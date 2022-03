O úspěšném lékaři, který v osobním životě selhal. TV Nova uvádí seriál Chlap

Televize Nova dnes 10. března nasazuje do vysílání nový šestnáctidílný seriál Chlap. V programu bude mít místo o čtvrtcích v hlavním vysílacím čase, tedy po 20. hodině. Série je natočená podle skutečného osudu italského lékaře Pierdante Piccioniho, respektive podle jeho dvou autobiografických knih. Příběh pojednává o lékaři, kterého postihne ztráta paměti, jejíž vinou se vrací ve svém životě o 12 let zpět. Novinka vznikla v produkci DNA. Kreativním producentem je Petr Bok, který se podílel také na scénáři. Jedním ze čtyř režisérů je pak Peter Bebjak, podepsaný též pod úspěšným seriálem Devadesátky, který letos uvedla Česká televize. Hlavní roli v novém seriálu dostal slovenský herec Tomáš Maštalír. Dále hrají Jiří Dvořák, Jitka Ježková, Andrea Růžičková nebo Jenovéfa Boková.

Děj seriálu Chlap Spolehlivý, bezchybný a striktně racionální doktor Ondřej Frank je primářem oddělení speciální diagnostiky ve fiktivní prestižní nemocnici Centrum. Zatímco všichni respektují jeho špičkovou odbornost a rozsah znalostí, málokdo s ním dokáže vyjít lidsky. Díky nepředvídatelné události se však jeho život během pár sekund převrátí zcela naruby. Frank se probouzí do naprosto vzdálené reality - náhle si nepamatuje posledních 12 let svého života. Musí postupně objevit a pochopit své okolí a je nucen se vyrovnat sám se sebou a s důsledky svých činů.

„Chlap je o střetu s něčím, co absolutně nemůžete čekat a musíte se s tím vyrovnat. A ta největší výzva spočívá ve vyrovnání se s tím, co se z vás stalo,“ říká Bok, showrunner seriálu, který na Chlapovi spolupracuje s producentem DNA Rastislavem Šestákem. Společně v minulosti získali Českého lva za předloňskou minisérii Herec, natočenou pro Českou televizi. „Profesně úspěšný chlap, který selhal ve svém osobním životě. Jako manžel i otec. A k tomu řada špatných rozhodnutí, které už nejdou vzít zpátky. Teď je musí prožít ještě jednou,“ podotýká Bok. A k vedlejší roli, kterou ztvárnil Jiří Dvořák, dodává: „Už roky v českých seriálech chyběla postava, která by divákům připomněla legendárního doktora Cvacha.“