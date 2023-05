Ondřej Hubatka opouští Insighters, povede marketing Scott.Weber

Na pozici šéfa marketingu ve společnosti Scott.Weber Workspace nastupuje Ondřej Hubatka, který devět let působil v komunikační agentuře Insighters, z toho posledních pět let jako managing partner, s menšinovým podílem. Ten mu zůstal i poté, co se agentura Insighters (dřív Allmedia4u) předloni stala součástí skupiny Digital First Marketing Group.

Firma Scott.Weber Workspace zakladatele Adama Zvady provozuje coworkingové prostory ve 13 lokalitách v Praze. Hubatkovým úkolem je konsolidace marketingových aktivit a vnitřní optimalizace, která má odpovídat rychlému růstu společnosti. „V současné době pracujeme na redefinici vize a mise. Chceme být těmi, kteří posouvají český trh ke spokojenosti zaměstnanců a firem,“ říká Hubatka, který je přesvědčen, že „trh flexibilních kanceláří a coworkingu je budoucnost“.