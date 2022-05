O2 znemožní přetáčet pořady Primy vpřed. A kanály Primy posune níž, Novu dá výš

Je jasno, jak bude od června vypadat nastavení kanálů televize Prima v nabídce televize přes internet O2 TV. Komerční vysílatel s největším tuzemským operátorem IPTV se dohodli na nových podmínkách spolupráce. O2 TV tak vyhoví požadavku Primy zakázat či omezit přetáčení reklam při zpětném zhlédnutí. Výsledkem bude to, že žádný z kanálů Primy nepůjde v rámci O2 TV přetáčet dopředu - a to jak při reklamách, tak při všech ostatních pořadech. Zároveň O2 TV přesune stanice Primy v řazení kanálů na nižší pozice. Stanice konkurenční televize Nova se naopak dostanou výš. To vše od příští středy 1. června.

Od tohoto dne Prima u všech operátorů IPTV vyžaduje omezit možnost přetáčet reklamní bloky při zpětném zhlédnutí, argumentuje tím, že tím dosud přichází o možné příjmy z reklamy, a to až o 300 milionů Kč ročně. Operátorům přitom nabídla čtyři varianty, jak nové regule zavést. O2 odmítlo mimo jiné variantu ponechat přetáčení výměnou za to, že by za to muselo Primě platit nebo nechat za tuto funcionalitu platit diváky. „S ohledem na striktní požadavky FTV Prima jsme neměli jinou možnost než funkci posunu vpřed ve zpětném zhlédnutí na jejích kanálech zcela odebrat,“ uvedla šéfka obsahu O2 TV Anna Lenerová. U všech ostatních kanálů v nabídce O2 možnost přetáčení při zpětném zhlédnutí zůstává.

Skupina Prima rozhodnutí podle svého ředitele strategie Lukáše Kubáta respektuje. „Všem operátorům, tedy i O2, jsme nabídli stejné podmínky pro omezení přeskakování reklam. Kromě varianty s plnou reklamou i různé varianty zkrácení reklamního bloku, či dokonce možnost zakoupení práva sledovat pořady zcela bez reklam, a vylepšit tak uživatelům zážitek z jejich sledování. Záleží pouze na rozhodnutí operátora, co svým zákazníkům poskytne či umožní,“ řekl ČTK.

Prima dolů, Nova nahoru

V důsledku aktuální, letos uzavřené smlouvy mezi Primou a O2 se od června změní také pořadí televizních stanic v nabídce O2 TV. Sled prvních pěti se přitom nemění, tam zůstane pořadí ČT1, ČT2, Nova, Prima a O2 TV Sport. Za nimi na pozicích 6 až 9 dosud byly tematické stanice Primy Cool, Love, Zoom a Max. Od června budou na pozicích 6 až 9 stanice Novy Cinema, Fun, Gold a Action a navíc na pozici 10, která dosud nebyla obsazena, přibude Nova Lady. Nova Cinema, Fun a Gold dosud byly na pozicích 33 až 35, Nova Action a Lady až na 43 a 44.

Prima Cool, Love a Max budou odsunuty na pozice 26 až 28, za nimi na pozici 29 bude Prima Krimi, která má dosud pozici 15. Prima Show je dosud na pozici 39, přesune se na 44. Prima Star klesne z pozice 41 na 45. Největší odsuny čekají dokumentární stanici Prima Zoom (z pozice 8 až na 52) a zpravodajskou CNN Prima News (z pozice 16 až na pozici 141). Naopak Nova bude mít od příštího měsíce všechny své kanály v O2 TV v první desítce (vyjma čtyř sportovních, které zůstanou na pozicích 77 až 80).

Nové řazení kanálů v O2 TV od 1. června 2022

Nova stejně jako O2 spadá pod téhož majitele, skupinu PPF. Nové rozdělení kanálů nicméně podle sdělení O2 určuje komerční dohoda - Nova využila možnosti si za prémiové pozice zaplatit stejně jako v minulosti Prima.

„Nova už delší dobu usilovala o viditelnější a pro diváky lépe dostupná místa v seznamu kanálů. Ozývali se nám i samotní zákazníci, kteří chtěli mít stanice Novy po ruce hned – bez nutnosti listovat v EPG. Proto měníme od 1. června pořadí kanálů tak, aby odráželo nejen stále vyšší kvalitu obsahu Novy, ale i zachování všech funkcí, za které si zákazníci v IPTV platí – tedy možnost libovolného přetáčení,“ prohlásila Lenerová z O2 TV.

Výš se od června v O2 TV posunou také některé sportovní stanice, část filmových nebo zpravodajská BBC World News. Pokud zákazníkům nový seznam kanálů nevyhovuje, mají možnost si nastavit vlastní pořadí stanic. Služby O2 TV si předplácí přes 600.000 zákazníků.

Připlatit za přetáčení na Primě velcí nenabídnou

Prima podle svého nedávného sdělení televizním operátorům nabídla několik možností, jak objem nepřetáčené reklamy při zpětném zhlédnutí snížit nebo zcela eliminovat. Toho ale kvůli výši poplatku operátoři vesměs nevyužili, vysvětlují to tím, že uživatelé by tak vysoký příplatek neakceptovali. Konkrétní výše poplatku zveřejněna nebyla, ale určité vodítko dává cena služby iPrima bez reklam, jenž stojí měsíčně 89 Kč.

„Opakované změny požadavků a neochota hledat společné řešení pro různé platformy zkomplikují život hlavně divákům, jejichž sledovací čas se snaží FTV Prima jen zpeněžit,“ uvedl pro ČTK tiskový mluvčí Vodafone Ondřej Luštinec.

„Přidání speciálního příplatkového balíčku přeskakování reklam v současné době nezvažujeme. Za aktuálních podmínek nabízených Primou by pro koncového zákazníka znamenal významné zdražení koncových cen,“ podotkl šéf televizního operátora Telly Vladimír Rusnák.

Možnost připlatit si za přeskakování reklamy u kanálů Primy nebudou nabízet ani další operátoři Vodafone a T-Mobile. „K datu spuštění si zákazníci za přeskakování reklam nebudou moci připlatit,“ uvedl manažer televizních služeb T-Mobilu Zdeněk Spurný.

Výjimkou je naopak jeden z menších operátorů SledovaniTV.cz. Ten reklamy na Primě umožní při zpětném zhlédnutí přetáčet, a to za příplatek 69 Kč měsíčně. „Přestože z povinnosti nasadit omezení přetáčení reklam nejsme nadšení a víme, že se jedná se o zásah do diváckého komfortu, snažili jsme se funkci navrhnout tak, aby uživatelé stále měli možnost zpětné přehrávání plnohodnotně používat. Zároveň si budou moci koupit za měsíční poplatek doplňkový balíček Prima bez reklam, který jim při zpětném sledování umožní přeskakování reklam automaticky,“ uvedl Michal Jura, obchodní ředitel SledovaniTV.cz. Mezi zákazníky tohoto operátora patří přes 250.000 domácností.

„Uvědomujeme si, že celý proces implementace je pro všechny strany náročný, snažili jsme se operátorům naslouchat a umožnit jejich zákazníkům nabídnout varianty s výrazně menším množstvím reklamy,“ uvedl ředitel pro strategii Primy Kubát. „V rámci implementace většina operátorů našla technické řešení, které umožní jejich zákazníkům odsledovat pouze poloviční objem reklamy v rámci zpětného sledování v porovnání s živým vysíláním,“ doplnil.

Zákaz přetáčení reklam původně skupina Prima vyžadovala už od začátku března, ale po únorových sporech s největším tuzemským televizním operátorem O2 TV, který pohrozil možným vyřazením kanálů Primy ze své programové nabídky, přišel posun o tři měsíce.

Doplnili jsme o reakce Primy a televizních operátorů