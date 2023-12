Novým šéfredaktorem Hrotu je Pavel Štrunc 

Od 1. prosince je šéfem ekonomického webu Pavel Štrunc, bývalý ředitel zpravodajství na CNN Prima News. V tentýž den začal web fungovat pod novým názvem Hrot24. Nový šéfredaktor plánuje víc vlastního obsahu a posílení videoprodukce. Chystá také tištěný měsíčník Hrot.

Štrunc chce do webu investovat a personálně jej posílit: „Jde nám o vybudování silného ekonomického brandu. Klíčoví jsou autoři a jejich vlastní témata. Zároveň nás podpoří agresivní grafický design, který k Hrotu patří.“ Redakce se opírá, mimo jiné, o zkušené autory Miroslava Zámečníka nebo Pavla Párala.

Přibude videoobsah, na jehož výrobě se chce Pavel Štrunc výrazně podílet. „Video či podcast jsou dnes zásadní pro další rozvoj webu. Vnímám to tak, že máme skutečně co říci a umíme se ptát. Pro mě osobně to bude návrat do formátu, který jsem před lety dělal, a myslím, že měl velmi dobré výsledky i ohlasy. Chci na to navázat,“ říká nový šéfredaktor, který v minulosti moderoval vlastní pořad Štrunc! na webu Info.cz.

V prvním čtvrtletí příštího roku vyjde tištěný magazín Hrot, nově půjde o měsíčník. „Chci se přiblížit formátu coffee table magazín, tedy časopis s nadčasovými články a vlastními tématy, zároveň v něm čtenáři najdou i více lifestylového obsahu,“ dodává Štrunc. V oblasti zpravodajství chce těžit i ze spojenectví s redakcí Echo24.cz.

Hrot od října patří pod společnost SPM Media podnikatelů Marka Španěla a Slavomíra Pavlíčka. Do skupiny spadají i Echo Media a Radio Prostor.

