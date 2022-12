Pavel Kysilka rezignoval na členství v Radě ČT

Ekonom Pavel Kysilka končí v Radě České televize. Potvrdil to Médiáři. Rezignoval kvůli budoucímu angažmá, které se podle jeho slov neslučuje s členstvím v kontrolním orgánu. Poslanci Kysilku do kontrolního orgánu veřejnoprávní instituce zvolili v březnu 2020, nominoval ho Svaz průmyslu a dopravy ČR. Od konce téhož roku působil jako jeden ze tří místopředsedů rady. Členství mu zaniklo dnes o půlnoci. Odchází po dvou letech a osmi měsících, standardní mandát televizního radního je šest let.

„V brzké době se zapojuju do projektu, který podle mého názoru není v několika ohledech kompatibilní s členstvím v Radě ČT a nelze vyloučit, že ani se zákonem o České televizi,“ sdělil Kysilka Médiáři. Nové působiště konkretizovat nechtěl: „Zatím ne, brzy po Novém roce vše zveřejníme.“

Kysilka, povoláním ekonom, v minulosti působil v bankovní radě České národní banky a šéfoval České spořitelně. Na ekonomické otázky se zaměřoval i v kontrolním orgánu veřejnoprávní České televize, celkově patřil mezi méně aktivní členy televizní rady.

Chystá se volba vedení Rady ČT a pak i šéfa ČT

Poslanci budou muset za Kysilku zvolit náhradu. Radní přitom příští rok čeká volba generálního ředitele České televize na dalších šest let. Předseda rady Pavel Matocha volbu, jak nedávno sdělil Seznam Zprávám, plánuje na duben 2023, stejně jako minule. Mandát současnému šéfovi ČT Petru Dvořákovi končí se zářím 2023. Nejdřív ale Rada ČT bude volit své nové vedení, a to hned na příští své schůzi 7. prosince. Předsedovi Matochovi i místopředsedům Jiřímu Šlégrovi a odstoupivšímu Kysilkovi totiž končí dvouletý předsednický mandát. Na pořadu zasedání je též harmonogram volby generálního ředitele, stejně tak rozpočet ČT na příští rok a aktualizace dlouhodobých plánů televize do roku 2027.

Zatím není jasné, kdy ani jak zákonodárci nového člena rady vyberou. Projednávají totiž novelu, která má změnit způsob volby televizních a rozhlasových radních. Počet televizních radních by se měl zvýšit za 15 na 18, třetinu by nově volili senátoři. Hned jak by zákon začal platit, by volili své tři zástupce, následně by obě komory co dva roky obměňovaly třetinu „svých“ radních. Původní návrh počítal s odvoláním všech stávajících radních a kompletním převolením rady, vládní legislativci to ale označili za neústavní. Přepracovaná novela od ministerstva kultury prošla na začátku listopadu prvním čtením na plénu dolní komory parlamentu, 8. prosince ji má projednat sněmovní volební výbor, který má v gesci média.

Odvolání všech televizních radních stále může nastat, a to v případě, že poslanci neschválí dvě výroční zprávy Rady ČT. Garanční volební výbor doporučuje neschválit výroční zprávy o činnosti televize za roky 2020 i 2021. V prvním případě se členům volebního výboru nelíbily na poslední chvíli připojené pasáže o SPD, ve druhém případě zase vypořádání radních se situací okolo loňského bonusu pro ředitele Petra Dvořáka.