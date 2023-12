Odpovědi na krizi novinařiny: sdružování a diverzita

Přestože v naší éře podcastů vychází nepočítaně rozhovorů s lidmi z médií, soustředěné polemiky o výzvách novinařiny bývají vzácností. Když nepočítáme více či méně dobře mířené šťouchance do konkurence, vícehlasná debata tady byla naposledy před téměř deseti lety, když Andrej Babiš kupoval Mafru. Letos ji prodal, do toho se změnil šéf patrně nejvlivnější mediální instituce v zemi České televize, týdeník Respekt odešel od Bakaly… Vše se docela přešlo. Všichni přece víme, že novinařina je v krizi – co víc k tomu říct. Musím proto ocenit nové vydání pololetního Revue Prostor, které nese titul Když na slově záleží. Problémy nezávislé žurnalistiky.

Pestrá směs autorů vidí v zásadě tři klíčové problémy. První výzvu představuje oligarchizace a hrozba úbytku plurality (Marína Urbániková, Stanislav Biler), druhou internet, sítě a informační chaos (Jiří X. Doležal, Eva Soukeníková, Tomáš Kolomazník) a nakonec tady je něco, co editoři nazývají „nedostatkem účasti“. Patří sem účast se slabšími i oborové sdružování (Johana Kotišová, Jan Motal). První dvě témata máme historicky poměrně probraná. „Nedostatek účasti“ ve své výzvě k přehodnocení představ o objektivitě i profesních organizacích představuje něco méně známého, avšak o to důležitějšího. Pokusím se navázat.

Vidím tři směry novinařiny. Populistický, tradičně-liberální a reflexivně-liberální.

Populistický nejlépe reprezentuje politický bulvár Parlamentní listy. Populismus nehledám v ukřičených titulcích. Jde o boj s elitami, který symbolizuje slogan „nikdo nám nediktuje, co máme psát“. Parlamentní listy se stávají přístavem pro ty, kteří často důvodně nemají k tradičním médiím důvěru, protože v nich kupříkladu nevidí reprezentaci své životní zkušenosti.

Úspěch proto není náhodný. Přístup však má své limity. Elity v tomto výkladu bývají často domnělé. Antropoložka či člověk z neziskovky s nepochopeným tweetem nejsou elitami, ale mnohem spíš špatně placení pracovníci, kteří slouží jako fackovací panák. Populistické psaní navíc svým stylem odhání příčetné lidi od nahlédnutí popisovaného problému, jakkoliv může být skutečný. I Česká televize zasluhuje kritiku, pokud se však konkrétní téma ztrácí v bizarní zapšklosti, hodně z nás raději instinktivně poodstoupí.

Populistické psaní má svoje místo, pokud řečeno s Bleskem představuje sílu na vaší straně. Zatím ale spíš brání zavedené pořádky, byť právě ty způsobují nespokojenost čtenářstva. Avšak to nahlíží málokdo, mnohem větší sílu má rozhořčená autenticita. Skvěle ji jako nejvyšší trumf dnešní doby přiblížila básnířka Anna Luňáková, která během satirického uvedení nového čísla Revue Prostor sehrála roli fiktivní filozofky Anny Hegelové. Cituju z proslovu:

Otevřeně delegitimizovat odborníky ve veřejných debatách je naší povinností, pokud nechceme redukovat pravý prožitek života, to jediné, co dokážeme zachovat pro naše děti. Musíme myslet na děti. Máme právo cítit se oprávněni vytvářet svou vlastní verzi pravdy, na základě naší individuální zkušenosti, naše životy a životy našich dětí jsou, přátelé, absolutním argumentem! Kdo se stará o rozdíl mezi mluvit pravdu a mluvit pravdivě, je hňup.

Populisté možná neříkají pravdu a často porušují novinářské zásady, umí ale navodit pocit blízkosti, naléhavosti a zvláštní opravdovosti.

Tradičně-liberální přístup představuje zlatý standard novinařiny. Naproti populistickému dělí komentáře a zpravodajství, které stojí na fakticitě, vyváženosti či důvěryhodnosti zdrojů. Tahle novinařina má za sebou slavnou historii a představuje základní kámen pro existenci veřejné sféry i samotné liberální demokracie. Právě ona se však nachází v tolik skloňované krizi. Ta má řadu důvodů a projevů. Omezím se na to, že podstatná část veřejnosti vidí v tradičních médiích ideologický aparát, který reprezentuje jen malou část společnosti. I odtud pramení úspěch populistů.

Tradičně-liberální přístup je v ohrožení. Autoritářským vládám napravo se nelíbí kritičnost a absence vlasteneckých hodnot, a tak s Trumpem označují novináře za nepřátele lidu nebo s Orbánem přímo žurnalistiku zestátňují. Vlivní zastánci liberální novinařiny zároveň vidí nebezpečí i nalevo, odkud vyhlíží přicházet neliberální progresivisty. Esej na víc hodinu čtení jim v týdnu věnoval James Bennet, někdejší šéf názorové sekce New York Times, jenž v roce 2020 nedobrovolně rezignoval po redakčním shitstormu, který nastal po zveřejnění kontroverzního názorového textu senátora Toma Cottona. Senátorův komentář v reakci na protesty spojené se zabitím George Floyda navrhoval, aby tehdejší prezident Trump potlačil násilné protesty s využitím armády.

Bennet teď situaci poprvé rozsáhle popisuje. Uvažuje přitom šířeji nad novinařinou a nejslavnějšími novinami na světě, které podle něho přišly na scestí. Zvolení velkého populisty podle něho v tamních novinářích potvrdilo podezření ohledně slabé soudnosti spoluobčanů, kterým proto nelze předkládat nebezpečné myšlenky a fakta. „Nejde jim o dosažení sociální spravedlnosti jako vedlejšího efektu snahy o pravdu; chtějí ji prosazovat bezhlavě,“ píše Bennet.

Esej má řadu slabých míst, jako když akademické sféře podsouvá cynismus, že nezáleží na pravdě, pouze narativu. Jeho zdůrazňování důvěry ve svéprávnost čtenářů a ochoty publikovat co nejširší názorové spektrum nicméně považuju za podstatné. Jak zdůrazňují bystří obhájci svobodné debaty, umlčování nakonec vždy odskáčou slabší a menšiny. Opouštět liberální hodnoty v jejich jménu proto není dobrá strategie. Vidíme to teď lépe než kdy dřív, kdy se lidé bojí kriticky mluvit o válce v Gaze, instituce ruší ocenění pro spisovatele i novináře, redakce rozdávají vyhazovy. Děje se to i v Česku.

Můžeme tady nicméně stopovat newyorský neliberální progresivismus? Nemyslím. Přinejmenším nemá vliv. Redakce drží pevně ve svých rukou lidé (v drtivé většině muži), kteří obývají různé póly porevolučního liberálně-konzervativního konsenzu. Všechno docela podobní lidé. Pokud se někde vyskytl mladý štiplavý hlas, z tradičních redakcích byl nejspíš více či méně dobrovolně odejit, pokud do nich vůbec kdy zavítal a nešel rovnou klepat na dveře menšinového Voxpotu či Alarmu.

Zbytnělé hodnotové pole zdejší novinařiny proto stojí za to prokypřit. Nemyslím přitom na konkrétní ideologický projekt. Vyhlížím revizi zavedených pravd, pro jejichž jednotvárnost a odpoutanost od žité reality se lidé otáčí k populistické novinařině nebo se o média vůbec nezajímají. Myslím na reflexivně-liberální přístup, který musí být co nejpřísnější. Kriticky popisovat svět i tradičně-liberální postupy a hodnoty, aby slepá místa nezůstávala trumfem populistů. To znamená nebát se rozšiřovat spektrum názorů – nebát se, že některé informace mohou být nebezpečné.

Chybí nám pestrost. „Novináři by se měli neustále tázat, jestli jsou jejich vlastní zkušenosti a zkušenosti jejich zdrojů oslepující nebo osvětlující,“ píše Johana Kotišová v Revue Prostor. Kritizuje přitom představu objektivity, která vytváří iluzi novinařiny jako někoho apolitického a odosobněného. To zastírá specifické zázemí lidí z médií. „Jde o diverzitu na všech úrovních a důkladnější promýšlení zdrojů, kterým dát v určité situaci prostor (a proč),“ navrhuje mediální výzkumnice.

„Novinařina – panteon privilegovaných – by se měla aktivně otevírat vyloučeným a utlačovaným a trvat na hodnotových standardech (přičemž hodnotovost neznamená stranickost),“ píše Kotišová. Nejde o nic nového nebo radikálního. Něco podobného říká i moderátor a pedagog Václav Moravec. „Média a jejich novináři ztrácejí pozici advokátů slabých a potřebných,“ kritizuje ve svých Proměnách mediální etiky. Tradičně-liberální novinařina má se svém jádru humanistické závazky, část z nich však poztrácela, a proto mluvím o reflexivně-liberální korekci. Stěží však může nastat, pokud se o nebudeme bavit o vnitřních problémech médií. Kritizovat dopady sítí či dezinformace nestačí.

V roztříštěné mediální krajině nahodilých tweetů, článků za paywally či předlouhých videorozhovorů nepanují pro polemiku ideální podmínky. Paradoxně se zdá jednodušší různé nosiče sdělení obejít a sejít se fyzicky. Etik médií Jan Motal mluví o potřebě oborové terapie, kterou nemůže zaručit změna legislativy či přísun peněz. Vyhlíží funkční samoregulační instituce, které tady nikdy nevznikly.

Oborové fórum obrovsky chybí. Dokazuje to i skutečnost, že i v lecčem nedokonalé či drobné iniciativy organizací jako Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Asociace online vydavatelů, české pobočky Mezinárodního tiskového institutu či Žen v médiích přináší řadu důležitých podmětů. Od debat o hodnocení praxe přes vyvažování zájmů velkých vydavatelů po upozorňování na genderové nerovnosti.

Česká novinařina, popisuje Motal, je jinak bolestivě individualizovaná. Chybí v ní profesní solidarita. Debaty o hodnotách, normách či diverzitě bývají nahlíženy jako přízrak komunismu či import ze Západu, který řeší zbytečnosti. Avšak bez toho obor mentálně trouchniví. Potřebujeme se bavit, sdružovat, pálit do vlastních řad. Jen to zaručuje, že nepřevládne žádná hegemonie, která nakonec vždy sleduje vlastní obhajobu a křiví pohled na svět.

