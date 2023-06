Parlamentní listy mění majitele, přebírají je Pavlíček a Španěl do firmy Naše média

Internetové Parlamentní listy mění majitele. Dosavadního majoritního vlastníka, skupinu Synot v čele s Ivem Valentou střídají Slavomír Pavlíček a Marek Španěl, úspěšní podnikatelé v oblasti počítačových her (studio Bohemia Interactive) a investoři, kteří zároveň formují vlastní mediální skupinu SPM Media (Echo Media, Radio Prostor, Coolpany, Blogosvět). Vedle ní nyní zakládají akciovou společnost Naše média, která se stane právě vlastníkem a provozovatelem Parlamentních listů. Pavlíček a Španěl budou v nové společnosti hlavními akcionáři, minoritními spolumajiteli zůstávají zkušený mediální podnikatel Michal Voráček, šéf dosavadní provozující firmy Jan Holoubek a také technický a produktový ředitel Jiří Čermák. Všichni tři mají dál být součástí projektu.

Parlamentní listy přejdou do společnosti Naše média od dosavadního vlastníka a provozovatele, společnosti Our Media. Přesné rozdělení podílů ani hodnota transakce nebyly zveřejněny. Podle údajů Mediaguru dosud Valenta prostřednictvím Synotu vlastnil v Our Media zhruba 75 %, Voráček kolem 20 % a po necelých třech procentech Čermák s Holoubkem.

Valentova skupina Synot k prodeji celého svého majoritního podílu v Our Media uvedla, že se rozhodla ukončit své celoplošné mediální aktivity v Česku a nyní se chce „o to víc soustředit na rozvoj svých podnikatelských aktivit v oblasti médií na Slovensku, kde vlastní nejčtenější zpravodajský deník Pravda“. „Věříme, že Parlamentní listy budou i nadále trvalou součástí českého mediálního prostoru, kterému pomohou zachovat nezávislost, svobodu a názorovou pluralitu,“ prohlásila skupina Synot.

Parlamentní listy, koncipované jako politický bulvár a zároveň jako „politický Facebook“, kde mohou publikovat sami politici, neuvádějí svá čísla v oficiálním měření návštěvnosti tuzemského internetu NetMonitor. Podle dnešní zprávy Synotu mají „přibližně tři sta tisíc čtenářů denně“.

„Projekt se za poslední desetiletí stal neoddiskutovatelným fenoménem české mediální a internetové scény. Částí naší veřejnosti je považován za špatné či nežádoucí médium, údajně dezinformační. Pro jinou část je to naopak důležitý zdroj každodenních informací o české politice i světě okolo nás, který si získal dobré jméno a nebál se informovat i o tématech, ke kterým většina médií mlčela, a dávat prostor hlasům, které ho jinde nedostaly,“ uvádí tisková zpráva podepsaná ředitelem redakce Jaroslavem Polanským. „Navzdory stoupajícímu tlaku na projekt Parlamentních listů ze strany soukromých anebo i státem částečně financovaných spolků a společností se tomuto projektu i nadále daří každodenně oslovovat statisíce českých čtenářů a v hodnocení českých médií jsou nyní hodnocena ratingem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky na úrovni B-, což je na úrovni webu Blesk.cz. Nový vlastník Naše média si klade za cíl pomoci projektu Parlamentních listů s dalším rozvojem a pokusit se o zvýšení jeho ratingu a reputace v následujících letech s důrazem na původní tvorbu, objektivitu, nezávislost a etický kodex redakce.“

„Čtenářům co nejširší paletu názorů a informací“

Noví majitelé Parlamentních listů prohlásili, že „jsou rozhodnuti podporovat nezávislost a nadále zvyšovat kvalitu webového portálu Parlamentní listy, který slouží jako informační zdroj statisícům českých čtenářů každý den“. V následujících měsících chtějí noví vlastníci „intenzivně pracovat na implementaci nových strategií a nástrojů, které pomohou webu v dalším rozvoji, aniž by ztratil svůj osobitý přístup a otevřený pohled na dění okolo nás, a aby i nadále posiloval svou důvěryhodnost pro jeho stávající i budoucí čtenáře“.

„Svoboda slova je svobodou říkat věci, které někdo jiný nechce slyšet. Snaha umlčet anebo vylučovat kohokoliv ze společenské rozpravy pro jeho názory je proto pro mne naprosto nepřijatelná,“ uvedl k projektu Marek Španěl. „Parlamentní pluralitní demokracie může být otravná, nepříjemná a mnohdy i nechutná a vyhrocená. Ale naše společnost je silná právě díky svobodné soutěži myšlenek. Nenechme si tuto kvalitu vzít pod jakoukoliv záminkou.“

„Chceme, aby měli čtenáři k dispozici co nejširší paletu názorů a informací a dát jim možnost si sami rozhodnout, co chtějí číst a co si chtějí myslet a říkat,“ okomentoval svůj vstup v roli spolumajitele do nové společnosti Slavomír Pavlíček. „Zároveň věříme, že umíme dát tomuto projektu nový impuls a snad se nám podaří i trochu pomoci zakopat alespoň část příkopů, které napříč naší společností v posledních letech vznikají.“