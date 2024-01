O2 TV se zařazením Novy Sport 5 a Novy Sport 6 zdraží sportovní balíček

Dva nové sportovní programy od skupiny Nova k dobru, ale také vyšší měsíční poplatek čeká od konce února na uživatele sportovního balíčku placené IPTV služby O2 TV. Operátor o tom informoval zákazníky hromadným e-mailem. Cena tarifu O2 TV Sport Max, který zahrnuje veškeré sportovní kanály nabízené touto službou, vzroste k 28. únoru ze současných 499 na 549 Kč měsíčně. „Nadále platí, že je služba bez závazku, pokud s touto změnou nesouhlasíte, můžete službu ke dni 27. 2. 2024 bez sankce zrušit (případně i kdykoliv později),“ informuje operátor.

Den po zdražení, tedy 29. února, O2 TV zařadí do programové nabídky nové sportovní kanály Nova Sport 5 a Nova Sport 6 zaměřené především na motoristické sporty. Jejich hlavní obsahem budou přenosy závodů Formule 1, k nimž skupina Nova získala exkluzivní vysílací práva. Balíček O2 TV Sport Max se tak rozroste na 23 sportovních kanálů, k nimž diváci mohou sledovat i dalších 90 televizních stanic ze základních tarifů služby. Nova Sport 5 a Nova Sport 6 budou k dispozici všem předplatitelům O2 TV, stanou se součástí základního balíčku O2 TV Bronzová.

„Nové stanice ideálně doplní náš sportovní obsah, který má prakticky vše, co by mohlo sportovního diváka zaujmout. Jako například všechny zápasy Fortuna ligy či hokejové extraligy, dále Ligu mistrů UEFA, prestižní zahraniční soutěže, galavečery MMA a nyní to nejlepší ze světa motorsportu. V programové skladbě O2 TV mají fanoušci k dispozici až 25 sportovních kanálů, což je nejširší nabídka na trhu,“ prohlásila Anna Lenerová, šéfka obsahu O2. Nová sezóna Formule 1 začne na přelomu února a března, kdy je na programu Velká cena Bahrajnu.

