Novým šéfredaktorem Aktuálně.cz bude Jan Nevyhoštěný

Novým šéfredaktorem zpravodajského webu Aktuálně.cz se 1. srpna stane Jan Nevyhoštěný, dosavadní zástupce šéfredaktora. V čele redakce nahradí Josefa Pazderku, který po šesti letech z vydavatelství Economia odchází.

Čtyřicetiletý Nevyhoštěný působí v médiích 15 let. Po studiích politologie na Univerzitě Karlově a mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické nastoupil jako online editor do Lidových novin, odkud přešel do redakce webu iDnes.cz. Jako šéfredaktor necelé tři roky vedl politologickou revue Mezinárodní politika. Před příchodem do Economie krátce působil v České televizi jako vedoucí vydání jejího zpravodajského webu ČT24.cz. Od léta 2018 je zástupcem šéfredaktora Aktuálně.cz a současně vede jeho ekonomickou sekci.

„Naší nejvyšší prioritou je důvěryhodné, nezávislé a rychlé zpravodajství. Ne náhodou nás letošní Reuters Institute Digital News Report zařadil v důvěryhodnosti do čela českých online médií. To je pro nás v době dezinformační exploze tím nejlepším vysvědčením i závazkem do budoucna,“ prohlašuje nově jmenovaný šéfredaktor.

„Novými úkoly v této nesnadné době“ budou podle Nevyhoštěného „zesílený důraz na názorovou žurnalistiku, kvalitní kulturní servis a zejména vizuální a datové speciály“. „Zvláštní prioritu má pro nás také kvalitní původní videoobsah, na který se chceme zaměřovat stále více. Budeme pokračovat i v rozsáhlých seriálových projektech věnovaných celospolečenským problémům v environmentální, vzdělávací a sociální oblasti,“ popisuje nový šéfredaktor.

„Už brzy Aktuálně.cz spustí hlavní část velkého projektu Česko společně zaměřeného na ‚propichování‘ sociálních bublin. Mezi další plány patří pokračování projektu Chytré Česko a nově hodlá Aktuálně.cz do větší hloubky otevírat otázky elektromobility,“ uvádí Economia.