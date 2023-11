Pavel Hacker o házení sekerou, Thajsku a profesní sebevraždě

Pavel Hacker je první hacker, který se ocitá v síni slávy českých digilidí u Laštovky na drátě. Pavlovi ještě není padesát, takže prý ještě nemá co radit, ale zažil už taky pěknou řádku příběhů. „Trefím člověka na dvanáct metrů sekyrou. Ale ještě jsem to nepotřeboval,“ svěřuje se chlápek, který začal svůj digitální život v tištěném časopise psaním o videohrách.

Postupně se z něj stal znalec sociálních médií, ale to mu nestačilo. Na několik let si odskočil do jihovýchodní Asie, kde reprezentoval jako spolumajitel thajské digitální agentury. „Nejdřív došly peníze, pak byl pohřešovaný i spolumajitel. Stavěl jsem tam firmu natřikrát.“

Jeho asijskou misi nenarušila ani rakovina, kterou si Pavel stihl vyléčit zase v Praze, aby nakonec svou thajskou firmu dokázal prodat jedné z největších japonských společností.

V dalším úžasném díle Digilidí nebudete vycházet celé tři hodiny z údivu. Garantujeme.

