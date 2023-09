O2 TV startuje jako hlavní vysílatel hokejové extraligy, přidává show Bomby na ledu

Placená televize O2 TV Sport, kterou provozuje telekomunikační operátor O2 ze skupiny PPF, dneškem zahajuje pětileté období, kdy bude hlavním vysílatelem nejvyšší tuzemské hokejové soutěže. Z Tipsport extraligy tak vůbec poprvé přinese svým divákům všechny zápasy, celkem 404 přímých přenosů z celé sezóny. „V základní části můžeme vyrobit a odvysílat až 341 zápasů, dalších 63 duelů pak v play off a finále. Museli jsme výrazně navýšit výrobní kapacity,“ uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport. Veřejnoprávní kanál ČT Sport pak nabídne maximálně 36 přenosů.

Sezónu odstartuje O2 TV Sport dnes ve 20.00 prvním dílem nové talk show Bomby na ledu. Ve 21.00 naváže předsezónní debatou s experty. Hracím dnům se bude stanice věnovat v úterý, ve středu či v pátek, a to v nových studiích, jež zbudovala ve svém sídle v pražské O2 areně. „Nejatraktivnější duel bude vždy na stanici O2 TV Sport, zbývající si divák může vybrat v rámci multidimenze. V nedělním kole kromě jednoho zápasu, který bude na ČT Sport, uvidí opět všechny zbývající duely v multidimenzi,“ doplnil Kindernay. Multidimenze znamená možnost přepínat mezi souběžně hranými utkáními, respektive během utkání mezi kamerami.

Oproti předchozím sezónám naroste počet přímých přenosů z hokejové extraligy na O2 TV Sport až pětinásobně. I proto musela redakce přes letní přestávku výrazně posílit. Momentálně čítá skoro třicet lidí. „Nové tváře musely komentovat desítky zápasů takzvaně do zdi, zvládli jsme společné školení ohledně pravidel, u kterého nechyběli ani naši experti,“ přiblížil Tomáš Zetek, vedoucí hokejové redakce O2 TV Sport. Mezi experty se nově objevili Václav Nedorost, dvojnásobný juniorský mistr světa, jenž hrál NHL za Colorado Avalanche či Floridu Panthers a sedm let působil v KHL, a Radek Duda, který v extralize odehrál přes 700 zápasů, se Slavií získal kompletní sbírku medailí, a hrál také v Kanadě, Rusku, Rakousku, Švédsku, Finsku, Švýcarsku nebo v Německu.

Hokejová redakce O2 TV Sport Moderátoři: Jan Homolka , Jan Velart , Tomáš Zetek

, , Experti: Miloslav Gureň , Radek Duda , Jakub Koreis , Roman Málek , Václav Nedorost , Jiří Tlustý

, , , , , Reportéři: Jan Hrabal , Jakub Koreis , Tereza Kubíčková

, , Komentátoři: Tomáš Zetek , Jan Velart , Viktor Maudr , Libor Basík , Jan Hrabal , Ondřej Kvarda , Lukáš Losleben , Radek Macháček , Václav Pilný , Ivan Petr , Martin Stebel , Adam Sušovský , Radek Šilhan , Jan Štiegler , Matěj Vodička

, , , , , , , , , , , , , , Editoři: Dominik Hejbal, Jiří Vítek

Zmíněná show Bomby na ledu navazuje na nejposlouchanější český hokejový podcast Bomby k tyči moderátorů Richarda Tesaře a Jakuba Koreise. „Přinese nejen zábavu, ale také odborné pohledy a názory z hokejového světa,“ představuje nový pořad výkonný ředitel Kindernay. Tesař má za sebou angažmá v O2 TV Sport a Sport 5, nyní pracuje pro TV Nova. Koreis je bývalý extraligový útočník, který oblékal dres Sparty, Plzně či Komety Brno a působil rovněž v USA, Kanadě, Finsku nebo Rakousku. „Navazujeme na úspěšný projekt Bomby k tyči, který jsme společně s Richardem rozjeli před třemi lety,“ říká k televizní podobě show.

Hokejová show půjde každou středu, do každého dílu si Tesař s Koreisem pozvou tři hosty. V úvodním vydání to budou hlavní trenér české reprezentace Radim Rulík, bývalý hokejista a nyní člen představenstva Sparty Tomáš Divíšek a Patrik Eliáš, který odehrál přes 1.200 zápasů v NHL. Natáčet se bude v prostorách nedávno otevřeného Stages Hotelu, který sousedí s O2 arenou. Režii zastane Vojtěch Nouzák, který už šest let režíruje na O2 TV Sport talk show Tiki-taka zaměřenou na fotbal.

Bomby na ledu Moderátoři: Richard Tesař , Jakub Koreis

, Hudebník: Jan Táborský alias Vegy

alias Režie: Vojtěch Nouzák

Dramaturgie: Dominik Hejbal

Produkce: Ivana Dymešová

Na hokej láká Petr Čech

Start nové hokejové sezóny podporuje O2 rozsáhlou komunikační kampaní, s nabídkou vyzkoušet si O2 TV na měsíc zdarma. Tváří kampaně je bývalý fotbalový brankář Petr Čech, který nyní aktivně chytá v hokejovém klubu Oxford City Stars. Kampaň se soustředí přímo na lokality, kde působí extraligové kluby, a to včetně hokejových stadionů.