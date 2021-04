Šmuclerová kritizuje sítě a kapitalismus dohledu

„Stojí za nimi data o nás všech, přivlastněná si podobně jako přírodní bohatství při kolonizaci Ameriky,“ kritizuje ve svém otevřeném dopise Libuše Šmuclerová, předsedkyně představenstva Czech News Center, internetové sítě Facebook a Google. Mediální manažerka v rozsáhlém textu popisuje, jak globální platformy ničí „ekologii mediálního a společenského prostředí“. Volá proto po regulaci digitálních gigantů a ochraně tradičních médií, které považuje za „historicky ověřený zdravý systém“.

Šmuclerová ve své Obraně médií, dokumentu zaslaném ve středu do redakcí a zveřejněném na webu Unie vydavatelů, přednáší kritiku poskládanou z argumentů, které se zejména mezi obhájci klasických médií staly už takřka kanonickými. Uživatelé na unifikovaných sítích nedokážou rozpoznat profesionální obsah, masově věří dezinformacím, senzacechtivé a emocemi nabité zprávy mají větší dosah, jejich doručování navíc stojí na neprůhledných algoritmech, u kterých nikdo nepozná potenciální manipulace, vyjmenovává autorka. Úspěch sítí, na nichž průměrný Čech tráví víc než dvě a půl hodiny denně, podle výkladu Libuše Šmuclerové vychází i z vytěžování „slabin nás, homo sapiens, kdy svými emocemi stojíme proti matematickým smečím umělé inteligence“.

Odkazuje přitom na behaviorální vědce typu Daniela Kahnemana (Myšlení pomalé a rychlé) nebo populární dokument Netflixu Sociální dilema. V něm „napravení hříšníci“ z technologických společnosti popisují, jak platformy vytvářejí iluzi svobodné volby, přitom ale uzamykají své uživatele do „dopaminových smyček“, které vytvářejí závislost. Kombinace všeho zmíněného tak činí podnikání platforem „globálním, celospolečenským hazardem s myslí jednotlivého uživatele i celých společenských systémů. Spolutvoří jejich nálady, názory, tendence,“ píše Šmuclerová, která do loňska mediální dům Czech News Center řídila a nyní se věnuje jeho „strategii vývoje“.

Ve svém textu tak vytváří obraz víceméně bezmocného člověka, který je ve vleku ďábelských nástrojů Marka Zuckerberga a jemu podobných. To znamená, že zejména ve vztahu k podobě společnosti a demokracie připisuje platformám až příliš velkou moc, příliš sází na technologický determinismus. V něčem zase přehlíží, že sítě nejsou ve všem úplnou novinkou. Když píše, že s nimi „začal obchod s lidskou pozorností, s ‚lidským masem‘ v novověké podobě“, nabízí se námitka, že opravdu začal v novověku, pokud jeho začátek vymezíme vynálezem knihtisku.

Kniha, noviny, rádio, televize: všechno potřebuje lidskou pozornost, kterou zpeněží buď skrze prodej výtisků, předplatného nebo reklamy. A tak když Šmuclerová píše, že „každý algoritmus rychle zjistí, že emoční, překvapivá nebezpečná zpráva víc evolučně rezonuje“, můžeme podotknout, že tento algoritmus už dávno odhalili třeba vydavatelé bulvárních médií, jakým je posledních téměř 30 let i Blesk, vlajková loď vydavatelství, jemuž Šmuclerová léta šéfovala. Lidé totiž byli vždy tak trochu povrchní konzumenti, kteří mají tendenci ke „zjednodušování, kognitivním zkratkám a zkreslením“. To ostatně popsal zmíněný Kahneman, aniž by potřeboval Twitter. Celé to znamená, že sociální problémy, jako je třeba společenská nedůvěra, nestačí vysvětlovat pouze značně zjednodušenou psychologizací vlivu technologií na jednotlivce.

Jak se liší média a platformy?

Kritika zhoubného rádia, televize, Facebooku není nová. Novinkou je ale nepochybně zrození něčeho, co Šmuclerová ve shodě s výzkumnicí Shoshanou Zuboff nazývá kapitalismem dohledu. Šmuclerová tím míní „tvorbu zisku z analýzy dat všudypřítomným sledováním uživatelů“. Uznává přitom, že data sbírají a personalizované nabídky předkládají i tradiční vydavatelé, velikost jejich databází je ale násobně menší. Google a Facebook, kteří nejen podle Šmuclerové tvoří duopol, tak v behaviorálním cílení dominují: „Výsledkem je, že dnes cca 60 % veškeré světové online inzerce jde duopolu.“

To je pro ekonomiku médií klíčový problém. V případě Šmuclerové ale není jasné, jestli se jí nelíbí dohled, nebo současná podoba kapitalismu, v němž hrají prim monopoly. Pokud to druhé, měla by doufat, že zejména současná americká administrativa skutečně bude k monopolům výrazně tvrdší. Zatím to tak vypadá: na tématu se výjimečně shodují demokraté i republikáni a do tamní Federální obchodní komise míří Lina Khan, ikona novodobé kritiky monopolů, která se proslavila svým článkem o Amazonu. Paradoxem budiž, že právě tuhle společnost považuje za vzor pro Czech News Center nástupce Šmuclerové, současný šéf Juraj Felix, který do konglomerátu spojujícího data čtenářů s těmi o jejich nákupech třeba na sesterském Mallu přišel z Googlu.

Vydavatelé vymýšlejí, jak nově identifikovat uživatele

Šmuclerová ale považuje Czech News Center nadále za „tradičního publishera“ a ve svém textu vyzdvihuje „principy“ jemu vlastní. „Výběr zpráv tradičního publishera má cíl co nejlépe informovat, držet společenskou odpovědnost a musí ctít mediální zákony,“ vysvětluje, v čem se liší od platforem. Ve skutečnosti mají stejný cíl: zisk. Přesto se ale v něčem opravdu odlišují: platformy nenesou právní odpovědnost za obsah na nich zveřejněných. To vydavatelé ano. Právě tento rozdíl se Šmuclerové nelíbí. V jádru tedy argumentuje stejně jako Daniel Křetínský, majitel vydavatelství, které Šmuclerovou zaměstnává.

Ten ve svém komentáři publikovaném ve francouzském deníku Le Figaro a ve svém českém názorovém webu Info.cz píše, že „zánik fakticky monopolní role médií [...] zásadně ohrožuje moderní demokracii“. Volá proto po regulaci „agory křiku“, jak platformy nazývá. To v jeho případě znamená zejména to, že „provozovatel platformy bude povinen odstraňovat zprávy, za které není připraven nést odpovědnost“. Též Šmuclerová považuje prosazení právní odpovědnosti technologických firem za zásadní.

To by ale znamenalo, že skončí to, co dělá web webem, potažmo Facebook Facebookem: skutečnost, že na něj může přispívat úplně každý. To je největší rozdíl oproti vydání Reflexu nebo vysílání České televize. Do nich každý přispívat nemůže. Natož stamiliony lidí v jeden moment. Platformy v tu chvíli nemůžou nést stejnou odpovědnost jako tradiční média.

PR hra o podobu regulace

Že tato vlastnost musí zůstat zachovaná, soudí i Evropská komise ve svém návrhu aktu o digitálních službách, který sama Šmuclerová vyhlíží. Ten chce „zprůhlednit algoritmy“ (jeden z požadavků Šmuclerové) či posílit práva uživatelů v odmítnutí mikrocílení (toto pravděpodobně její požadavek nebude). Mazat - tedy nést odpovědnost - ale mají bezodkladně pouze nelegální obsah, jako jsou inzeráty na drogy, nájemné vraždy nebo dětská pornografie. Žádnou povinnost ale nadále nemají mít vůči takzvanému škodlivému (harmful) obsahu. U něho se totiž dostáváme do případů hraničících se svobodou slova, do níž patří i možnost lhát a šířit nepravdy. Tu má každý v parku či na TikToku, v médiích však ne. Rozšíření právní odpovědnosti na platformy, de facto zrušení známé americké sekce 230, by víceméně znamenalo, že by pravděpodobně už žádná platforma nikdy nevznikla (stejně jako například žádná komentářová sekce v tradičních médiích, která také požívají ochrany plynoucí z neodpovědnosti za uživatelské příspěvky).

Všechny platformy - a nejde pouze o Facebook, ale taky o tak rozdílné aplikace a portály, jako jsou Discord, PornHub, eMimino nebo Twitter - mají přitom i svá pravidla. Bez vnitřních regulí by se staly stokami rasismu a násilí jako v případě nechvalně známého 4chanu a 8chanu. Moderování obsahu v obří škále je ale delikátní záležitost, která nemá žádné správné řešení. Pouze různě špatná, z nichž nejhorší jsou státní nařízení zavádějící filtry obsahu, který stát předem určí jako „závadný“, nebo přihlášení jen „na občanku“. To přitom vůbec neznamená, že platformy dělají dost. Jejich péče o veřejnou rozpravu zůstává z velké části alibistická.

Sama Šmuclerová vidí iniciativy platforem na podporu žurnalistiky jako PR zástěrku. „Google se snaží veřejnému prostoru vnutit vidění, že platí za obsah. Pravda je taková, že si jen určil, za jaký minoritní výsek obsahu je ochoten platit. Aby zakryl, že většinu obsahu užívá zdarma,“ napsala Šmuclerová mimo jiné v reakci na čerstvě představený program Google News Showcase. Skrze něj Google už platí za obsah i pěti tuzemským vydavatelům. Czech News Center mezi nimi není. Majitel Křetínský je ostatně velkým kritikem způsobu, jak Google z pozice silnějšího vyjednává. Už v souvislosti se vstupem do francouzského deníku Le Monde navíc prohlásil, že mu tato akvizice umožňuje tlačit na větší regulaci internetových gigantů.

Vyjednávací pozici médií v otázkách licencí má posílit směrnice o autorském právu, kterou má Česko implementovat letos do 21. června. Podle Šmuclerové potenciální platby za úryvky zpráv, které se objevují ve vyhledávači nebo v agregátoru Google News znamenají „jen narovnání vychýleného stavu, neb zcizovat majetek je nemrav“. Míní tím pravděpodobně náhledy zpráv, které mnohým uživatelům stačí, takže už pak nezamíří na zdrojový portál. Google proti směrnici dlouhodobě vystupuje s tím, že médiím naopak přináší miliony návštěvníků, a to zdarma. Regionální šéfka Googlu Taťána le Moigne během představení zmíněného licenčního programu také připomněla, že Google nabízí reklamní nástroje, které využívá velká část mediálního trhu. Běží na nich i reklamní systém vydavatelství Czech News Center, které stejně jako další mediální domy už dávno obětovaly data svých čtenářů. Až s odstupem zjistily, že jsou tak na Googlu závislí.

Jde přitom pouze o jeden z příkladů, jak úzce se svět médií a platforem proplétá, takže jasné dělení na špatné a dobré není tak úplně možné. Zejména ale všichni zmínění hráči v první řadě sledují zisk, a zbytek můžeme považovat za PR. V něm dnes jde zejména o podobu regulace. Google se pravděpodobně jednou podvolí stejně jako v Austrálii a bude Czech News Center platit. Otázkou ale zůstane, jestli kvazidaně přesouvající peníze od platforem do velkých médií vyřeší největší problém spojený s „kapitalismem dohledu“, ukrytý v koncentraci ekonomické a datové moci. Pokud tedy něco takového vydavatelství vlastněné člověkem podnikajícím ve výrazně koncentrovaném oboru energetiky a vzpomínajícím na zlatou éru informačního monopolu něco takového opravdu považuje za problém. Možná opravdu postačí, když se Google podělí. Do té doby je ale potřeba navyšovat sázky.