvané dlouhodobé plány rozvoje, jejichž aktualizaci průběžně předkládá generální ředitel a schvaluje Rada ČT. Dokument předepisuje mimo jiné to, kolik má České televizi zůstávat v takzvané dlouhodobé rezervě (oficiálně se to nazývá „konečný stav peněžních prostředků“).

Když na podzim 2011 do čela České televize nastupoval Petr Dvořák, „zdědil“ po svém předchůdci Jiřím Janečkovi rezervu ve výši 3,6 miliardy Kč. To bylo krátce po navýšení televizního poplatku z roku 2008, prozatím posledním. Vznikl tak finanční polštář, z něhož se pod dohledem Rady ČT měly postupně hradit velké investiční akce České televize nad rámec standardního hospodaření, respektive ročních rozpočtů tvořených z velké většiny příjmem z televizního poplatku.

Za Dvořáka se z rezerv financovala hlavně druhá vlna digitalizace televizního vysílání, také obměny technologií a infrastuktury či stavba nové budovy brněnského studia ČT. „Když jsem nastupoval v roce 2017 do druhého mandátu, ČT měla na účtu 2,2 miliardy,“ řekl Dvořák nedávno Médiáři. Jak na dnešním zasedání konstatovala Rada ČT, v polovině letošního roku (k 30. červnu) měla ČT na účtech 2,05 miliardy. Na konci srpna to podle Dvořáka bylo 2,5 miliardy a ke konci letoška to podle aktuálních předpokladů mají být bez pěti milionů 2 miliardy.

Podle aktuální verze dlouhodobých plánů, schválené loni v prosinci, musí na účtech ČT zůstat ke konci letoška minimálně 1,14 miliardy Kč, ke konci příštího roku 2025 pak 700 milionů. Zároveň oproti předpokladu na tom ČT koncem letoška bude o 860 milionů lépe (předpokládané 2 miliardy namísto plánovaných 1,14 miliardy).

Kolik tedy Janu Součkovi zbude volných peněz v příštím roce? Ze dvou miliard na přelomu let 2023 a 2024 bude muset odečíst 700 milionů (zmíněná rezerva, kterou musí podle dlouhodobých plánů zachovat ke konci příštího roku), dále musí počítat s rizikem vracet státu 430 milionů v rámci sporu s finanční správou ohledně DPH, dalších 220 milionů tvoří plánované akce rozpočtované na letošek, ale přesouvající se do dalšího období. Tyto tři položky vážou celkem 1,35 miliardy. K dispozici pro příští rok tak teoreticky zůstává rozdíl oproti letošním dvěma miliardám, tedy 650 milionů Kč (zhruba 200 milionů, o nichž ředitel Souček mluví jako o likvidních, jinými slovy nenavázaných na předpokládané výdaje, plus dalších 440 milionů, o něž může příští rok snížit nutnou rezervu).

To je závěr, který lze zkonstruovat ze schválených dokumentů a z dosavadních veřejných vyjádření jednotlivých aktérů. Určení skutečných čísel momentálně komplikuje to, že ještě není znám návrh rozpočtu ČT na příští rok. Ten Rada ČT podle svého dnešního usnesení chce od generálního ředitele Součka na konci listopadu (termín předložení rozpočtu posunula vzhledem k tomu, že Souček přebíral funkci teprve na začátku října). Petr Dvořák ve zmíněném rozhovoru pro Médiář uvedl, že návrh rozpočtu pro rok 2024, který předal novému vedení, je ve výši 7,5 miliardy. To by znamenalo mírné navýšení oproti letošku, rozpočet pro rok 2023 činí téměř 7,4 miliardy. Nicméně jak dnes Médiáři řekl generální ředitel Souček, výše rozpočtu na příští rok zatím není stanovena. Není tak zároveň ani jasné, zda zohlední i výše zmíněných 220 milionů na plánované akce přesunuté z letoška. I pokud ano, pak by šlo o peníze nespotřebované letos, tedy jinými slovy nutný odečet od dvoumiliardové rezervy na účtech, o kterém ředitel Souček mluví.

Schvalování rozpočtu na příští rok předpokládá Rada ČT na své poslední letošní schůzi, a to v prosinci. Zároveň by tomu měla předcházet aktualizace dlouhodobých plánů –⁠ ty se totiž vždy schvalují na několik let dopředu a rozpočet se jimi logicky řídí. Souček přitom v nedávném rozhovoru pro Médiář avizoval, že v důsledku „debaty o výrobním úkolu České televize v příštím roce a o nezbytných investičních výdajích příštího roku“ předloží Radě ČT návrh ukrojit z dlouhodobé rezervy 350 milionů Kč oproti plánu. Pak by na účtech České televize ke konci příštího roku nezůstalo dosud předepsaných 700 milionů, ale jen 350 milionů. „Držet si v době, kdy kolem nás zuří taková inflace, sedmisetmilionovou rezervu na účtech znamená, že z ní každým dnem ukrajujeme další procenta. Peníze, které bychom drželi, rapidně ztrácí na hodnotě,“ argumentoval Souček v září. Zmíněných 350 milionů podle šéfa ČT přitom nemá jít na navýšení na projekty nad rámec současného stavu, ale na udržení současného stavu, tedy objemu výroby a nezbytných investic.

Pokud by Rada ČT řediteli Součkovi toto snížení rezervy povolila, potom by ke zmíněným 650 milionům přibylo dalších 350 milionů. Úhrnem tedy miliarda korun.

Součástí těchto úvah přirozeně je, jakou část z možných vylepšení rozpočtu bude tvořit samotné vyvážení inflace. Inflaci ostatně ředitel Souček opakovaně zmiňuje jako klíčový faktor. Souhlas rady s rychlejším rozpouštěním dlouhodobé rezervy bude navíc podmíněn tím, jak se bude vyvíjet debata o vládou navrhovaném zvýšení televizního poplatku a rozšíření okruhu povinných poplatníků. Měsíční poplatek za ČT má od přespříštího roku 2025 vzrůst ze stávajících 135 na 160 Kč a společně s vyšším počtem poplatníků by tak České televizi zajistil ročně až 1,4 miliardy Kč navíc. Pokud by ovšem navýšení nakonec nebylo tak razantní nebo by se vládní koalici změnu televizního poplatku vůbec prosadit nepodařilo, pak se zásahem do dlouhodobé rezervy nejspíš Rada ČT souhlasit nebude.