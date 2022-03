Obchodní strategii agentury BlueGhost řídí Alexander Visnyai

Agentura BlueGhost Lukáše Pilky a Pavla Webera představila nového manažera. Alexander Visnyai, který se 13 let věnuje marketingu a marketingovým strategiím, přichází jako nový chief sales officer, s cílem udělat z BlueGhostu do tří let lídra mezi fullservisovými agenturami. BlueGhost začínala jako vývojářská společnost a služby postupně rozšiřovala. Jejím hlavním a dlouhodobým cílem je poskytovat klientům komplexní řešení pro e-commerce. „Zkušenosti mi ukázaly, že správným řešením je přistupovat ke klientům holisticky, nejen z pohledu dílčích marketingových realizací,“ říká Visnyai.

Ten dlouho působil v digitální agentuře Effectix, kam nastupoval v roce 2011, kdy se stal obchodníkem v bratislavském zastoupení agentury. Postupem času zastával různé obchodní a manažerské pozice. V roce 2016 povýšil do funkce obchodního ředitele pro Česko a Slovensko a ještě loni v Effectixu působil jako chief business development officer.

„Alex u nás plní roli strategického konzultanta, který vymyslí řešení tak, aby dávalo zákazníkovi byznysově smysl. A to i za cenu toho, že nepřivede byznys nám,“ říká šéf a spolumajitel agentury Pavel Weber. „Jen takové nastavení obchodu nám dává smysl pro dlouhodobé partnerství s klienty.“