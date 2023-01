Novým šéfem marketingu a komunikace vozů Scania je Martin Lauer

Do čela marketingového a komunikačního oddělení českého, slovenského a maďarského zastoupení výrobce nákladních vozidel Scania se od ledna postavil Martin Lauer. Ten se tak po víc než 10 letech vrací do segmentu automotive. V mezidobí působil jako managing director české pobočky digitální agentury Ogilvy One nebo jako marketingový ředitel Českomoravské stavební spořitelny. V letech 2001 a 2006 působil jako marketingový manažer značek Mercedes-Benz a Smart, v letech 2006 a 2010 byl šéfem globální komunikace a PR ve Škodě Auto a v letech 2010 a 2012 vedl marketing českého zastoupení tuzemské automobilky.

Teď střídá Ondřeje Koubka, který byl vedením marketingového oddělení Scanie dočasně pověřen po odchodu Romany Polachové ke konci listopadu. Koubek se má opět plně věnovat udržitelnosti a elektromobilitě na pozici driving the shift director. „V současné, v mnohém komplikované situaci se právě marketing může stát jedním z klíčů k úspěchu i v sektoru B2B,“ věří Zdeněk Petrás, generální ředitel Scania CER.