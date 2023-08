Pavel Vondráček: Kdo zůstává na home office, kreativně hnije

„Nevěřím, že se dá vytvářet redakční obsah, humor nebo cokoli vážného, aniž by lidi chodili do práce, společně se bavili, něco vymysleli. Z šéfredaktorů se stali telefonisti, nahání lidi do práce,“ říká Pavel Vondráček, který tento měsíc převzal po zakládajícím šéfredaktorovi Michalu Půrovi vedení názorového webu Info.cz.

Záběr webu chce bývalý šéfredaktor magazínů Maxim, G.cz a Travel Digest rozšířit. „Mě zajímá Info.cz jako místo, kde z textů, videí, podcastů a newsletterů můžu poskládat smysluplný obraz. Samozřejmě obraz ironický, nepatetický, opravdový i konfliktní,“ shrnuje svou vizi Vondráček. Přitom zdůrazňuje, že dobrý obsah nemůže vznikat od stolu, ale musí se jít fyzicky za tématy. Trvá také na redakčním potkávání se a inspirování: „Každý, kdo pracuje na home office, kreativně hnije.“

Pavel Vondráček mluví o tom, koho chce mít v redakci, jak plánuje nově nastavit paywall nebo co mu radí Martin Shenar, někdejší majitel a šéf časopisového vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, kde vycházel Maxim a taky Elle, Marianne, Yellow nebo Premiere. To vše v plné verzi rozhovoru pro předplatitele.

Celý rozhovor sledujte na platformě HeroHero

Šéfredaktor Médiáře Ondřej Aust mluví s hybateli médií a marketingu v Česku Každou středu nový rozhovor na aktuální téma Pro předplatitele na HeroHero kompletní rozhovor bez reklam

RSS feed pro poslech v Apple Podcasts a Google Podcasts

možnost stáhnout si účtenku za každý měsíc předplatného do nákladů Zdarma úvodní část rozhovoru na platformách YouTube jako video

jako video Spotify jako audio

jako audio Apple Podcasts jako audio

jako audio Google Podcasts jako audio

Podívejte se na všechny ostatní rozhovory