Pavel Maška se z ČTK vrací k monitoringu médií

Pět let stál v České tiskové kanceláři za rozvojem nové služby komerčních videostreamů, nyní se Pavel Maška vrací do oboru monitoringu médií. Rozšíří tým společnosti Toxin, která se zabývá vývojem nástroje Maximus právě pro monitoring médií, také analýzou médií, audiovizuálními přepisy a odvozenými službami. Majitelem a šéfem Toxinu je Ladislav Procházka.

„Když jsem měl možnost vyzkoušet v ČTK systém Maximus, který mi oproti jiným monitorovacím nástrojům pomohl v přípravě reportu ze streamu rychle dohledat více výstupů včetně tradičních zdrojů, sociálních sítí a samotného streamu, který jsme pro klienta zajištovali, řekl jsem si, že to vypadá dobře,“ podotýká Maška, který má na trhu s monitoringem médií dvacetiletou praxi. Začínal v roce 1997 ve společnosti Newton IT jako přepisovatel večerních zpráv. Postupně se propracoval až k vedoucí pozici v obchodním oddělení, kde působil až do roku 2009. Dva roky působil ve společnosti Anopress, téměř rok v eMerite, šest let ve společnosti Media Tenor a dva měsíce v Monitoře.

„Po dalším představení služeb mě nejvíce zaujal systém xFace, který umí vyhledávat v televizním vysílání řečníky dle tváře. Díky kombinaci této technologie a voice-to-text zachytí i ty příspěvky, ve kterých není řečník přímo zmíněn. To mě dostalo asi nejvíce. V minulosti to byl velký problém tiskových mluvčích, kteří tento typ služby vyžadovali,“ dodává Maška.