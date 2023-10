Novým předsedou ADC byl zvolen Miky Karas

Sdružení tuzemských kreativců Art Directors Club v pondělí 16. října zvolilo nového předsedu. Stal se jím Miky Karas, který působí na pozici head of brand experience v agentuře Innovate. Nastupuje po Davidu Sudovi z WMC Grey, který ADC řídil předchozí čtyři roky a znovu už nekandidoval. Karas ve volbě porazil Richarda Axella, kreativního ředitele pražského Triadu, a to v poměru hlasů 33:30. Axell po volbě vyjádřil novému vedení svou podporu a přislíbil pomoc s naplňováním části jím prezentovaného programu, která zapadá do nové koncepce klubu.

Společně s volbou nového předsedy proběhla i volba nového výkonného výboru, který Karas sestavil a nominoval do vedení klubu. ADC následující dva roky povede sestava ve složení Filip Kukla (Sparkling & Still), Marek Partyš, Roman Biath (Zaraguza CZ), Martin Mareš (Mark BBDO & Proximity), Alan Záruba (Livesport), Jindřich Jinoch (Momentum), Judita Ružičková (Zaraguza CZ) a Michaela Brůhová (VMLY&R). V roli výkonné ředitelky klubu pokračuje Jana Pokorná Valenčíková.

„Letošní volba nového předsedy byla výjimečná v tom, že vyvolala mezi členy klubu extrémní zájem, což se projevilo i těsným výsledkem,“ uvádí ADC. Potkali se dva výrazní kandidáti s odlišnými pohledy na další fungování klubu: „Na jedné straně to byla dlouhodobá koncepce postavená nad rámec klubu směrem do celé branže, na straně druhé taktická představa o zlepšení fungování uvnitř ADC i klubových aktivit.“

„ADC musí reflektovat aktuální dění v naší branži,“ je přesvědčen nový šéf. „Kreativita je deformována neustálým tlakem na výkon a reklama přestává být sexy oborem. Proto jsme pitch před členy klubu založili na jednoduché a jasné myšlence –⁠ kreativita má cenu. Klubové aktivity chceme podřídit tomu, abychom mladým lidem a klientům dokázali, že kreativita má v dnešní době větší hodnotu než kdykoliv předtím.“

„Richardova prezentace byla skvělým pohledem na stejnou problematiku z jiného úhlu a konkrétní návrhy jeho týmu společně zrealizujeme. I když naše přístupy byly odlišné, oběma nám jde o stejnou věc - aby klub efektivněji fungoval, měl přidanou hodnotu a byl atraktivní jak pro členy, tak pro marketingovou veřejnost,“ doplnil Miky Karas.