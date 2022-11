O2 TV zahajuje přechod na novou technologickou platformu

Internetová televize O2 TV operátora O2 přichází s novou platformou, která mění vzhled a hlavně možnosti využití pro ještě větší počet uživatelů. Největší technologická změna od vzniku O2 TV začne 2. listopadu. Výjimkou budou předplacené tarify, které budou na novou verzi připravené začátkem příštího roku, a také aplikace pro chytré televize Samsung a LG, ty mají být dostupné postupně v následujících týdnech, až projdou schválením v příslušných online obchodech s aplikacemi. Webová aplikace se přitom aktualizuje sama, po přihlášení bude zákazník sledovat obsah už v novém prostředí.

Přechod se bude týkat postupně víc než 650.000 služeb a celý proces má zabrat několik měsíců. Přípravy přitom začaly už v roce 2019. „Současná platforma se dostala na hranici svých technických možností, a proto jsme už před časem začali vyvíjet řešení, které by rostoucí zájem o naše služby plně zajistilo. Řešení na cloudové infrastruktuře od dodavatele Cetin navíc zajistí i kontinuální vývoj pro budoucnost, a to nejen pro O2, ale celou skupinu PPF Telecom Group,“ vysvětluje ředitelka digitálních služeb a O2 TV Dana Tomášková. „Máme za sebou už několik zásadních kroků, které samotnou migraci pro zákazníky zjednoduší. Vyměnili jsme zastaralé set-top boxy, sjednotili jsme rozhraní všech stávajících set-top boxů na Android TV a v srpnu jsme začali nabízet i nejmodernější O2 TV Box. Díky tomu by měl být i přechod stávajících zákazníků na novou platformu plynulejší,“ doplnila.

Moderní a robustnější řešení má zákazníkům zajistit kvalitnější třídění obsahu, větší stabilitu a kapacitu, rychlejší přepínání i pohyb v EPG, vylepšenou multidimenzi či neomezený prostor pro nahrávky. „Díky možnostem, které platforma přináší, budeme moci i v budoucnu rozšiřovat nové funkce, podporu dalších zařízení nebo připojování nových dodavatelů knihoven videa na vyžádání a dalšího obsahu,“ uvedl ředitel pro produkt a inovace O2 TV Josef Dočkal.

Vše o nové platformě se zákazníci dozví na webu www.O2.cz/novaO2TV. „Jakmile budou na řadě migrace stávajících služeb, informujeme o tom zákazníky prostřednictvím aplikace Moje O2, rovněž přímo z O2 TV platformy a dalšími doprovodnými kanály,“ přibližuje Dana Tomášková.