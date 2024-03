Pavel Kučera: MTV bylo pro mě jako objev penicilinu!

Pavla Kučeru jsem osobně poznal jako copywritera v reklamce. Ale jeho hlas se nesl éterem už léta před tím. Jméno Pavel Kučera je spojené s moderováním, DJingem, hudebními časopisy, pořady na ČT i Óčku, rádiích od jihu po Prahu, a nakonec v celém Česku…

Jak se hoch z Hodonína k muzice dostal, jak chtěl zapůsobit na slečny vinylem od Beatles, jak chce, aby se lidi u rádia nekroutili jako posolení hlemýždi, jak u Romea a Julie poslouchal Sex Pistols, to všechno uslyšíte v dalších Digilidech. Protože Pavel je digičlověk jako hrom. Taky mimo jiné proto, že má svůj pořad na YouTube zvaný On Air s českými hudebníky a hudebnicemi.

Tak si to dejte. A kdyby to šlo, dejte si to na poloviční rychlost, ať vám v té kadenci, kterou Pavel ve svém projevu používá, něco neuteklo.

Digilidi s Laštovkou na drátě Petr Laštovka zažil vzestupy i pády českého internetu. Za některé byl dokonce osobně zodpovědný. Miloš Čermák o něm říká, že to byl expert na „digitál“, a on teda asi jo, před dvaceti lety. Byl to Laštovka, kdo na začátku století přesvědčil tehdejší analogovou televizi Prima, aby měla svůj digitální otisk, a nejenže klepal na základní kámen, ale i následně stavěl portál iPrima.cz. Byl to Laštovka, kdo se stal kinder-manažerem nejprve ve společnosti Eurotel Praha, ze které vznikla Telefónica O2, když tam měl na starosti třeba weby pro mladé, nebo marketingovou komunikaci dalších projektů. Byl to Laštovka, kdo se z klientské strany stal agenturníkem, aby hnízdil v největších síťovkách, jako je Havas a Ogilvy, ale taky držel prst na tepu strategie komunikace klientů nejstarší české agentury Comtech Can. Digitálem je nevyléčitelně nakažený, říká o sobě ten Laštovka. Několik let předsedal digitálním agenturám při Asociaci komunikačních agentur a spolu s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem pořádal pravidelná osobní setkávání v pražské kavárně kina Ponrepo. A aby to nebylo diváctvu líto, rozhodl se setkávání s lidmi od „digitálu“ přesunout před kameru, kde vzniká kronika takzvaných digilidí. Lidí, kteří udělali český internet českým internetem. Petr Laštovka vás zve k sobě na drát! Plnotučné epizody jsou pro předplatitele na herohero.co/lastovkanadrate. Tady vždy v sobotu najdete kratší verze, které za to taky stojí.

